AMD yeni nesil ekran kartları Radeon 7000’in çıkış tarihini 3 Kasım olarak onayladı. Duyuru çok fazla ses getirmedi. Duyuru Twitter üzerinden yapıldı.

Şirketin CES 2022’de yaklaşmakta olan RDNA 3 mikro mimarisi üzerinde tüm hızıyla çalıştığını duyurduğu göz önüne alındığında, bu açıklama büyük bir sürpriz değil. Şirketin mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı David Wang’a göre, kartlar RDNA 2’li modellere göre güç verimliliğinde %50 artış sağlayacak.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt — Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022

Yongalar TSMC tarafından 5nm ve yeni yonga parçacıklı gelişmiş bir sistemle üretilecek; ayrıca yeni nesil Infinity Cache ve tamamen elden geçirilmiş işlem birimi sayısı getirecek.

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Radeon 7000 ile ilgili son sızıntılar, serinin amiral gemisinin, muhtemelen RX 7900X veya RX 7950X’in kod adının Plum Bonito olduğunu ve 12.000 daha fazla akış işlemcisi içermesi gerektiğini gösteriyor.

Geçmiş söylentiler, AMD’nin gelecekteki en üst düzey GPU’sunun RTX 4090 ile birlikte 100 teraflop ve yaklaşık 24 GB VRAM de dahil olmak üzere muazzam bir performansa sahip olabileceğini gösteriyordu. Her yeni neslin ilk duyurulan kartları olması beklenen bu iki kart, önceki modellere göre kayan nokta sayısını neredeyse iki katına çıkarıyor.

Ayrıca AMD, ince ve hafif cihazlar için 4 çekirdeğe ve 8 iş parçacığına kadar çıkan Mendocino kod adlı yeni dizüstü bilgisayar işlemcileri Ryzen 7020’nin lansmanını duyurdu.

Kaynak: Tom’s Hardware