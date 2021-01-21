ASUS, AMD Ryzen Threadripper PRO için WRX80 İş İstasyonu Anakartlarını duyurdu.

Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını Uygur Türkleri için attığı “bebek yapma makineleri” tweet’inden sonra kilitledi.

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Tweet, insanlık kurallarını ihlal ediyordu

Bloomberg’in bildirdiğine göre Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin resmi hesabını, insanlık kuralları politikasını ihlal ettiğini söylediği bir tweet yüzünden kilitledi. İlk olarak 7 Ocak‘ta paylaşılan tweet, komunist Çin hükümetin işgali öncesinde Uygur Türkü kadınlarına “bebek yapma makineleri” olarak atıfta bulundu. Twitter tweet’i kaldırdı ve artık mevcut olmadığını belirten bir bildirimle değiştirdi. Ancak Twitter, hesap sahiplerinin hesapların kilidini açmadan önce kendi kurallarını ihlal eden tweetleri manuel olarak silmesini gerektirir.

Twitter, Bloomberg’e yaptığı açıklamada hesabın kilitlendiğini doğruladı. “İnsanlık kuralları politikamızı ihlal ettiği için bu Tweetle ve hesapla ilgili işlem yaptık” dedi. Platformun bir insan grubunun “din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik kökene dayalı olarak insanlıktan çıkarılmasını ve zorbalığı yasakladığını söyledi. ” Bu haber itibariyle, ABD’deki Çin Büyükelçiliği hesabından gelen son tweet atılalı neredeyse iki hafta oldu.

Mike Pompeo Çin’in yaptıklarına “soykırım” demişti

Çin, Sincan eyaletinde yani Doğu Türkistan‘da yaşayan Uygur Türkleri‘ne yönelik muamelesi nedeniyle şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve bir çok eleştirmen Uygur Türkü kadınlarının zorla kısırlaştırıldığını iddia etti. Bloomberg’in bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler bölgedeki toplama kamplarında 1 milyon kadar Uygur Türkü’nün tutuluyor olabileceğini tahmin ediyor. Salı günü, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygurlara yönelik muamelesinin “soykırım” anlamına geldiğini söyledi.

Pekin’de bir brifingde, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, büyükelçiliğin hesap kilidi nedeniyle “şaşırdığını” söyledi ve büyükelçiliğin “Sincan ile ilgili sahte raporları ve bilgileri” düzeltmeye çalıştığını söyledi. Çin Büyükelçiliği, ABD sayfasında hala görülebilen tweet’lerde, nüfus artışı ve Sincan’daki politikalarıyla ilgili raporları ve infografikleri paylaştı. Büyükelçilik, Çin’in eleştirilere karşı koyma çabalarının bir parçası olarak 2019’da Twitter’a katılmıştı.

Twitter daha önce eski ABD başkanı Donald Trump ve sosyal ağın Cumhuriyetçileri’ni haksız yere hedef alırken yabancı hükümetlerin politikalarını ihlal etmesine izin verdiğini iddia eden müttefikleri tarafından eleştirilmişti. Mayıs 2020’de, tweet’lerine yerleştirilen uyarı etiketlerine yanıt olarak Trump, sosyal ağın “Çin veya Radikal Sol Demokrat Parti tarafından yapılan tüm yalan ve propaganda konusunda hiçbir şey yapmadığını” iddia etti.

BBC News’in belirttiği gibi, Twitter daha önce İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in tweet’ini kaldırmıştı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve hükümetinin üyeleriyle ilgili hesapları da askıya almıştı.

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