AMD, işlemci talebi artarken piyasada Intel’i domine ediyor

AMD işlemci alanında Intel karşısında son zamanlarda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Kırmızı Takım’ın 2006 yılından beri masaüstü işlemcilerde ilk kez rakibini geçmiş olması özellikle göze çarpıyor. Ancak her iki taraf için de artan talep karşısında satışları yönetmek önemli bir uğraş. Buna rağmen Puget Systems tarafından gelen bilgiler AMD işlemcili sistemlerin oldukça arttığını söylüyor.

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Puget Systems özellikle de iş istasyon ve bilgisayarlarıyla tanınan bir sistem kurma sitesi. Dolayısıyla da sitenin sağladığı bilgiler sistem kuranların talep ettiği donanımlar hakkında önemli bilgiler veriyor. Özellikle de 2019 yılından beri artan talep AMD işlemcileri için iyi haber teşkil ediyor gibi.

Yalnız burada baza alınan sayıların Puget Systems tarafından satılan net bilgisayar sayısı olmadığını hatırlatalım. Verilen bilgiler sadece taleple alakalı yüzdelik oran sağlayıp; bu durumun genel piyasadaki etkisi hakkında akıl yürütmeye yarıyor. Örneğin genel masaüstü payında AMD Intel üzerinde %0.8’lik bir liderliğe sahip. Dolayısıyla firmanın başarısının ürünlerin fazlalığından ziyade ürünlere gelen taleple alakalı olduğu görülebiliyor.

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Intel masaüstü alanında biraz geride kalmış olsa da; dizüstü ve sunucu işlemcileri alanında açık ara liderliğini sürdürüyor. Benchmark test sitesi Passmark’a göre teste giren Windows laptopların %80.1’i Intel işlemciye sahip. Ancak site, 2020 başından itibaren aradaki bu farkın kapanmaya başladığını da not düşüyor. Sunucu alanında ise sadece %1.5’lik bir kısım AMD işlemcilerinden gücünü alıyor.

Tabii ki gelecek yıllarda bu sayılarda önemli değişiklikler görmemiz muhtemel. Özellikle de AMD işlemcili laptopların Intel’e nazaran daha uygun olmasının yanında; Ryzen işlemcilerin önemli performans vadetmeleriyle de birlikte bu konuda gelişmeler görmemiz olası.

Özellikle AMD firmasının bu seviyeye gelmesinin dört yıl kadar kısa bir sürede olduğunu düşünürsek; firmanın stok sorunlarını da halletmesiyle beraber bu atağını daha da geliştirmesi işten bile değil gibi.