İşlemci
AMD, işlemci talebi artarken piyasada Intel’i domine ediyor
AMD işlemci alanında Intel karşısında son zamanlarda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Kırmızı Takım’ın 2006 yılından beri masaüstü işlemcilerde ilk kez rakibini geçmiş olması özellikle göze çarpıyor. Ancak her iki taraf için de artan talep karşısında satışları yönetmek önemli bir uğraş. Buna rağmen Puget Systems tarafından gelen bilgiler AMD işlemcili sistemlerin oldukça arttığını söylüyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 902-4.068TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Puget Systems özellikle de iş istasyon ve bilgisayarlarıyla tanınan bir sistem kurma sitesi. Dolayısıyla da sitenin sağladığı bilgiler sistem kuranların talep ettiği donanımlar hakkında önemli bilgiler veriyor. Özellikle de 2019 yılından beri artan talep AMD işlemcileri için iyi haber teşkil ediyor gibi.
Yalnız burada baza alınan sayıların Puget Systems tarafından satılan net bilgisayar sayısı olmadığını hatırlatalım. Verilen bilgiler sadece taleple alakalı yüzdelik oran sağlayıp; bu durumun genel piyasadaki etkisi hakkında akıl yürütmeye yarıyor. Örneğin genel masaüstü payında AMD Intel üzerinde %0.8’lik bir liderliğe sahip. Dolayısıyla firmanın başarısının ürünlerin fazlalığından ziyade ürünlere gelen taleple alakalı olduğu görülebiliyor.
Intel masaüstü alanında biraz geride kalmış olsa da; dizüstü ve sunucu işlemcileri alanında açık ara liderliğini sürdürüyor. Benchmark test sitesi Passmark’a göre teste giren Windows laptopların %80.1’i Intel işlemciye sahip. Ancak site, 2020 başından itibaren aradaki bu farkın kapanmaya başladığını da not düşüyor. Sunucu alanında ise sadece %1.5’lik bir kısım AMD işlemcilerinden gücünü alıyor.
Tabii ki gelecek yıllarda bu sayılarda önemli değişiklikler görmemiz muhtemel. Özellikle de AMD işlemcili laptopların Intel’e nazaran daha uygun olmasının yanında; Ryzen işlemcilerin önemli performans vadetmeleriyle de birlikte bu konuda gelişmeler görmemiz olası.
Özellikle AMD firmasının bu seviyeye gelmesinin dört yıl kadar kısa bir sürede olduğunu düşünürsek; firmanın stok sorunlarını da halletmesiyle beraber bu atağını daha da geliştirmesi işten bile değil gibi.
İşlemci
i9-11900K işlemci sızıntısı oyun performansıyla ilgili ipucu veriyor
Intel firmasının gelecek Rocket Lake işlemcileriyle ilgili yeni bir bilgi daha geldi. Bu seferki bilgiler çiplerin özelliklerini ve 11.nesil amiral gemisinin oyun performansını yansıtıyor. Özellikle de Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemci ve Comet Lake 10900K’nın oyun karşılaştırması dikkat çekiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 902-4.068TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
VideoCardz Weibo’da yapılan bu paylaşımı Twitter üzerinde tespit etmiş durumda. Dolayısıyla sızıntıları her zaman olduğu gibi dikkatle karşılamakta fayda var. Yine de bu bilgilerin Core i9-11900K işlemcisinin muhtemel performansıyla ilgili bir fikir verdiğini de söyleyebiliriz. 8 çekirdekli ve 16 parçacıklı işlemci söylenene göre 3.5GHz ile çalışıyor. Tek çekirdekte artırılan saat hızı ise 5.3GHz’i buluyor. Tüm çekirdeklerde ise bu rakam 4.7GHz.
Diğer yandan yüksek ayarlarda ve 1080p çözünürlükte dört farklı oyunda yapılan testlerde; i9-11900K işlemci bir önceki nesil 10900K’ya oranla %14’e kadar kare hızı artışı sağlıyor. Bu yüzde Microsoft Flight Simulator’da görülürken; bir diğer oyun Gears 5‘de ise %9’luk bir artış var.
Ayrıca bunların sızıntılar olmasının yanında gelen testlerde belli durumların seçilip sunulabileceği ihtimalini de unutmamak gerek. Örneğin testler, seçilen oyunlarda, oyun ayarlarında veya test edilen sistemde bazı değişikliklerle gelmiş olabilirler. Hatta VideoCardz’a göre gelen bilgilerin kare hızı yerine başka bir ölçüm sunması bile mümkün.
Yine de sızıntılar doğruysa önemli gelişmeler kat edilmişe benziyor. Bununla birlikte işlemciler çıktıktan sonra gelecek testlerde hem Intel hem AMD işlemcileri ile arasındaki farkı daha net görebiliriz gibi.
İşlemci
Qualcomm Apple karşısına son teknoloji ARM işlemciyle çıkabilir
Qualcomm söylentilere göre Apple M1 çipine karşılık ARM tabanlı 8cx işlemcilerinin yeni bir versiyonunu çıkaracak. Öyle ki bu sefer WinFuture.de tarafından gelen bilgiler; Qualcomm’un Windows 10 için ikinci nesil ARM işlemci olacak yeni 8cx işlemcisini test ettiğini söylüyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.049TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Qualcomm Windows 10 işlemcileri için pil ömrü ve bağlantı seçeneklerine daha çok öncelik veriyordu. Şimdi ise görünüşe göre firma performansı ön planda tutacak. Bu hamlenin ise Apple firmasının diğer ARM işlemcilerinden önde olan çiplerine karşılık geliyor olması muhtemel.
