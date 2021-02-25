Ekran Kartı
AMD haftaya yeni bir Radeon RX kartı duyuracağını açıkladı
AMD firması Twitter üzerinden yeni bir Big Navi kartı duyurusu yaptı. Tanıtım için verilen tarih ise 3 Mart TSİ saat 19:00. Ancak verilen çok az bilgiyle beraber üzerinde konuşulması gereken çokça konu mevcut. Dolayısıyla açık bir şekilde belirtilmese de AMD firmasının o saatte bir canlı yayın yapması muhtemel.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
AMD firmasının 3 Mart tarihinde RX 6700 ile RX 6700 XT kartlarını duyuracağı tahmin ediliyor. Tabii ki o tarihe kadar kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak firmanın bu ekran kartlarını tanıtma ihtimalleri oldukça yüksek.
Öyle ki geçen sene Radeon RX 6800 XT ve RX 6900 XT kartları kullanıcıyla buluşmuştu. Ancak bariz bir şekilde serideki RX 6700 XT kartlarının eksik olduğunu görebiliyorduk. Üstelik Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartının bu hafta çıkması ve Aralık ayında çıkan GeForce RTX 3060 Ti kartından sonra da AMD firmasının buna bir karşı hamle yapması oldukça muhtemel.
Beklenen RX 6700 ve RX 6700 XT kartları bahsettiğimiz RTX 3060 ve RTX 3060 Ti kartlarına karşı koymak için performans açısından önemli bir potansiyele sahip. Aynı zamanda iki firmanın kartları da mevcut neslin nispeten daha uygun kartları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda da bir rekabet görmemiz olası.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060, 6GB VRAM’lı daha ucuz bir varyant da sunabilir
12GB VRAM’li Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı yarın kullanıcıyla buluşacak. Ancak ekran kartı üreticisi Palit dosyalamalarında görüldüğü üzere; kartın 6GB VRAM sahibi bir versiyonunu da görebiliriz.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Daha öncesinde de Nvidia RTX 3060 kartı için 6GB VRAM versiyonu konuşulanlar arasındaydı. Kartın 192 bit hafıza ara yüzü de buna imkan sağladığından dolayı; Nvidia firmasının böyle bir seçim yapması ihtimal dahilinde idi. Ancak Nvidia 12GB’lık versiyonu duyurdu ve 6GB versiyonu ile ilgili bir açıklama hiç yapmadı. Dolayısıyla firmanın bu versiyonu düşünmediği fikri dolaşıyordu.
Ama @harukaze5719 tarafından tespit edildiğine göre durumun bu olmama ihtimali de var. Öyle ki Palit; Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Enstitüsü’ne kartın 12 ve 6GB’lık iki versiyonunu bildirdi. Listede Palit RTX 3060 Dual kartlarının ikişer tane 12 ve 6GB’lık versiyonları gözlemlenebiliyor. Bu iki versiyon da standart ve hız aşırtmalı (OC) varyatları olarak karşımıza çıkıyor.
Bir hatanın söz konusu olma ihtimalinin dışında bunların tamamen dedikodu olduğunun altını ısrarla çizmekle beraber; bu bilgilerin 6GB’lık bir RTX 3060 versiyonuna işaret edebileceğini de belirtelim. Yine Mart’ta çıkacağı tahmin edilen RX 6700 XT karşısında böyle bir hamle düşünülmesi de muhtemel.
Ayrıca RTX 3060 Ti ekran kartı 8GB VRAM ve 256 bit hafıza ara yüzüyle biraz daha hızlı bir performans sağlarken RTX 3060 için 12GB hafızanın fazla olabileceğinden de bahsediliyordu. Dolayısıyla uçuk 12GB fiyatlarını da düşünürsek; 6GB her açıdan hiç de mantıksız bir seçenek olmaz gibi duruyor.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 ekran kartı bir şekilde 3060 Ti’dan pahalı olabilir
25 Şubat’ta çıkması beklenen Nvidia RTX 3060 ekran kartının fiyatı hakkında yeni bilgiler sızdı. Uygunluk açısından haberler iyiye benzemiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Görünüşe göre Nvidia RTX 3060 ekran kartları yurtdışında satıcılara geldi. Öyle ki satıcılardan gelen farklı ekran kartı kutularının resimleri internete sızmış durumda. Satışa hazır halde olduğunu düşündüğümüz kartların kısa sürede bitmeleri de muhtemel.
