AMD kullanıcıları sonunda Intel’in bu önemli özelliğini alabilir

ASUS anakart piyasasında Intel’in yeni özelliklerinden birini sunarak önemli bir hamle yapmak üzere gibi. Öyle ki firma anakartlarına Thunderbolt 4 özelliğini getirecek. Bu özellikle de AMD kullanıcıları için sevindirici bir haber.

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ASUS Teknik Ürün Pazarlama Yöneticisi Reddit üzerinde yaptığı paylaşımda ProART B550-Creator hakkında bilgi verdi. Kart, özellikle profesyoneller ve içerik üreticileri için önemli olan Thunderbolt 4 desteğini veren ilk AMD anakart olacak. ASUS Z490 anakartların tasarımları takip edilmeye devam edilirken; yeni donanımlarda güç verimliliği ve ısı performansı dengesi ön planda. 12+2 VRM tasarımı ve ProCool II güç konektörleriyle anakart ağır yük altında bile serin kalacak.

Anakart bahsettiğimiz gibi sade görünüşünü koruyacak. Bununla beraber kullanıcılara USB 3.0 ve USB 3.2 Gen 1 Type bağlantı seçeneklerini getirecek. Ayrıca iki PCIe 3.0 x1 slotu ve iki de PCIe M.2 slotu imkanı verecek. Diğer yandan arka tarafta ise B550 Thunderbolt 4 Type-C portlarını barındıracak. Son olarak kart USB 3.2 G2 Type-A bağlantısının yanında; bir görüntü veri girişi ve beş tane de 3.5mm ses girişlerine sahip.

Yine tasarım açısından bakarsak ProART B550-Creator şirketin M.2 Q-Latch dizaynına yer verecek. Böylelikle firma kullanıcılara M.2 sürücü kurulumlarında daha iyi bir deneyim sağlanmasını planlıyor. Dahili depolama alanı dışında ise ASUS dört SATA, iki de M.2 girişini karta yerleştirmeyi düşünüyor. Aynı zamanda bu depolama alanlarına imkan sağlayacak soğutma sistemi de hazır olacak.

Son olarak izole ses bileşeni ve ALC 1220A teknolojisinin yer alacağı ASUS anakartın, ses kalitesini geliştiren diğer bir teknoloji ASUS AiNoise ile birlikte yüksek bir ses kalitesi sağlamasının beklendiğini de not olarak düşebiliriz.

ASUS ProART B550-Creator anakartın çıkışının ise Nisan ayında 300 Dolar civarında olmasını bekliyoruz.