AMD, FidelityFX Süper Çözünürlük teknolojisinin en yeni sürümü olan AMD FSR 3.1’i duyurarak oyun deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Bu güncelleme, çeşitli iyileştirmeler ve yeni özelliklerle birlikte geliyor ve en dikkat çekici olanı, diğer yükseltme çözümleriyle uyumluluk sağlayan FSR Çerçeve Oluşturmanın etkinleştirilmesidir.

AMD’nin AMD FSR 3.1’i tanıtması, oyun endüstrisinde büyük bir heyecan yarattı. Bu güncelleme, dinamik görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunarak oyun deneyimini daha akıcı ve gerçekçi hale getiriyor. İyileştirmeler arasında dinamik stabilite, gölgelenmenin azaltılması ve ayrıntıların daha iyi korunması gibi özellikler bulunuyor.

FSR 3.1’in en büyük özelliği, diğer yükseltme çözümleriyle uyumluluk sağlamasıdır. Bu, kullanıcıların AMD’nin teknolojisini, NVIDIA DLSS veya Intel XeSS gibi diğer yükseltme çözümleriyle birlikte kullanabilmesini sağlıyor. Bu, oyunculara daha fazla seçenek sunarak oyun performansını artırma ve görüntü kalitesini iyileştirme konusunda daha esnek bir yaklaşım sağlıyor.

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AMD FSR 3.1, geliştiricilere yönelik olarak da büyük avantajlar sunuyor. Yeni AMD FidelityFX API’si, geliştiricilerin FSR’nin güncellenmiş sürümleriyle uyumluluklarını sağlamalarını kolaylaştırıyor ve hata ayıklama sürecini iyileştiriyor. Vulkan ve Xbox Oyun Geliştirme Kiti (GDK) desteği, geliştiricilerin farklı platformlarda teknolojiyi kullanmalarını sağlıyor ve oyun deneyimini genişletiyor.

AMD FSR 3.1, geliştiricilere ve oyunculara birlikte daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. İlk oyunların FSR 3.1’i ne zaman destekleyeceği konusunda bir güncelleme bekleniyor ve bu teknolojinin oyunculara sunulmasıyla birlikte oyun deneyimi daha da gelişecek.

AMD FSR 3.1 destekli oyunlar