Ekran Kartı
AMD RX 6700 XT ekran kartı RTX 3060 Ti’dan yavaş olabilir
AMD firmasının yeni ekran kartı RX 6700 XT Nvidia orta-üst segment kartından geride kalacak gibi. Öyle ki sızan testlere göre kart RTX 3060 Ti’ya yetişemiyor.
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AMD firmasının Nvidia için orta segment rakibi olarak çıkardığı RX 6700 XT kartını; @TUM_APISAK Geekbench 5 üzerinde Ryzen 3700X ve 32GB 3000Mhz RAM’li bir sistemde görüntüledi. Buna göre AMD ekran kartı performans testlerinde RTX 3070 ve 3060 Ti ile boy ölçüşemiyor.
Vulcan testlerinde RX 6700 XT ekran kartının 55.278 puan aldığı görülebiliyor. Bu skor Nvidia RTX 3060 Ti’ın 95.905 puanından oldukça aşağıda kalıyor. Böylelikle her ne kadar bu rakamlar son performansı vermeyecek olsalar da; Nvidia orta segment karta %73’lük bir avantaj sağlıyor.
Diğer taraftan OpenCL testlerinde RTX 6700, 102.831 ile çok daha iyi bir skor alıyor. Bu rakam ise RTX 3060 kartından %6 daha hızlı olup; 3060 Ti’ın 120.619 skorundan hala geride kalıyor.
Dediğimiz gibi muhtemelen çıkış öncesi sürücülerle alındıkları için bu sonuçlara şimdilik dikkatle yaklaşmak gerek. Yani resmi olarak kartlar çıkışlarını yaptıklarında bundan çok daha iyi performanslar görmemiz mümkün.
RX 6700 XT kartının çıkış tarihi 18 Mart olarak görülebiliyor. Bununla birlikte AMD firması diğer 6000 serisi kartlara karşın 6700 XT için daha çok stok sağlayacağının sözünü verse de yine bu kartta da stok problemleriyle karşılaşmamız olası gibi duruyor.
Ekran Kartı
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
PC GPU cihazları alanında, yani ekran kartı piyasasında Nvidia firmasının AMD karşısındaki üstünlüğü devam ediyor. Yakın zamanda AMD piyasadaki en iyi ekran kartlarını çıkarmış olmasına rağmen; kırmızı takımın piyasa payı üçte birlik bir düşüş bile görmüş durumda.
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Radeon 6900 XT ve 6800 XT ekran kartları her ne kadar başarılı olmuş olsalar da; görülen düşüşün nedenini bu kartların genel anlamda ulaşılamaz olmaları olarak gösterebiliriz. Özellikle de salgın nedeniyle önemli derecede artan bilgisayar piyasasıyla işlemcilerin üretimi olumsuz anlamda etkilenmişe benziyor.
Ancak yine de bu alanda AMD firmasının neden bu kadar etkilendiği hala bir soru işareti. Bu duruma firmanın çip tedarikçisi TSMC’nin birçok müşteriye birden yetişmeye çalışmasının sebep gösterilmesi mümkün gibi. Öyle ki bu müşterilerin arasında Sony ve Microsoft da konsolları adına yer alıyorlar. Bu listeye Apple da katılınca AMD firmasının biraz arka plana düşmüş olması olası.
Ancak AMD için durum o kadar da kötü gözükmüyor
Her ne kadar bu ve benzeri bilgiler AMD açısından olumsuz görünseler de GPU rekabetinin bitmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Radeon 6900 XT kartlarının az sayıda olması birçok kullanıcıyı üzecek, orası kesin gibi. Ancak firmanın yine de şikayet edecek çok da bir şeyi yok. Çünkü diğer taraftan bakarsak firmanın ürettiği donanım parçaları çok kısa sürede bitiyor. Tabii ki dediğimiz gibi stok konusunda daha iyi bir manzara görebilirdik. Ama durumu bu seviyelerde tutmak da firma açısından önem taşıyor.
Diğer yandan işlemci alanında da PassMark’a göre AMD çiplerinin yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Tüm bilgisayarlarda firmanın işlemci kullanım oranı %40’a ulaşmış durumda. Laptop özelinde ise bu rakam %51 olarak görülebiliyor. Böylece bahsettiğimiz durum daha da pekişiyor.
