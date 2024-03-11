NVIDIA‘nın merakla beklenen NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell” Oyun GPU’larına dair son bilgiler ortaya çıktı. Kopite7kimi tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yeni nesil grafik kartları, mevcut Ada serisinde olduğu gibi bellek veri yolu yapılandırmalarını büyük olasılıkla koruyacaklar.

NVIDIA GeForce RTX 50 nasıl olacak?

NVIDIA’nın şu anda piyasada bulunan Ada serisinden farklı olarak, GeForce RTX 50 “Blackwell” GPU’ları GB200 serisi altında yer alacak. Yapılan açıklamalara göre, bu yeni nesil GPU’lar, oyun grafik kartları için benzer bellek veri yolu arayüzlerine sahip olacaklar. Bu da, RTX 40 Oyun GPU serisine benzeyen bir yapıyı işaret ediyor.

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Şu anda mevcut olan NVIDIA GeForce RTX 40 “Ada” GPU serisi, beş SKU’dan oluşuyor. Bu SKU’lar, AD102, AD103, AD104, AD106 ve AD107 olmak üzere sıralanıyor ve farklı bellek veri yolu yapılandırmalarına sahipler.

NVIDIA’nın giriş seviyesi olan AD107 GPU SKU’larının bazılarının 96 bit bellek veri yoluna sahip olduğu biliniyor, ancak bu genellikle mobil yapılandırmalar için geçerli. En yüksek performansı sunan GeForce RTX 4090 ve RTX 6000 Ada ise her biri 384 bit veri yolu arayüzü ve 24/48 GB’a kadar video belleği kapasitesine sahip.

Gelecek nesil GB200 “Blackwell” Oyun GPU’larının da benzer bellek yapılandırmalarını koruyacağı düşünülüyor. Örneğin, GB202, GB203, GB204, GB206 ve GB207 gibi SKU’lar, farklı bellek veri yolu arayüzleri ve maksimum bellek kapasiteleriyle gelebilir.

NVIDIA, bu GPU’lar için standart olarak 32 Gbps pin hızında saat hızına sahip 16 Gb (2 GB) bellek kalıplarını kullanmaya devam ederse, bu yapılandırmaların maksimum bellek kapasiteleri ve bant genişlikleri aşağıdaki gibi olabilir:

GB202: 384 bit / 32 Gbps / 24 GB (Maks. Bellek) / 1536 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

GB203: 256 bit / 32 Gbps / 16 GB (Maks. Bellek) / 1024 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

GB204: 192 bit / 32 Gbps / 12 GB (Maks. Bellek) / 768,0 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

GB206: 128 bit / 32 Gbps / 8 GB (Maks. Bellek) / 512,0 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

GB207: 128 bit / 32 Gbps / 8 GB (Maks. Bellek) / 512,0 GB/sn (Maks. Bant Genişliği)

Ancak, bu yapılandırmaların ön hazırlık niteliğinde olduğu ve NVIDIA’nın giriş seviyesi SKU’larında farklı bellek saatleri kullanabileceği ve maksimum belleğin tek taraflı yapılandırmalara dayandığı unutulmamalıdır. Özellikle, NVIDIA’nın GeForce RTX 4060 Ti 16 GB gibi çift taraflı DRAM kalıplarını kullandığı göz önüne alındığında, bu konuda bazı değişiklikler olabilir.

Bununla birlikte, NVIDIA’nın NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell” GPU’larında GDDR7 bellek ve 384-bit veri yolu kullanacağına dair söylentiler giderek güçleniyor. Önceki Ada serisinde olduğu gibi, bu GPU’lar da DisplayPort 2.1 desteği ve FE Founders Edition soğutma gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

NVIDIA’nın RTX 50 serisinin, 2024’ün sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni nesil GPU’ların özellikle oyuncular için heyecan verici bir seçenek olacağı düşünülüyor, zira artan talep göz önüne alındığında, daha yüksek VRAM kapasiteleriyle gelmeleri bekleniyor. Bu, yüksek çözünürlüklü oyunlar ve yüksek yenileme hızları için ideal olabilir, özellikle 1080p oyuncularının da göz önünde bulundurulmasıyla.