Bu videoda Xiaomi’nin orta segmente konumlandırdığı yeni Redmi Note serisinin giriş baz modeli Redmi Note 12’ye yakından bakıyor ve detaylı bir şekilde inceliyoruz. Özellikle 2 günlük batarya ömrü sunan telefonda artık standart model de 120Hz ekran yenileme özelliğiyle geliyor. Ülkemizde sadece 4G destekli modellerini getiren marka geçtiğimiz seneki Redmi Note 11 serisinin efsanesinden bir adım geri de dursa da sunduğu diğer özelliklerle yine de bu sene dikkatleri fazlasıyla üzerine çekecek gibi duruyor. Pek siz 8.499 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 12 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınabilir bir model mi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Redmi Note 12’nin fotoğraf ve video kıyaslamasına göz atmak için; https://youtu.be/S126nh2f8S4

Redmi Note 12’nin kutu açılışına göz atmak için; https://youtu.be/t6NhxQiPQbM

Redmi Note 12 Teknik Özellikleri

Tasarım: 165.7 x 76 x 7.9 mm 184 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz 1200 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM/Depolama: 6GB/128GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh – 33 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0

Fiyat: 8.499 TL

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