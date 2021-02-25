AMD haftaya yeni bir Radeon RX kartı duyuracağını açıkladı

AMD firması Twitter üzerinden yeni bir Big Navi kartı duyurusu yaptı. Tanıtım için verilen tarih ise 3 Mart TSİ saat 19:00. Ancak verilen çok az bilgiyle beraber üzerinde konuşulması gereken çokça konu mevcut. Dolayısıyla açık bir şekilde belirtilmese de AMD firmasının o saatte bir canlı yayın yapması muhtemel.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

AMD firmasının 3 Mart tarihinde RX 6700 ile RX 6700 XT kartlarını duyuracağı tahmin ediliyor. Tabii ki o tarihe kadar kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak firmanın bu ekran kartlarını tanıtma ihtimalleri oldukça yüksek.

Öyle ki geçen sene Radeon RX 6800 XT ve RX 6900 XT kartları kullanıcıyla buluşmuştu. Ancak bariz bir şekilde serideki RX 6700 XT kartlarının eksik olduğunu görebiliyorduk. Üstelik Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartının bu hafta çıkması ve Aralık ayında çıkan GeForce RTX 3060 Ti kartından sonra da AMD firmasının buna bir karşı hamle yapması oldukça muhtemel.

Beklenen RX 6700 ve RX 6700 XT kartları bahsettiğimiz RTX 3060 ve RTX 3060 Ti kartlarına karşı koymak için performans açısından önemli bir potansiyele sahip. Aynı zamanda iki firmanın kartları da mevcut neslin nispeten daha uygun kartları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda da bir rekabet görmemiz olası.