AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu!

AMD, merakla beklenen Ryzen 5000 işlemcilerini bugün düzenlediği etkilikte duyurdu. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle gelen işlemciler, 7nm+ üretim sürecinden geçerek üretilecekler. AMD’nin yeni işlemcileri çok ciddi performans artışlarını ve geliştirmeleri berabererinde getiriyor.

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AMD Ryzen 5000 işlemciler neler vaat ediyor?

Ryzen işlemciler ile birlikte en büyük rakibi Intel’e zor günler yaşatan AMD, yeni işlemcileriyle birlikte çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle geliştirilen ve 7nm+ üretim sürecinden geçen Ryzen 5000 işlemciler önceki nesle göre %29 performans artışı vaat ediyor.

AMD, yeni ailesinin üyelerinden biri olan Ryzen 5900X’i dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak nitelendirdi. Böylece AMD, rakibi Intel’in tek çekirdek performansı dolayısıyla elinde bulundurduğu en iyi oyun işlemcisi unvanını eline geçirmiş oldu. AMD, şimdilik Ryzen 5000 ailesinin 4 üyesini tanıttı.

Ryzen 5000 ailesinin tepe modeli Ryzen 9 5950X, 16 çekirdek ve 36 izleğe sahip. Baz frekansı 3.4 GHz olan işlemci, 4.9 GHz’e kadar çıkabiliyor. Ryzen 9 5950X, 799 dolar fiyat etiketine sahip. Ryzen 9 5900X ise 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci , 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor. Fiyatı ise 549 dolar.

Orta-üst seviyeye hitap eden Ryzen 7 5800X, 8 çekirdek ve 16 izleğe sahip. Baz frekansı 3.8 GHz olan işlemci, 4.7 GHz’e kadar çıkabiliyor. 5800X, 449 dolar fiyat etiketine sahip. Şu an için tanıtılan en uygun fiyatlı işlemci olan Ryzen 5 5600X, 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci, 4.6 GHz’e çıkabiliyor. Tamamı Zen 3 mimarisine sahip işlemciler, 5 Kasım’da satışa çıkacak.