AMD Ryzen 5000 işlemcilerinin sağladığı gelişim dikkat çekiyor

AMD firmasının Zen 3 tabanlı yeni nesil işlemcileri Ryzen 5000 çipleri, ilk nesil işlemcilere göre yaklaşık iki kat daha hızlılar.

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Golem.de tarafından ikisi de sekiz çekirdekli Ryzen 7 1800X ve Ryzen 7 5800X işlemcileri kullanılarak birkaç oyun üzerinde yapılan karşılaştırmalı performans testine göre; ikinci işlemcinin %80 daha hızlı bir performans gösterdiği gözüktü. Diğer uygulamalardaki performans farkı ise %72. TDP gelişiminde ise o kadar da büyük farklar görülmüyor. 1800X, 95W değerine sahipken, beşinci nesil 5800X bu rakamı 105W yapmış.

Beşinci nesil işlemcisinde bu performanslarının yanında özellikle tek çekirdek performansında oldukça gelişim gösteren AMD’nin kendisi de genel anlamda oldukça ilerleme kaydetmiş gibi duruyor.

AMD, işlemcilerindeki gelişimle göze çarpıyor

Mart 2017 yılında ilk kez çıkan Ryzen 1000 serisinin ardından yaklaşık dört senelik bir zaman geçti. Bu zamanda ise dört farklı nesil işlemci kullanıma sunuldu. Böyle bir süre içerisinde böylesine bir performans gelişimi sağlanması ise gerçekten dikkat çekici. Hatta Wccftech tarafından bildirilenlere göre bu, on yıldan fazla süredir görülmemiş bir gelişim anlamına geliyor.

Orijinal Ryzen işlemcileri, AMD’nin önceki Excavator çiplerine oranla %52’lik bir IPC (döngü başı komut sayısı) artışı göstermişti ve bu da o zaman için oldukça iyi bir gelişimdi. Sonrasında gelen Zen+ bu rakamı %3 ve Zen 2 ise %13 yapmıştı. En son gelen Zen 3 mimarisinin ise bunu %19’a çıkartmasıyla bu alanda da yine sağlam bir ilerleme söz konusu.

AMD’nin bu denli bir gelişim ve üretim başarısı sağlaması takdire değer. Ki zaten mevcut bilgisayar piyasasını göz önüne aldığımızda, AMD işlemcilerin masaüstü bilgisayarlarda çoğunluk sağladığını ve Intel’i bu konuda geride bıraktığını da görebiliyoruz.