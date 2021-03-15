AMD 64 çekirdekli işlemcisi astronomik fiyatıyla genel satışa çıktı

AMD firması birkaç gün önce Ryzen Threadripper Pro işlemcilerinin artık bağımsız olarak satın alınabileceğini açıkladı. Böylelikle önceleri hazır kurulan iş istasyonlarında karşılaşılabilen bu işlemciler artık bağımsız olarak satın alınabilecekler.

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Bahsi geçen işlemciler ise AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX, 3975WX ve 3955WX olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı güçlü olarak nitelendirebileceğimiz işlemciler iş bilgisayarları ve profesyonel kullanım odaklılar. Ryzen Threadripper Pro işlemcileri 8 kanallı hafıza sunarken 128 PCIe 4.0 veri yolu imkanı sağlıyor. Çeşitli AMD Pro Security güvenlik teknolojileri de işin cabası. Bu alanda işlemci güvenliği sağlayan AMD Secure Processor işlevinin yanında özel bir güvenlik sistemi de mevcut. Ayrıca AMD Memory Guard özelliği de sistem RAM’inin gerçek zamanlı kodlanmasına olanak veriyor. Bütün bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcı bilgilerini korumada önemli bir seviye sağlıyor.

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Seride başı çeken AMD Threadripper Pro 3995WX işlemcisi 64 çekirdekli ve 128 işlem parçacığına sahip. Temel saat hızı ise 2.7GHz olarak görülürken bu rakam 4.2GHz’e kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu durumda güç tüketimi de 280W’ı buluyor. Diğer yandan 3975WX ise 32 çekirdek ve 64 parçacıkla 3.5GHz saat hızı sunuyor. Artırılan saat hızında da 3995WX ile aynı rakama çıkıyor. Son olarak 3995WX ise 16 çekirdek ve 32 işlem parçacığı barındırıyor. Bu işlemcinin temel ve artırılan saat hızları ise sırasıyla 3.9GHz ve 4.3GHz olarak görülebiliyor.

AMD iş istasyonu işlemcileri ucuza gelmiyor

Tabii ki bu aşırı performans hiç de ucuza gelmiyor. Sözü geçen işlemciler için tavsiye edilen satış fiyatları Threadripper Pro 3995WX için 5489 Dolar, 3975WX için 2749 Dolar, 3955WX için ise 1149 Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğimiz ve fiyatlardan da fark edebileceğiniz üzere; bu işlemcilerin profesyonel kullanım için odaklı olup genel kullanıcı için uygun olmadıklarını söyleyebiliriz.

Diğer yandan Intel iş istasyonu çipleriyle karşılaştırıldıklarında fiyatlar açısından yakın gözüküyorlar. Örneğin 28 çekirdekli Xeon W-3275 iş istasyonu işlemcisi 4449 Dolar tavsiye edilen fiyata sahip. Yani 64 çekirdekli ve firmanın paylaştığı testlere göre her açıdan Intel çipini geçen AMD 3995WX işlemcisi; rakibine oranla yaklaşık 1000 Dolar fazla fiyata alıcı buluyor. Dolayısıyla profesyonel alanda bu seçimi yapmak kullanıcıya kalıyor gibi.