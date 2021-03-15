AMD RX 6700 XT oyun benchmark sızıntıları ümit veriyor

AMD firmasının gelecek Radeon RX 6700 XT ekran kartının yeni test sızıntıları ortaya çıktı. Bu seferki testte cihaz oyun performansı olarak RX 5700 XT ile karşılaştırılıyor.

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Her zamanki gibi çıkış öncesi testlerde dikkatli olmakta fayda var; ancak sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından gelen bilgiler doğruysa cihaz önemli ilerleme vadediyor. Öyle ki Ashes of Singularity testinde ekran kartının 5700 XT karşısındaki gelişimi gözler önüne seriliyor.

Ashes of Singularity her ne kadar bir oyun testi sayılmasa da; iki kart için kullanılan sistemler aynı. Dolayısıyla teoride elimizdekilerin önemli sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz gibi.

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VideoCardz’ın bildirdiğine göre kartlar sırasıyla 1080p, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde üç farklı karşılaştırma testine girdi. Sonuçlara göre Full HD, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde RX 6700 XT, 5700 XT’ye göre sırasıyla; %26, %33 ve %36 daha hızlı sonuç verdi.

Dolayısıyla genel anlamda 6700 XT %32’lik önemli bir oranla akranını geçmiş oldu. Bu sonuçların son halinde olmayan sürücülerle alındığı da düşünülünce kartın potansiyeli ümit veriyor diyebiliriz. Özellikle de son gelen RTX 3060 Ti ve AMD Radeon RX 6700 XT karşılaştırmasından sonra.

RX 6700 XT ekran kartları hafta içerisinde 18 Mart tarihinde kullanıcıyla buluşacak. Her yeni kartta olduğu gibi bunda da stok sorunları deneyimlememiz oldukça muhtemel olmakla birlikte; AMD kartın ulaşılabilirliğini daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Bununla beraber yine de stokların pek de dengeli olması beklenmiyor.