AMD, Ryzen 5000 sorunları için BIOS güncellemesi yayınlayacak

AMD, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Şubat ayında yeni AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme aynı zamanda genel RAID sürücüsü iyileştirmeleri ve stabilite düzenlemeleri yanında Ryzen 5000 serisi işlemciler için önemli düzeltmeler içeriyor.

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MSI firmasının 15 Ocak tarihinde açıkladığına göre PCIe Ayarlanabilir Bar desteği en son model ana kartlara gelecek ve yeni AMD AGESA BIOS versiyonu bu özelliği desteklenen işlemcilerde çalıştıracak. Ayarlanabilir Bar ise GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarında görülen ve veri akışının daha hızlı olmasına imkan vererek performans artışı sağlayan bir arayüz teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

AMD Ryzen 5000 sorunları daha çok Ryzen Master üzerinde

Yeni gelecek güncellemeyle birlikte bazı Reddit kullanıcıları tarafından Ryzen 5000 işlemcileriyle alakalı iletilen sorunların da çözüme kavuşması bekleniyor. Bu problemler ise özellikle kullanıcıların hız aşırtma (overclock), hafıza voltajı ayarlama gibi düzenlemeler yapmasına izin veren Ryzen Master yazılımında görülebiliyorlar.

Bildirilen sorunlar arasında Ryzen Master programının saat hızlarını göstermemesi ve NZXT sıcaklık ölçüm programıyla olan uyumsuzluğu yer alıyor. Bunun dışında ise yazılımın bazı bölümlerine ulaşılamaması ve gri gözükmesi gibi şikayetler de söz konusu.

Gelecek ay çıkacak olan AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin ise bu tip sorunlara çözüm bulması bekleniyor. Güncellemenin tam çıkışı için ise şu anlık net bir tarih mevcut değil.