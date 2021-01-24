İşlemci
AMD Ryzen 9 5980HS dizüstü işlemcisi selefini solladı
AMD yakın zamandaki CES 2021 platformunda Cezanne isimli 7nm’lik Zen 3 mimarili Ryzen laptop işlemcilerini yayınladı. Bunlar arasında en üst seviye performansa sahiplerden olan Ryzen 9 5980HS ise paylaşılan bir testte gücünü gösterdi.
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Wccftech tarafından bildirildiğine göre bir Asus ROG Flow X13 dizüstü bilgisayarında görülen 8 çekirdekli 16 iş parçacıklı Ryzen 5980HS işlemcisinin; Geekbench testinde tek çekirdekli ve çoklu çekirdekli performanslarıyla 1.541 ve 8.224 puanını elde etmeyi başardığı bir Twitter paylaşımıyla sergilendi.
Ortalama yükseltilmiş hızıyla 4.5GHz’de çalışırken görüntülenen çipin resmi hız rakamları ise 3GHz ve turbo modunda 4.8GHz olarak karşımıza çıkıyor. Testin doğru bir test olduğunu varsayarsak bu sonuçla beraber 5980HS işlemcisinin bir önceki 4900HS çipine nazaran tekli çekirdek performansında %41 daha hızlı olduğunu görebiliyoruz. Yani çoklu çekirdekte de %17 daha hızlı olan işlemci ile beraber oldukça önemli bir gelişim gösterilmiş olduğunu söyleyebiliriz.
Güç tüketimi 35W civarı olan işlemcilerin AMD firmasının ilettiği üzere üstün bir oyun performansı da sergilemeleri bekleniyor. Ryzen 5000 masaüstü işlemci serisiyle Zen 3 mimarisine yapılan geçişle birlikte de IPS (saniye başına komut) alanında gösterilen gelişme sonucunda daha iyileştirilmiş bir performans sağlanılması umuluyor.
Sunulan batarya ömrü de yine bu işlemciler için önem taşıyor. AMD firmasının belirttiğine göre Ryzen 7 5800U normal kullanımda 17.5 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Böylelikle yakın zamanda laptoplarda görmemiz muhtemel olan Cezanne işlemcilerinin gelişiyle birlikte, Intel ile AMD arasındaki rekabet de artacakmış gibi duruyor.
İşlemci
Intel Alder Lake işlemcileri Eylül ayı gibi erken gelebilir
Intel firmasından gelen onaya göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara gelen Alder Lake işlemcileri 2021 yılının ikinci çeyreğinde kullanıcıyla buluşacak. Bunun hakkındaki bir sızıntıda ise çıkışın Eylül ayında olacağından bahsediliyor.
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VideoCardz tarafından tespit edildiğine göre bu bilgi, sızıntılarıyla ünlü Twiiter kullanıcısı Uniko’s Hardware hesabından geliyor. Paylaşımda iddia edilene göre 600 serisi ana kartlar ve on ikinci nesil Alder Lake CPU (işlemci) çipleri Rocket Lake işlemcilerinden tam altı ay sonra gelecek. Rocket Lake’in Mart’ta geleceğinin söylendiğini düşünürsek Alder Lake için Eylül civarı tahmini bir tarihten bahsedebiliriz.
Intel firması üretilen işlemci nesilleri arasında genellikle bir sene gibi bir zaman dilimine yer verir. Altı ay gibi bir zamanın oldukça az olmasından dolayı bu sızıntı hakkında normalden daha şüpheli yaklaşılması gerek. Ancak eğer bilgi doğruysa; Rocket Lake işlemcilerinin çıktıktan bu kadar kısa bir süre sonra eski nesil haline gelecekleri garip bir durum oluşabilir. Ki Eylül ayı doğru olmasa bile dediğimiz gibi Alder Lake işlemcilerinin 2021 yılında geleceği doğrulanmış durumda. Çipler son aylarda bile gelse iki nesil arası oluşan zamanın hala oldukça az olacağını söyleyebiliriz.
Bu bilgilerin tabii ki Intel firmasının çizdiği planda bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olduklarını hatırlatalım. Çünkü gelişim süreçlerinde öngörülemeyen bazı durumların oluşması ve bazı erteleme durumlarının ortaya çıkması mümkün olabiliyor.
Intel Alder Lake işlemcileri ARM benzeri bir teknoloji kullanacak
Alder Lake işlemcilerinden biraz bahsedecek olursak; daha önce de bahsettiğimiz gibi bu işlemcilerde ARM çiplerindeki big.LITTLE teknolojisindeki gibi normal ve düşük güçlü çekirdekler kullanılacağı biliniyor. Düşük güçlü olan çekirdeklerin de daha verimli çalışabilip sistem boşta veya az yükteyken devreye girmeleri sağlanıyor. Dolayısıyla özellikle de laptoplar için konuşacak olursak pil ömründe bazı iyileştirmeler gözlemlenebilecek gibi duruyor. Masaüstü cihazları için ise bu işlemcilerin avantajlarının neler olduğu hakkında AMD firmasının da zaman zaman Intel açısından sorguladığı belirsizlik sürüyor.
