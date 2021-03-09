AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor

PC GPU cihazları alanında, yani ekran kartı piyasasında Nvidia firmasının AMD karşısındaki üstünlüğü devam ediyor. Yakın zamanda AMD piyasadaki en iyi ekran kartlarını çıkarmış olmasına rağmen; kırmızı takımın piyasa payı üçte birlik bir düşüş bile görmüş durumda.

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Radeon 6900 XT ve 6800 XT ekran kartları her ne kadar başarılı olmuş olsalar da; görülen düşüşün nedenini bu kartların genel anlamda ulaşılamaz olmaları olarak gösterebiliriz. Özellikle de salgın nedeniyle önemli derecede artan bilgisayar piyasasıyla işlemcilerin üretimi olumsuz anlamda etkilenmişe benziyor.

Ancak yine de bu alanda AMD firmasının neden bu kadar etkilendiği hala bir soru işareti. Bu duruma firmanın çip tedarikçisi TSMC’nin birçok müşteriye birden yetişmeye çalışmasının sebep gösterilmesi mümkün gibi. Öyle ki bu müşterilerin arasında Sony ve Microsoft da konsolları adına yer alıyorlar. Bu listeye Apple da katılınca AMD firmasının biraz arka plana düşmüş olması olası.

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Ancak AMD için durum o kadar da kötü gözükmüyor

Her ne kadar bu ve benzeri bilgiler AMD açısından olumsuz görünseler de GPU rekabetinin bitmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Radeon 6900 XT kartlarının az sayıda olması birçok kullanıcıyı üzecek, orası kesin gibi. Ancak firmanın yine de şikayet edecek çok da bir şeyi yok. Çünkü diğer taraftan bakarsak firmanın ürettiği donanım parçaları çok kısa sürede bitiyor. Tabii ki dediğimiz gibi stok konusunda daha iyi bir manzara görebilirdik. Ama durumu bu seviyelerde tutmak da firma açısından önem taşıyor.

Diğer yandan işlemci alanında da PassMark’a göre AMD çiplerinin yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Tüm bilgisayarlarda firmanın işlemci kullanım oranı %40’a ulaşmış durumda. Laptop özelinde ise bu rakam %51 olarak görülebiliyor. Böylece bahsettiğimiz durum daha da pekişiyor.

Tabii ki bu rakamlar gerçek satış rakamları olmayıp kullanım tahminleri oldukları için dikkatle yaklaşmak gerek. Ama yine de AMD firmasının düşünüldüğü kadar geride kalmadığını bizlere gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle de bu sene ve gelecek sene için rekabetin nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.