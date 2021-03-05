Donanım
AMD kullanıcıları sonunda Intel’in bu önemli özelliğini alabilir
ASUS anakart piyasasında Intel’in yeni özelliklerinden birini sunarak önemli bir hamle yapmak üzere gibi. Öyle ki firma anakartlarına Thunderbolt 4 özelliğini getirecek. Bu özellikle de AMD kullanıcıları için sevindirici bir haber.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
ASUS Teknik Ürün Pazarlama Yöneticisi Reddit üzerinde yaptığı paylaşımda ProART B550-Creator hakkında bilgi verdi. Kart, özellikle profesyoneller ve içerik üreticileri için önemli olan Thunderbolt 4 desteğini veren ilk AMD anakart olacak. ASUS Z490 anakartların tasarımları takip edilmeye devam edilirken; yeni donanımlarda güç verimliliği ve ısı performansı dengesi ön planda. 12+2 VRM tasarımı ve ProCool II güç konektörleriyle anakart ağır yük altında bile serin kalacak.
Anakart bahsettiğimiz gibi sade görünüşünü koruyacak. Bununla beraber kullanıcılara USB 3.0 ve USB 3.2 Gen 1 Type bağlantı seçeneklerini getirecek. Ayrıca iki PCIe 3.0 x1 slotu ve iki de PCIe M.2 slotu imkanı verecek. Diğer yandan arka tarafta ise B550 Thunderbolt 4 Type-C portlarını barındıracak. Son olarak kart USB 3.2 G2 Type-A bağlantısının yanında; bir görüntü veri girişi ve beş tane de 3.5mm ses girişlerine sahip.
Yine tasarım açısından bakarsak ProART B550-Creator şirketin M.2 Q-Latch dizaynına yer verecek. Böylelikle firma kullanıcılara M.2 sürücü kurulumlarında daha iyi bir deneyim sağlanmasını planlıyor. Dahili depolama alanı dışında ise ASUS dört SATA, iki de M.2 girişini karta yerleştirmeyi düşünüyor. Aynı zamanda bu depolama alanlarına imkan sağlayacak soğutma sistemi de hazır olacak.
Son olarak izole ses bileşeni ve ALC 1220A teknolojisinin yer alacağı ASUS anakartın, ses kalitesini geliştiren diğer bir teknoloji ASUS AiNoise ile birlikte yüksek bir ses kalitesi sağlamasının beklendiğini de not olarak düşebiliriz.
ASUS ProART B550-Creator anakartın çıkışının ise Nisan ayında 300 Dolar civarında olmasını bekliyoruz.
Donanım
Game Garaj’dan NVIDIA RTX3060’lı Yeni Notebook Serisi: Tracer
2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına giriş yapan Game Garaj, NVIDIA RTX 3060 grafik işlemcili notebook serisi Tracer modellerinin tanıtımını yaptı.
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Gücünü Intel 10. nesil i7 ve NVIDIA RTX 3060 grafik işlemciden alan Tracer serisi, 15.6” ve 17.3” panel boyutuna sahip 2 modelden oluşuyor. Her 2 modelde de 144Hz lik FHD IPS panel mevcut. Ayrıca ön yüz ve klavye yüzeyi ise metal yapıya sahip. İnce ve hafif bir tasarımı olan Tracer serisi, CPU ve GPU için birbirinden bağımsız bir soğutma çözümü sunuyor. Ek olarak seri, ileride yeni modellerle daha çok seçeneğe kavuşacak.
Tracer serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilebilerek satın alınabiliyor. Ayrıca depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırabiliyor. Ek olarak Tracer serisi, 12.499TL den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.
Tracer serisinin teknik özellikleri de şu şekilde:
Game Garaj Tracer
İşlemci: Intel i7-10750H
Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q
Yonga seti: Intel HM470
LCD Panel: 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, ince çerçeve
Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)
Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5″ SATA HDD
Pil: 51Whr
Klavye: Tek renk (kırmızı) aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye
Ağırlık: 1.9kg
Boyutlar: 359 x 254 x 21.7 mm (GxDxY)
Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1
Game Garaj Tracer XL
İşlemci: Intel i7-10750H
Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q
Yonga seti: Intel HM470
LCD Panel: 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, ince çerçeve
Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)
Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5″ SATA HDD
Pil: 51Whr
Klavye: Tek renk (kırmızı) Aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye
Ağırlık: 2.3kg
Boyutlar: 397 x 260 x 23.1mm (GxDxY)
Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1
Donanım
Ergonomik Tasarlandı | Lenovo Yoga Presenter Mouse!
