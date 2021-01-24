AMD Ryzen 9 5980HS dizüstü işlemcisi selefini solladı

AMD yakın zamandaki CES 2021 platformunda Cezanne isimli 7nm’lik Zen 3 mimarili Ryzen laptop işlemcilerini yayınladı. Bunlar arasında en üst seviye performansa sahiplerden olan Ryzen 9 5980HS ise paylaşılan bir testte gücünü gösterdi.

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Wccftech tarafından bildirildiğine göre bir Asus ROG Flow X13 dizüstü bilgisayarında görülen 8 çekirdekli 16 iş parçacıklı Ryzen 5980HS işlemcisinin; Geekbench testinde tek çekirdekli ve çoklu çekirdekli performanslarıyla 1.541 ve 8.224 puanını elde etmeyi başardığı bir Twitter paylaşımıyla sergilendi.

Ortalama yükseltilmiş hızıyla 4.5GHz’de çalışırken görüntülenen çipin resmi hız rakamları ise 3GHz ve turbo modunda 4.8GHz olarak karşımıza çıkıyor. Testin doğru bir test olduğunu varsayarsak bu sonuçla beraber 5980HS işlemcisinin bir önceki 4900HS çipine nazaran tekli çekirdek performansında %41 daha hızlı olduğunu görebiliyoruz. Yani çoklu çekirdekte de %17 daha hızlı olan işlemci ile beraber oldukça önemli bir gelişim gösterilmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Güç tüketimi 35W civarı olan işlemcilerin AMD firmasının ilettiği üzere üstün bir oyun performansı da sergilemeleri bekleniyor. Ryzen 5000 masaüstü işlemci serisiyle Zen 3 mimarisine yapılan geçişle birlikte de IPS (saniye başına komut) alanında gösterilen gelişme sonucunda daha iyileştirilmiş bir performans sağlanılması umuluyor.

Sunulan batarya ömrü de yine bu işlemciler için önem taşıyor. AMD firmasının belirttiğine göre Ryzen 7 5800U normal kullanımda 17.5 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Böylelikle yakın zamanda laptoplarda görmemiz muhtemel olan Cezanne işlemcilerinin gelişiyle birlikte, Intel ile AMD arasındaki rekabet de artacakmış gibi duruyor.