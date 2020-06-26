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AMD, mobil işlemcilerindeki verimliliği 6 yılda 25 kattan fazla arttırdı!
AMD, 2014 yılında ilk defa duyurduğu 2020 yılına kadar mobil işlemcilerini, 25 kat daha verimli hale getirme hedefini 25×20’ye ulaşıp geride bıraktığını açıkladı.
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Daha verimli çalışan işlemciler, daha iyi pil ömrü, daha iyi performans, daha düşük enerji maliyeti ve bilgisayar kullanımının çevreye daha az etkisi olması anlamına geliyor.
AMD CTO’su ve Yönetici Başkan Yardımcısı Mark Papermaster, konu ile ilgili şunları söyledi: “İşlemcilerimizde her zaman verimliliğe odaklandık. Ancak 2014 yılında bu özelliğe daha fazla vurgu yapmaya karar verdik. Mühendislik ekibimiz bu hedef için bir araya geldi. 2020 yılında enerji verimliliğini 25 kat artırmaya yönelik bir yol haritası çıkardı. Hedefimizi geçmeyi başardık ve 31.7 katlık bir ilerlemeyle oyun ve ultra ince dizüstü bilgisayarlarda rakipsiz performans, grafik ve uzun pil ömrüne sahip olduk. Mühendislik ve kurumsal ekiplerimizle ne kadar gurur duysak az.”
İşemciler için enerji verimliliği, tüketilen birim enerji başına yapılan işle ölçülüyor. 25×20 hedefine ulaşmak için AMD, oldukça bütünleşik ve verimli bir SoC mimarisi geliştirmeye odaklandı. Bu mimaride gelişmiş, gerçek zamanlı güç yönetim özellikleri ve silikon seviyesinde güç optimizasyonları yapıldı.
AMD bu sayede 2014’ten 2020’ye, verilen bir görev için ortalama işlem süresini %80 azalttı. Güç tüketimini de %84 oranında azaltmayı başardı. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 2014 model 50 bin AMD dizüstü bilgisayarı 2020 modelleriyle değiştiren bir işletme, beş kat daha fazla işlem gücü sunabiliyor. 1.4 milyon kilovat saatlik elektrikten tasarruf elde edebiliyor. Bu da 971000 kg’lık bir karbon salınımına, yani 10 yaşına kadar yaşamış 16000 ağaç anlamına geliyor.
25×20 enerji verimliliği hedefi, sadece daha iyi bir kullanıcı deneyimi değil, AMD’nin sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını da güçlendirmek olduğu dile getiriliyor. AMD, 25×20 hedefi gibi daha önce de Science Based Targets insiyatifi tarafından “bilim tabanlı hedef” olarak onaylanmış, iklim koruma hedefi bulunan ilk yarı iletken şirketidir.
Donanım
AMD, yeni Ryzen 3000XT serisi işlemcileri duyurdu!
AMD, 3. nesil Ryzen masaüstü işlemci ailesine üç yeni model daha eklediğini duyurdu. Yeni modeller arasında Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT yer alıyor.
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Ryzen işlemci ailesine XT markasını ekleyen bu yeni Ryzen 3000XT masaüstü işlemcileri, her türlü iş için yüksek performans vadediyor. Ödüllü 3. nesil Ryzen işlemci ailesini genişleten 3000XT serisi masaüstü işlemcileri, oyun ve içerik üretimi alanlarına hükmeden, üst düzey performansı sağlamak için, daha yüksek boost frekansı ile güçlendirildi.
Aynı zamanda PCIe 4.0 desteğini genel kullanıcılara sağlayan AMD’nin yeni B550 yonga setinin de tüm dünyada satışa sunulduğu da açıklandı. Farklı anakart boyutlarında mevcut olan B550 yonga seti, oyun ve iş için yüksek hızlı performansa yönelik üretildi.
Bununla birlikte şirket, AM4 soket ve 3.nesil Ryzen masaüstü işlemciler için A520 yonga setinin yeni tasarımlarını da geliştirdiğini ekledi.
Bu yeni yonga setleri ve işlemcilerle birlikte AMD, depolama hızlandırma yazılımı StoreMI’ı baştan tasarladığını ve yeni bir arayüz ve gelişmiş hızlandırma algoritmasıyla yeniden kullanıcılara sunulduğunu da duyurdu.
AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler
3. nesil AMD Ryzen işlemci ailesinin güçlü altyapısı üzerine inşa edilen 3000XT serisi işlemciler, dünya sınıfı “Zen 2” mimarisini, gelişmiş 7nm üretim teknolojisi ile iyileştirerek, daha yüksek boost frekansı ve Ryzen 3000 serisinde aynı TDP değerine sahip akranlarına göre artırılmış performans sunabiliyor.
|MODEL
|ÇEKİRDEK
|BOOST/ TABAN FREKANSI (GHZ)
|TOPLAM ARA BELLEK (MB)
|TDP (WATT)
|Platform
|TETT (USD)
|BEKLENEN SATIŞ TARİHİ
|AMD Ryzen™ 9 3900XT
|12/24
|4.7/3.8’e kadar
|70
|105
|AM4
|499$
|7 Temmuz 2020
|AMD Ryzen™ 7 3800XT
|8/16
|4.7/3.9’a kadar
|36
|105
|AM4
|399$
|7 Temmuz 2020
|AMD Ryzen™ 5 3600XT
|6/12
|4.5/3.8’e kadar
|35
|95
|AM4
|249$
|7 Temmuz 2020
Termal Çözümler
Ryzen 5 3600XT kutulu işlemciler, bir adet Wraith Spire soğutucu barındırıyor. Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT işlemciler, mümkün olan en yüksek performans için özellikle harici olarak satılan işlemci soğutucuları için özellikle hassas hazırlanmış özelliklere sahip. Bunun bir sonucu olarak AMD, bu ürünleri mümkün olan en iyi koşullarda kullanabilmek için, minimumda 280mm’lik radyatöre sahip bir hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü kullanımı öneriyor. AMD’nin önerdiği soğtucuların bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla AM4 Seçeneği
AM4 soket için üretilen yeni A520 yonga seti, 500 serisi yonga seti ailesinin en yeni üyesidir. Günlük PC kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için kolay kullanılan ve güvenli bir platformdur. Yeni A520 yonga seti de dahil bu yeni 500 Serisi anakartlar, 3. nesil Ryzen işlemciler ve ötesi için gereken performansı sunmaktadırlar. Ryzen 3000XT Serisi işlemciler, Ryzen 3000’e hazır BIOS’a sahip tüm anakartlarla uyumludur ve tüm 500 serisi yonga seti ailesi üyeleriyle de ilk günden çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.
AMD StoreMI
AMD StoreMI teknolojisi, tamamen yeni bir arayüz ve yeni özelliklerle yeniden geliştirildi. 2.0 sürümünde kulllanılan yeni bir arabellek tabanlı hızlandırma algoritması, veri bütünlüğünü geliştirir ve en çok kullanılan verilere öncelik tanır. Bu sayede boot süresi %31’e kadar hızlanır ve sadece HDD üzerinden çalışan bir sisteme göre oyun yükleme süreleri %13’e kadar azalır.
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NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!
Bugün ortaya çıkan bir rapore göre, Nvidia’nın Ampere GPU destekli GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak. İlk etapta GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerini raflarda göreceğiz.
Mevcut rapor, Amper destekli GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerinin Nvidia tarafından neredeyse hazırlanmış durumda olduğunu ortaya koyuyor. GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 için ortaya çıkan özelliklerde, her iki kartın da GA102 adlı GPU birimini kullanacağı ve birçok farklı konfigürasyonla beraber geleceği konuşuluyor. Rapor ayrıca, Ampere GeForce RTX 30 serisinin şu anda ‘tasarım doğrulama testi’ için yapılan DVT aşamasından geçtiğini bildiriyor.
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GPU’lar için son BIOS tarihinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, şu andan itibaren lansman tarihine kadar ortaya çıkacak olan performans testlerinin, kartların tam performansını yansıtmayacğaı söyleniyor. Kartın seri üretimi ağustos ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayı içerisinde kartlar için büyük bir lansman düzenlenecek gibi görünüyor. Kartların son BIOS sürümleriyle birlikte gerçek performanslarını görmek için eylül ayını beklememiz gerekecek. Ek olarak ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan Gamescom 2020 bünyesinde de yeni 30xx serisine ait bazı detayları öğrenebiliriz.
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165 Hz ekran yenileme hızına sahip Xiaomi oyuncu monitörü yolda!
Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Xiaomi cephesinin 165 Hz ekran yenileme hızlarını destekleyen yeni oyuncu monitörü de bu ürünler arasında yerini alacak gibi gözüküyor.
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Xiaomi tarafından oyun severleri sevindirecek yeni oyuncu monitörü
Xiaomi’nin 27 inç boyuta sahip olacak olan yeni monitörü, aynı zamanda 165 Hz ekran yenileme hızlarına sahip. Xiaomi’nin yeni power bank modeli olan Mi Power Bank 3 ile eş zamanlı olarak tanıtılması beklenen monitör; muhtemelen Temmuz ayında ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. 24.5 inç boyut seçeneği Eylül ayında, 29.5 inç 4K monitörün ise, Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca tanıtımda Xiaomi’nin yeni hızlı şarj cihazlarını görmemiz de muhtemel.
Yeni Xiaomi oyuncu monitörü ile ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı olsa da; Xiaomi’nin yine kullanıcılara kaliteli bir ekran deneyimi yaşatacağını tahmin etmek zor değil. Xiaomi’nin yeni oyuncu monitörünün yanı sıra diğer cihazlar ve hızlı şarj aletleri ile ilgili detayları da lansman sonrasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!