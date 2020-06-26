AMD, mobil işlemcilerindeki verimliliği 6 yılda 25 kattan fazla arttırdı!

AMD, 2014 yılında ilk defa duyurduğu 2020 yılına kadar mobil işlemcilerini, 25 kat daha verimli hale getirme hedefini 25×20’ye ulaşıp geride bıraktığını açıkladı.

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Daha verimli çalışan işlemciler, daha iyi pil ömrü, daha iyi performans, daha düşük enerji maliyeti ve bilgisayar kullanımının çevreye daha az etkisi olması anlamına geliyor.

AMD CTO’su ve Yönetici Başkan Yardımcısı Mark Papermaster, konu ile ilgili şunları söyledi: “İşlemcilerimizde her zaman verimliliğe odaklandık. Ancak 2014 yılında bu özelliğe daha fazla vurgu yapmaya karar verdik. Mühendislik ekibimiz bu hedef için bir araya geldi. 2020 yılında enerji verimliliğini 25 kat artırmaya yönelik bir yol haritası çıkardı. Hedefimizi geçmeyi başardık ve 31.7 katlık bir ilerlemeyle oyun ve ultra ince dizüstü bilgisayarlarda rakipsiz performans, grafik ve uzun pil ömrüne sahip olduk. Mühendislik ve kurumsal ekiplerimizle ne kadar gurur duysak az.”

İşemciler için enerji verimliliği, tüketilen birim enerji başına yapılan işle ölçülüyor. 25×20 hedefine ulaşmak için AMD, oldukça bütünleşik ve verimli bir SoC mimarisi geliştirmeye odaklandı. Bu mimaride gelişmiş, gerçek zamanlı güç yönetim özellikleri ve silikon seviyesinde güç optimizasyonları yapıldı.

AMD bu sayede 2014’ten 2020’ye, verilen bir görev için ortalama işlem süresini %80 azalttı. Güç tüketimini de %84 oranında azaltmayı başardı. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 2014 model 50 bin AMD dizüstü bilgisayarı 2020 modelleriyle değiştiren bir işletme, beş kat daha fazla işlem gücü sunabiliyor. 1.4 milyon kilovat saatlik elektrikten tasarruf elde edebiliyor. Bu da 971000 kg’lık bir karbon salınımına, yani 10 yaşına kadar yaşamış 16000 ağaç anlamına geliyor.

25×20 enerji verimliliği hedefi, sadece daha iyi bir kullanıcı deneyimi değil, AMD’nin sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını da güçlendirmek olduğu dile getiriliyor. AMD, 25×20 hedefi gibi daha önce de Science Based Targets insiyatifi tarafından “bilim tabanlı hedef” olarak onaylanmış, iklim koruma hedefi bulunan ilk yarı iletken şirketidir.