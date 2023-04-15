Radeon PRO W7900 ve Radeon PRO W7800 grafik kartlarını içeren AMD Radeon PRO W7000 Serisi grafik kartları, 16-19 Nisan tarihleri arasında Las Vegas’taki NAB Show 2023’te sergilenecek.

AMD Grafik İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Herkelman, yaptığı açıklamada, “Yeni AMD Radeon PRO W7000 Serisi, AMD’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü grafik kartlarıdır ve profesyonellere, yaratıcılara ve sanatçılara en zorlu profesyonel tasarım ve yaratıcı uygulamaları yürütmek için olağanüstü performans ve değer sağlar” dedi.

Ayrıca şirket, AMD Radeon PRO W7900 ve W7800 Serisi ekran kartlarının profesyonel uygulamalarda inanılmaz performans ve güvenilirlik sunarken, renk açısından kritik doğruluk ve inanılmaz bir görsel deneyim sağlamak için üretildiğini söyledi.

Radeon PRO W7000 Serisi grafik kartları, profesyonellere daha büyük projelerin üstesinden gelme, daha hızlı render alma ve daha fazla piksel, daha fazla poligon ve daha fazla doku ile yüklü daha karmaşık modeller oluşturma olanağı veriyor.

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Yeni grafik kartları aynı zamanda üstün bir görsel deneyim, daha yüksek çözünürlükler ve her zamankinden daha fazla renk sunan AMD Radiance Display Engine 2.1 özelliğine sahip ilk profesyonel iş istasyonu GPU’larıdır.

Ayrıca çip üreticisi, Radeon PRO W7900 grafik kartının 1,5 kat daha hızlı geomean performansı sunduğunu ve önceki nesle göre 1,5 kat daha fazla bellek sağladığını söyledi.