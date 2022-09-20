Yeni performans şampiyonu DLSS 3 ve 24GB GDDR6X belleğe sahip RTX 4090’ın başını çektiği GeForce RTX 40 Serisi ekran kartları nihayet Nvidia tarafından tanıtıldı. Teknoloji devi ayrıca 16GB ya da 12GB GDDR6X bellekle gelen RTX 4080’i de tanıttı. DLSS 2’ye sahip RTX 3090 Ti ile karşılaştırıldığında, DLSS 3’lü RTX 4090 4 kata kadar daha hızlı.

RTX 4090, RTX 3090 Ti’den 2 Kata Kadar Daha Hızlı

Nvidia, yeni performans şampiyonunun eski amiral gemisi GPU RTX 3090 Ti’ye kıyasla 2 kata kadar daha güçlü olduğunu iddia ediyor. News18’de daha önce yeni Ada Lovelace GPU’larının 450W kadar yüksek bir TDP’ye sahip olabileceğini bildirmiştik ve şimdi Nvidia tarafından doğrulandı.

Etkinlik sırasında Nvidia, Microsoft Flight Simulator ve Portal’ın RTX avatarı gibi oyunlara büyük önem verdi ve şimdi, 16.384 CUDA çekirdeği ve ultra hızlı 24GB GDDR6X bellek sayesinde oyuncular artık doğal 4K’da 100 fps’den fazlasını bekleyebilirler.

RTX 4080, RTX 3090 Ti’yi Geçiyor ve RTX 3080 Ti’nin 2 Katı Performans Sunuyor

Daha düşük TDP değerine rağmen RTX 4080, DLSS 3 desteği sayesinde mevcut RTX 3090 Ti ve 3080 Ti’yi açık ara geride bırakıyor. RTX 4080 iki bellek konfigürasyonuyla gelecek. 7.680 CUDA çekirdeği içeren 12GB GDDR6X varyantı ve 9.728 CUDA çekirdeği içeren 16GB varyantı mevcut.

NVIDIA DLSS 3

Nöral grafiklerde bir sonraki devrim olan NVIDIA DLSS 3, GeForce RTX 40 Serisi GPU’ların yeni donanım özellikleriyle çalışan DLSS Super Resolution, yepyeni DLSS Frame Generation ve NVIDIA Reflex’i bir araya getiren DLSS 3, kaba kuvvetle işleme yöntemine göre performansı 4 kata kadar artırır.

NVIDIA, DLSS 3’ün şimdiden ekosistem tarafından hızla benimsendiğini, 35’ten fazla oyun ve uygulamanın teknolojiyi entegre ettiğini ve bunlardan ilkinin Ekim ayında piyasaya sürüleceğini söyledi. Şirket, native ile karşılaştırıldığında DLSS 3’ün gecikme süresini 2 kata kadar azaltabildiğini söyledi.

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Şirket, Cyberpunk 2077 gibi modern ışın izlemeli oyunların sadece aydınlatmayı belirlemek için her piksel için 600’den fazla ışın izleme hesaplaması yaptığını ve bunun dört yıl önce tanıtılan Battlefield V gibi ilk ışın izlemeli oyunlara göre 16 kat artış gösterdiğini söyledi.

RTX 40 Serisi GPU’lar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi yeni teknolojik yeniliğe sahiptir:

Önceki nesle göre 2 kat artışla 83 teraflopa kadar gölgelendirici gücüne sahip çoklu işlemci akışı.

191’e kadar etkili ışın izleme teraflopuna sahip üçüncü nesil RT Çekirdekleri – önceki nesle göre 2,8 kat daha fazla.

191’e kadar etkili ışın izleme teraflopuna sahip üçüncü nesil RT Çekirdekleri – önceki nesle göre 2,8 kat daha fazla. Dördüncü nesil Tensör Çekirdekleri 1,32 Tensör petaflop’a kadar – FP8 hızlandırma kullanan önceki nesle göre 5 kat daha fazla.

GPU’nun kaynaklarını daha iyi kullanmak için gölgeleme iş yüklerini anında yeniden planlayarak yürütme verimliliğini artıran Shader Execution Reordering (SER). CPU’lar için sıra dışı yürütme kadar önemli bir yenilik olan SER, ışın izleme performansını 3 kata kadar ve oyun içi kare hızlarını %25’e kadar artırır.

Ada Optical Flow Accelerator 2 kat daha hızlı performansıyla DLSS 3’ün bir sahnedeki hareketi tahmin etmesini sağlayarak sinir ağının görüntü kalitesini korurken kare hızlarını artırmasına olanak tanıyor.

Özel TSMC 4N işlem teknolojisi ile sıkı bir şekilde birleştirilmiş mimari iyileştirmeler, güç verimliliğinde 2 kata kadar sıçrama sağlar.

Çift NVIDIA Kodlayıcı (NVENC) dışa aktarma sürelerini yarıya kadar kısaltır ve AV1 desteğine sahiptir. NVENC AV1 kodlama OBS, Blackmagic Design DaVinci Resolve, Discord ve daha fazlası tarafından benimsenmektedir.

Fiyat

NVIDIA GeForce RTX 4090’ın fiyatı 1.599 dolar’dan başlıyor ve 12 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.

NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB ve 12GB modelleri sırasıyla 1.199 dolar ve 899 dolar’dan başlayan fiyatlarla Kasım ayından itibaren satışa sunulacak.