İşlemci
Intel Core i9-11900K sızıntısı işlemcinin hızını ortaya çıkardı
Intel firmasının gelecek nesil sekiz çekirdekli Rocket Lake amiral gemisi işlemcilerinden olan Intel Core i9-11900K, sızan test puanıyla görüntülendi.
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VideoCardz tarafından tespit edilidiği üzere Twitter üzerinden paylaşılan işlemcinin Geekbench sonucu, yükseltilmiş hızıyla birlikte 5.3GHz rakamını gösteriyor. Bu da birkaç hafta önce gelen başka bir sızıntıyla uyuşuyor.
Her türlü sızıntıda olması gerektiği gibi dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte Gigabyte Z490 anakartı üzerinde görülen Intel Core i9-11900K işlemcisinin; tek çekirdek puanının 1.892, çoklu çekirdek puanının ise 10.934 olarak görüldüğünü de bildirelim.
Bu etkileyici skorlarla birlikte yine VideoCardz tarafından tespit edildiğine göre; 11900K işlemcisinin özellikle tek çekirdekli skorunda 10900K Comet Lake işlemcisini yaklaşık %35 ile geride bıraktığını söyleyebiliyoruz. Bu iki Intel çipinin çoklu çekirdek skorlarında ise Comet Lake’in fazladan iki çekirdeği olmasına rağmen Rocket Lake işlemcisi ile kafa kafaya sonuçlar verdiği görülüyor.
Intel Core ve AMD Ryzen karşılaştırmaları da söz konusu
Bir diğer sekiz çekirdekli AMD Ryzen 5800X ile yapılan karşılaştırmaya bakacak olursak Intel işlemcisi tekli çekirdekte %13, çoklu çekirdek işlemlerinde ise %5 daha hızlı performans sergiliyor.
Genelde sızıntılar, özellikle de piyasaya sürülme öncesi çıkanlar hakkında dikkat edilmesi gerektiğini ve tek bir test sonucunun kesin bir yargı oluşturmayacağını tekrardan hatırlatmakta fayda var. Ancak diğer taraftan 11900K işlemcisinin son haliyle vereceği performans bundan daha iyi bile olabilir.
Burada önemli rol oynayabilecek olan ise işlemcilerin fiyatı olacak. Ki Mart ayında çıkması beklenen Rocket Lake işlemcileri hakkında bu yönde gelen bilgiler de olumlu ilerliyor. İşlemcilerin Comet Lake çiplerinden daha ucuz bir fiyat ile piyasaya çıkmaları bekleniyor. Bu da AMD ile aralarında önemli bir rekabet oluşabileceği anlamına gelebilir.
Son bir dipnot olarak da yine VideoCardz tarafından, sızıntılara göre sekiz çekirdekli olacak olan i7-11700K işlemcisinin Geekbench skorunun bildirildiğini de iletelim. Ryzen 5800X’e göre tekli ve çoklu çekirdekte sırasıyla %8 ve %18 daha yavaş gözüken işlemci, yükseltilmiş 4.4GHz hızında ise eşit skor veriyor. Dolayısıyla bu testlerin işlemcilerin tam kapasitelerini yansıtmadığını da söyleyebiliriz.
Güncelleme
AMD, Ryzen 5000 sorunları için BIOS güncellemesi yayınlayacak
AMD, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Şubat ayında yeni AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme aynı zamanda genel RAID sürücüsü iyileştirmeleri ve stabilite düzenlemeleri yanında Ryzen 5000 serisi işlemciler için önemli düzeltmeler içeriyor.
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MSI firmasının 15 Ocak tarihinde açıkladığına göre PCIe Ayarlanabilir Bar desteği en son model ana kartlara gelecek ve yeni AMD AGESA BIOS versiyonu bu özelliği desteklenen işlemcilerde çalıştıracak. Ayarlanabilir Bar ise GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarında görülen ve veri akışının daha hızlı olmasına imkan vererek performans artışı sağlayan bir arayüz teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.
AMD Ryzen 5000 sorunları daha çok Ryzen Master üzerinde
Yeni gelecek güncellemeyle birlikte bazı Reddit kullanıcıları tarafından Ryzen 5000 işlemcileriyle alakalı iletilen sorunların da çözüme kavuşması bekleniyor. Bu problemler ise özellikle kullanıcıların hız aşırtma (overclock), hafıza voltajı ayarlama gibi düzenlemeler yapmasına izin veren Ryzen Master yazılımında görülebiliyorlar.
Bildirilen sorunlar arasında Ryzen Master programının saat hızlarını göstermemesi ve NZXT sıcaklık ölçüm programıyla olan uyumsuzluğu yer alıyor. Bunun dışında ise yazılımın bazı bölümlerine ulaşılamaması ve gri gözükmesi gibi şikayetler de söz konusu.
Gelecek ay çıkacak olan AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin ise bu tip sorunlara çözüm bulması bekleniyor. Güncellemenin tam çıkışı için ise şu anlık net bir tarih mevcut değil.
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