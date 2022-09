AMD yeni nesil ekran kartları Radeon 7000’in çıkış tarihini 3 Kasım olarak onayladı. Duyuru çok fazla ses getirmedi. Duyuru Twitter üzerinden yapıldı.

Şirketin CES 2022’de yaklaşmakta olan RDNA 3 mikro mimarisi üzerinde tüm hızıyla çalıştığını duyurduğu göz önüne alındığında, bu açıklama büyük bir sürpriz değil. Şirketin mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı David Wang’a göre, kartlar RDNA 2’li modellere göre güç verimliliğinde %50 artış sağlayacak.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt

— Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022