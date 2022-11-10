Bugün gündeme bomba gibi düşen birkaç haberde Lenovo tarafından üretilen iki düzineden fazla dizüstü bilgisayarın, UEFI güvenli önyükleme işlemini devre dışı bırakan ve ardından imzasız UEFI uygulamalarını çalıştıran veya cihaza kalıcı olarak bir arka kapı ekleyen bir güvenlik hatası olduğunu iddia etti. Çoğu siber güvenlikçi hatanın çok ciddi olduğunu doğruladı. UEFI Önyükleme Hatası şu anda birden fazla Lenovo ürününde mevcut olan ciddi bir güvenlik sorunu. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler Hataya Yönelik Güvenlik Yükseltmeleri Yayılandı

Hataya Yönelik Güvenlik Yükseltmeleri Yayılandı

Dünyaca ünlü siber güvenlik şirketi ESET’in araştırma grubunun bir çalışmasının kusurları ortaya çıkarmasının ardından, dizüstü bilgisayar üreticisi Lenovo, ThinkPad’ler, Yoga Slim’ler ve IdeaPad’ler de dahil olmak üzere 25 model için güvenlik yükseltmeleri yayınladı. ESET’e göre CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 ve CVE-2022-3432 olarak tanımlanan güvenlik açıkları, UEFI Güvenli Önyüklemeyi devre dışı bırakmaya veya fabrika varsayılan Güvenli Önyükleme veritabanlarını geri yüklemeye izin veriyor. Özellikle önyüklemededi DBX veritabanı, reddedilen anahtarların kriptografik karmalarını tutar. Herhangi bir saldırgan, veritabanlarındaki varsayılan değerleri devre dışı bırakarak veya geri yükleyerek DBX içindeki kısıtlamaları kolayca kaldırabilir.

Açılımı Unified Extensible Firmware Interface olan UEFI, bir bilgisayarın aygıt yazılımını işletim sistemine bağlayan bir programdır. Hemen hemen her modern makine açıldığında çalışan ilk kod parçası olduğu için güvenlik zincirinin ilk halkasıdır. UEFI anakart üzerindeki bir flaş çipte saklandığı için enfeksiyonların tespit edilmesi ve kaldırılması zordur. Sabit sürücüyü silmek ve işletim sistemini yeniden yüklemek hiçbir etki yaratmaz çünkü UEFI virüsü bilgisayarı yeniden enfekte edecektir. Çok sayıda önyükleme seçeneğini barındıran, uçucu olmayan bir RAM türü olan NVRAM’deki değişkenlerle oynanarak güvenlik açıklarından faydalanılabilir. Açıklar, Lenovo’nun dizüstü bilgisayarları yalnızca üretim sürecinde kullanılmak üzere tasarlanmış sürücülerle piyasaya sürmesinin bir sonucudur. Bu durumun sonucunda siber güvenlikçiler 3 büyük hatayı tespit etmiştir.

CVE-2022-3430: Bazı tüketici Lenovo Notebook cihazlarındaki WMI Setup sürücüsündeki olası bir güvenlik açığı, yükseltilmiş erişime sahip bir saldırganın bir NVRAM değişkenini değiştirerek güvenli önyükleme ayarlarını değiştirmesine izin verebilir.

CVE-2022-3431: Belirli tüketici Lenovo Notebook aygıtlarında üretim sürecinde kullanılan ve yanlışlıkla etkin bırakılan bir sürücüdeki olası bir güvenlik açığı, yükseltilmiş yeteneklere sahip bir saldırganın bir NVRAM değişkenini değiştirerek güvenli önyükleme seçeneğini değiştirmesine izin verebilir.

CVE-2022-3432: Ideapad Y700-14ISK’de üretim sürecinde kullanılan ve yanlışlıkla açık bırakılan bir sürücüdeki olası bir güvenlik açığı, yükseltilmiş yeteneklere sahip bir saldırganın bir NVRAM değişkenini değiştirerek güvenli önyükleme ayarlarını değiştirmesine izin verebilir.

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