Bir mouse ne kadar kreatif ve ne kadar fonksiyonlu olabilir? Lenovo Yoga Presenter Mouse tüm bilek konforundan tutun da , sunum yaparken mouse’nin size yük olmamasına kadar düşünmüş.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Lenovo, yeni ThinkPad ve ThinkVision modelleriyle her yerden iş yapma imkanı sunuyor
Özellikle 180 derece döndürülebileceğiniz fonksiyona sahip olan fare kıvrıltmış modda kullandığında bileğinizi yormayacak bir ergonomi sunacak. Kıvırmadan düz kullanma seçeneği de özellikle sunum yaparken bir kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca minimal boyutlara sahip olması da sunumunuz esnasında fareyi cebinizde taşıma olasığı sağlayacak. Özellikle bu detay profesyonel düşünülerek tasarlandığını görüyoruz. Kullanım formundan bahsetmişken altını çizmemiz geren bir nokta ise, imleç kullanımı. Ayrıca web de sayfaları tıkır tıkır inerken dokunmatik fonksiyona sahip Mouse ile parmağınızı çok minimal hareket ettirerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle tüm bu detaylar kullanıcılar için ciddi artı sağlıyor. Bluetooth ve USB modlarında çalışabilen farenin yalnızca 2 saat şarj ile 2 aya varan kullanım ömrü mevcut.
Lenovo Yoga Presenter Mouse Özellikleri;
- 63 gr ve üstü ağırlığında
- 111mm x 57,1mm x 14mm boyutlar.
- IEC60825 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer Sınıflandırması
- Optik algılayıcı
- Havada DPI ayarlaması (1600/1200/800)
- Fiziksel açma/kapama düğmesi
- USB-C Şarj Yuvası
İyi Seyirler…
Donanım
RedmiBook Pro 14 ve 15, Çin’de piyasaya çıktı
Xiaomi, dün RedmiBook Pro serisi dizüstü bilgisayarlarının 14 ve 15 inç versiyonlarını piyasaya sürdü. Her iki versiyonun da 3 ayrı alternatifi var. Cihazlar Intel’in 11. nesil Tiger Lake işlemcileri ile çalışıyor. Bunun yanında, bilgisayarlar Intel Xe (dahili) veya Nvidia GeForce MX450 grafik işlemcilerini barındırıyor.
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RedmiBook Pro 14 ve 15’in teknik özellikleri:
RedmiBook Pro 14
- İşlemci: Intel 11. nesil Core i5-1135G7 / Core i7-1165G7
- Ekran: 2560 × 1440 piksel çözünürlük, 14 inç, % 88,2’lik ekran-gövde oranı, 16:10 en-boy oranı, % 100 sRGB renk gamı, DC karartma, 178 ° görüş açısı, 300 nit maksimum parlaklık
- GPU: Intel Xe (dahili) / Nvidia GeForce MX450
- RAM + Depolama: 16GB DDR4 3200MHz RAM + 512GB PCIe SSD
- Bağlantı: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4, 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses jakı, 1xHDMI
- Pil: 56 WHr pil, 65 W USB-C adaptörü
- Diğer özellikler: DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye
- Boyut: 315,6 × 220,4 × 17,25 mm
- Ağırlık: 1,46 kg
RedmiBook Pro 15
- İşlemci: Intel 11. Nesil Core i5-11300H ve Core i7-11370H
- Ekran: 3200 × 2000 piksel çözünürlük, 15 inç, % 89,1’lik ekran-gövde oranı, 16:10 en-boy oranı, % 100 sRGB renk gamı, DC karartma, 178 derecelik bir görüş açısı, 90Hz yenileme hızı
- GPU: Intel Xe (dahili) / Nvidia GeForce MX450
- RAM + Depolama: 16GB DDR4 3200MHz RAM + 512GB PCIe SSD
- Bağlantı: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4, 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses jakı, 1xHDMI
- Pil: 70 WHr pil, 100 W USB-C adaptörü
- Diğer özellikler: DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye
- Boyut: 350,1 × 242,3 × 17,9 mm
- Ağırlık: 1,79 kg
Her iki bilgisayar da gri renk seçeneği ile satışa çıktı. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:
RedmiBook Pro 14 inç
Core-i5, Intel-Xe GPU (dahili) – (16GB + 512GB): 4.499 yuan (697 ABD doları) *
Core-i5, Nvidia MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5.299 yuan (821 ABD doları)
Core-i7, Nvidia MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5.999 yuan (929 ABD doları)
*Lansman fiyatı. Lansman sonrası fiyat: 4.699 yuan (728 ABD doları)
RedmiBook Pro 15 inç
Core-i5, Intel-Xe GPU (dahili) – (16GB + 512GB): 4.999 yuan (774 ABD doları)
Core-i5, Nvidia GeForce MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5,499 yuan (852 ABD doları)
Core-i7, Nvidia GeForce MX450 GPU – (16GB + 512GB): 6.299 yuan (976 ABD doları)
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