Tabii ki bu rakamlar gerçek satış rakamları olmayıp kullanım tahminleri oldukları için dikkatle yaklaşmak gerek. Ama yine de AMD firmasının düşünüldüğü kadar geride kalmadığını bizlere gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle de bu sene ve gelecek sene için rekabetin nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
Ekran Kartı
Oyuncu laptopları RTX 3080 gibi stok sorunu yaşayabilir
Özellikle kripto para madenciliği yapanların neden olduğu ekran kartı stok sorunlarının laptoplara da taşması muhtemel. Öyle ki firma RTX 3060 ve gelecek RTX 3080 Ti kartlarından kısmalar yapsa da; laptop varyantlarındaki kartlarda düzenlemeye gidilmedi. Dolayısıyla kripto para madencileri artık RTX 3000 serisine sahip oyuncu laptopları da satın almaya başladılar.
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Digitimes tarafından gelen bilgilere göre bu kısıtlamalardan doğan laptop satın almaları; özellikle Çin, Tayvan ve Güney Kore madencileri tarafından çokça yapılıyor. Bununla beraber laptop cihazların masaüstüyle fiyat farkının azalmasının da bunda etkisi olduğu bildiriliyor. Hatta gelen rapora göre bazı madenciler üreticilerle RTX 30 serisi kartlarla birlikte daha düşük bütçeli diğer donanımları kullanarak oyuncu laptopları üretmeleri konusunda anlaşma bile sağlayıp bu maliyeti daha da düşürmenin peşinde.
Digitimes’a göre 2021 yılındaki dizüstü satışlarının salgının kontrole girmesiyle birlikte zamanla azalması gerekiyordu. Ancak site kaynaklarının söylediğine göre kripto para için olan talep bu satışların yüksek kalmasını sağlayabilecek seviyede.
Yine de buna rağmen laptopların şu anda ekran kartlarıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyebiliriz gibi. İnternet üzerinden RTX 3080 ve RX 6800 kartlarına ulaşmak şimdilik zor olsa da; RTX 30 serisi kartlara sahip laptop stok sayısı ise oldukça normal gözüküyor.
Tabii ki bunun ne kadar süreceğini söylememiz de zor. Ülkemiz için bu durumun biraz daha az muhtemel olduğunu söyleyebilsek de yine de RTX 30 serisi laptop stoklarında değişim görmemiz ihtimal dahilinde.
Ekran Kartı
Steam PC donanımı anketinde Nvidia üstünlüğü var
Steam tarafından yapılan donanım anketinde Nvidia firması ekran kartlarında ilk 20’deki 18 sırayı alıyor.
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AMD’nin artırdığı rekabete rağmen; GTX 1650, RTX 2060 ve RTX 3080 modelleri bu ayın yüzdesi en çok değişen kartları. Kendi nesilleri içinde lider olan bu kartlar sırasıyla +0.24%, +0.21% ve +0.11% aylık artışa ulaştılar. Diğer yandan GTX 1650 SUPER versiyonundaki artışın da daha düşük bütçeli oyuncu laptopları ve PC’leri tercih edenlerden dolayı olması muhtemel. Ancak bu durumda kartları kripto para için kullanan kişilerin de payı var gibi duruyor. Yine RTX 3080 için stok sorunu çözülmeden ilk ona girmesinin zor olduğunu söyleyelim. Hatta mevcut ilk onda hala GTX 1000 serisi kartların olduğu görülebiliyor.
Nvidia firması son zamanlarda ekran kartlarının farklı platformlar için çok çeşitli versiyonlarını piyasaya çıkartmış durumda. Dolayısıyla kullanıcıya geniş bir seçenek yelpazesi sunan firma için bu sonuçlar fazla şaşırtıcı gözükmüyorlar.
AMD firmasının ise ilk 20 içindeki iki kartını RX 570 ve RX 580 olarak görebiliyoruz. Bu kartlar da sırasıyla 16. ve 11.sırada yer alıyorlar. Yani özellikle Ryzen işlemcilerden sonra önemli bir müşteri tabanı kazanan Kırmızı Takım; bu kısımda biraz geride kalıyor. Bu durumda Nvidia firmasına nispeten biraz daha uygun tekliflerle gelebilen firmanın hem eski hem de yeni ekran kartları için kullanıcılara daha fazla ulaşım imkanı vermesi firma açısından önem taşıyor.
Tabii ki bu sıralamanın bütün bir ekran kartı piyasasını yansıttığını söyleyemeyiz. Ancak oyuncular açısından düşünürsek; Steam Donanım ve Yazılım Anketi muhtemelen oldukça önemli ve gerçeğe yakın sonuçlar veriyor gibi gözüküyor.
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