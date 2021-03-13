AMD RX 6700 XT ekran kartı RTX 3060 Ti’dan yavaş olabilir

AMD firmasının yeni ekran kartı RX 6700 XT Nvidia orta-üst segment kartından geride kalacak gibi. Öyle ki sızan testlere göre kart RTX 3060 Ti’ya yetişemiyor.

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AMD firmasının Nvidia için orta segment rakibi olarak çıkardığı RX 6700 XT kartını; @TUM_APISAK Geekbench 5 üzerinde Ryzen 3700X ve 32GB 3000Mhz RAM’li bir sistemde görüntüledi. Buna göre AMD ekran kartı performans testlerinde RTX 3070 ve 3060 Ti ile boy ölçüşemiyor.

Vulcan testlerinde RX 6700 XT ekran kartının 55.278 puan aldığı görülebiliyor. Bu skor Nvidia RTX 3060 Ti’ın 95.905 puanından oldukça aşağıda kalıyor. Böylelikle her ne kadar bu rakamlar son performansı vermeyecek olsalar da; Nvidia orta segment karta %73’lük bir avantaj sağlıyor.

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Diğer taraftan OpenCL testlerinde RTX 6700, 102.831 ile çok daha iyi bir skor alıyor. Bu rakam ise RTX 3060 kartından %6 daha hızlı olup; 3060 Ti’ın 120.619 skorundan hala geride kalıyor.

Dediğimiz gibi muhtemelen çıkış öncesi sürücülerle alındıkları için bu sonuçlara şimdilik dikkatle yaklaşmak gerek. Yani resmi olarak kartlar çıkışlarını yaptıklarında bundan çok daha iyi performanslar görmemiz mümkün.

RX 6700 XT kartının çıkış tarihi 18 Mart olarak görülebiliyor. Bununla birlikte AMD firması diğer 6000 serisi kartlara karşın 6700 XT için daha çok stok sağlayacağının sözünü verse de yine bu kartta da stok problemleriyle karşılaşmamız olası gibi duruyor.