Rapora göre, Qualcomm yeni işlemcilerinde rekabeti üst seviyeye çıkarmak için güç tasarruflu çekirdeklere yer vermeyecek. Ancak 8 çekirdekli bir kurulum düşünen firma; dört “Gold+” dört tane de “Gold” son teknoloji çekirdek kullanmayı planlıyor. Bu çekirdekler ise sırasıyla 2.43GHz ve 2.7GHz saat hızına sahip olacaklar. Bununla birlikte WindowsFuture 3GHz gözüken bazı numunelerden de bahsediyor. Dolayısıyla birden fazla Qualcomm ARM işlemcisi görmemiz mümkün.
Onun dışında SC8280XP ismiyle bilinen yeni Snapdragon 8cx işlemcisi; 32GB RAM’e kadar bellekli sistemlerde teste de dahil olmuş durumda. Önceki Qualcomm Windows 10 işlemcilerinin ise 16GB RAM desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.
Son olarak söylediğimiz gibi performans odaklı olacağı konuşulan SC8280XP entegre bir NPU; yani Nöral İşlemci Ünitesi barındıracak. Bunun da firmanın bu konudaki mevcut çözümünden çok daha hızlı işlem imkanı sunacağı belirtilenler arasında.
Qualcomm SC8280XP işlemcisinin şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğu not düşelim. Yani işlemcinin yakın bir zamanda duyurulması pek olası gözükmüyor.
Ekran Kartı
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
PC GPU cihazları alanında, yani ekran kartı piyasasında Nvidia firmasının AMD karşısındaki üstünlüğü devam ediyor. Yakın zamanda AMD piyasadaki en iyi ekran kartlarını çıkarmış olmasına rağmen; kırmızı takımın piyasa payı üçte birlik bir düşüş bile görmüş durumda.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.055TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Radeon 6900 XT ve 6800 XT ekran kartları her ne kadar başarılı olmuş olsalar da; görülen düşüşün nedenini bu kartların genel anlamda ulaşılamaz olmaları olarak gösterebiliriz. Özellikle de salgın nedeniyle önemli derecede artan bilgisayar piyasasıyla işlemcilerin üretimi olumsuz anlamda etkilenmişe benziyor.
Ancak yine de bu alanda AMD firmasının neden bu kadar etkilendiği hala bir soru işareti. Bu duruma firmanın çip tedarikçisi TSMC’nin birçok müşteriye birden yetişmeye çalışmasının sebep gösterilmesi mümkün gibi. Öyle ki bu müşterilerin arasında Sony ve Microsoft da konsolları adına yer alıyorlar. Bu listeye Apple da katılınca AMD firmasının biraz arka plana düşmüş olması olası.
Ancak AMD için durum o kadar da kötü gözükmüyor
Her ne kadar bu ve benzeri bilgiler AMD açısından olumsuz görünseler de GPU rekabetinin bitmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Radeon 6900 XT kartlarının az sayıda olması birçok kullanıcıyı üzecek, orası kesin gibi. Ancak firmanın yine de şikayet edecek çok da bir şeyi yok. Çünkü diğer taraftan bakarsak firmanın ürettiği donanım parçaları çok kısa sürede bitiyor. Tabii ki dediğimiz gibi stok konusunda daha iyi bir manzara görebilirdik. Ama durumu bu seviyelerde tutmak da firma açısından önem taşıyor.
Diğer yandan işlemci alanında da PassMark’a göre AMD çiplerinin yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Tüm bilgisayarlarda firmanın işlemci kullanım oranı %40’a ulaşmış durumda. Laptop özelinde ise bu rakam %51 olarak görülebiliyor. Böylece bahsettiğimiz durum daha da pekişiyor.
Tabii ki bu rakamlar gerçek satış rakamları olmayıp kullanım tahminleri oldukları için dikkatle yaklaşmak gerek. Ama yine de AMD firmasının düşünüldüğü kadar geride kalmadığını bizlere gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle de bu sene ve gelecek sene için rekabetin nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
Forumdan Son Mesajlar
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Iphone telefon ile kulaklığın tüm özellikleri kullanıla...
Yazan: csgn, 5 gün önce
-
Kardeşim öncelikle hayırlı olsun. Lütfen sen de burad...
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Hepsiburada dört dörtlük kampanya fırsatlarında da oldu...
Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
-
Birçogumuzun yeni fırsatlar aradığı bir döneme girdik. ...
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
-
ev ihtiyaçları için güzel indirimler var. Hepsiburada
Yazan: Metin Murat, 3 hafta önce
AMD, işlemci talebi artarken piyasada Intel’i domine ediyor
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
Windows 10 güncellemesi bazı yazıcılarda sorun çıkartıyor
Trendyol, en çok indirilen uygulamalarda ilk 10’da!
Yeni nesil BMW M2, buz üzerinde görüntülendi
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.