Bununla birlikte yine Corteks sitesi kartın sahip olacağını düşündüğü fiyatları da yayınladı. Nvidia tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 329 Dolar olduğunu daha önce de söylemiştik. Ancak sitenin verdiği fiyatlar ise şu şekilde:
- MSI Gaming X Trio: 514.99 Dolar
- MSI Ventus X2: 484.99 Dolar
- Zotac Gaming: 499.99 Dolar
- Asus Strix: 499.99 Dolar
- Asus TUF: 489.99 Dolar
Listeye bakılırsa en ucuz fiyat 485 Dolar olarak gözüküyor. Bu da tavsiye edilen fiyattan %47 daha yüksek bir ücret anlamına geliyor. Yine de bunların söylentilerden ibaret olduğunu ve kesin bilgiler olmadıklarını hatırlatalım. Ama bu fiyatlar gelen sızıntılarla aynı doğrultuda ilerliyor. Öyle ki diğer satıcılarda da %50 gibi bir fiyat artışı daha önce de söz konusu olmuştu.
Böylelikle karşımıza çıkan durum ilginç bir manzaraya sebep oluyor. Çünkü RTX 3060 ekran kartının asıl fiyatı RTX 3060 Ti kartının tavsiye edilen fiyatından daha yüksek oluyor. Hatta belli platformlara bakacak olursak bu durumun 3060 Ti satış fiyatları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum doğal olarak 3000 serisi için bir dengesizliğe yol açmış durumda. Stok sorunlarıyla da beraber Nvidia’nın içinde bulunduğu duruma getireceği çözüm olarak ise Super RTX 3000 serisinin bir an önce çıkarılması önerilenler arasında.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 ekran kartı daha çıkmadan fiyatları yukarı çıktı
Şubat sonlarına doğru çıkacak yeni Nvidia RTX 3060 ekran kartının ön sipariş aşamasında fiyatı arttı.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Videocardz’ın ilettiği bilgilere göre Nvidia’nın tavsiye ettiği 329 Euro/Dolarlık fiyata rağmen; Avrupa satış yerlerinde 25 Şubat’ta çıkacak ekran kartı için fiyat artışı söz konusu.
ProShop gibi Avrupa merkezli platformlar kartı şu anda 499 Euro ile yaklaşık %50 pahalıya satıyor. Polonya bölgesinde bu oran yaklaşık %75’i buluyor. Portekizli satıcılarda da bu tip fiyat artırımı görmemiz mümkün. Örneğin PCDiga platformu kartta bir hafta içerisinde 100 Euroluk bir artışa gitti. Bu da kartın Nvidia RTX 3060 Ti ile neredeyse aynı fiyata; hatta bazı modellerinden daha pahalıya gelmesine neden oldu.
Son zamanlarda hem AMD hem Nvidia firmaları stok sorunları yaşıyor. Dolayısıyla böyle bir fiyat artışı çok da şaşırtıcı değil. Üstelik revaçta olan kripto paralar için de bu kartlara talep duyulması durumu daha da karıştırıyor. Yine daha önceden de bildirdiğimiz üzere ilk çeyrekte Nvidia ekran kartı stokları daha kötüye gidebilir. Bunun etkilerini ise özellikle 3060 Ti ve 3080 kartlarında görebiliriz. Mesela ekran kartı üreticisi Inno3D; bazı RTX 3060 Ti kartlarının üretimini stok sorunlarından dolayı durdurmuş durumda.
Sonuç olarak Nvidia Ampere ve hatta Big Navi ekran kartlarında ulaşılabilirlik ve fiyat alanlarında yakın zamandaki durum hala bulanık gözüküyor.
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