İşlemci
AMD 64 çekirdekli işlemcisi astronomik fiyatıyla genel satışa çıktı
AMD firması birkaç gün önce Ryzen Threadripper Pro işlemcilerinin artık bağımsız olarak satın alınabileceğini açıkladı. Böylelikle önceleri hazır kurulan iş istasyonlarında karşılaşılabilen bu işlemciler artık bağımsız olarak satın alınabilecekler.
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Bahsi geçen işlemciler ise AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX, 3975WX ve 3955WX olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı güçlü olarak nitelendirebileceğimiz işlemciler iş bilgisayarları ve profesyonel kullanım odaklılar. Ryzen Threadripper Pro işlemcileri 8 kanallı hafıza sunarken 128 PCIe 4.0 veri yolu imkanı sağlıyor. Çeşitli AMD Pro Security güvenlik teknolojileri de işin cabası. Bu alanda işlemci güvenliği sağlayan AMD Secure Processor işlevinin yanında özel bir güvenlik sistemi de mevcut. Ayrıca AMD Memory Guard özelliği de sistem RAM’inin gerçek zamanlı kodlanmasına olanak veriyor. Bütün bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcı bilgilerini korumada önemli bir seviye sağlıyor.
Seride başı çeken AMD Threadripper Pro 3995WX işlemcisi 64 çekirdekli ve 128 işlem parçacığına sahip. Temel saat hızı ise 2.7GHz olarak görülürken bu rakam 4.2GHz’e kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu durumda güç tüketimi de 280W’ı buluyor. Diğer yandan 3975WX ise 32 çekirdek ve 64 parçacıkla 3.5GHz saat hızı sunuyor. Artırılan saat hızında da 3995WX ile aynı rakama çıkıyor. Son olarak 3995WX ise 16 çekirdek ve 32 işlem parçacığı barındırıyor. Bu işlemcinin temel ve artırılan saat hızları ise sırasıyla 3.9GHz ve 4.3GHz olarak görülebiliyor.
AMD iş istasyonu işlemcileri ucuza gelmiyor
Tabii ki bu aşırı performans hiç de ucuza gelmiyor. Sözü geçen işlemciler için tavsiye edilen satış fiyatları Threadripper Pro 3995WX için 5489 Dolar, 3975WX için 2749 Dolar, 3955WX için ise 1149 Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğimiz ve fiyatlardan da fark edebileceğiniz üzere; bu işlemcilerin profesyonel kullanım için odaklı olup genel kullanıcı için uygun olmadıklarını söyleyebiliriz.
Diğer yandan Intel iş istasyonu çipleriyle karşılaştırıldıklarında fiyatlar açısından yakın gözüküyorlar. Örneğin 28 çekirdekli Xeon W-3275 iş istasyonu işlemcisi 4449 Dolar tavsiye edilen fiyata sahip. Yani 64 çekirdekli ve firmanın paylaştığı testlere göre her açıdan Intel çipini geçen AMD 3995WX işlemcisi; rakibine oranla yaklaşık 1000 Dolar fazla fiyata alıcı buluyor. Dolayısıyla profesyonel alanda bu seçimi yapmak kullanıcıya kalıyor gibi.
İşlemci
Intel 13.nesil Raptor Lake işlemcilerinin oyunculara sürprizi olabilir
Sızan bir işlemci yol haritasına göre işlemci devi Intel firmasının Alder Lake çiplerinden sonraki işlemcilerini Raptor Lake ismiyle görebiliriz. Haritada gözüken 13.nesil çiplerin 2022 yılında gelmeleri ise muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda oyuncular için de bazı sürprizler de getirebilirler.
VideoCardz tarafından belirtildiği üzere söz konusu olan eski bilgiler içeren bir yol haritası. Bilgilerin doğruluğu da net olmadığı için dikkatle yaklaşmakta fayda var.
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Bununla beraber haritada Alder Lake için 2021 tarihi görülebiliyor. Bu da daha önceden gelen Eylül tarihiyle aynı doğrultuda. Intel de aynı şekilde bu konuda yılın ikinci yarısını hedef gösteriyor. Haritaya göre aynı zamanda gelecek nesil işlemciler de söylediğimiz gibi Raptor Lake olarak karşımıza çıkıyor.
Önceki bilgilere göre 13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerinin yeniden düzenlenen Alder Lake işlemcileri olup; onun gibi 10nm mimari kullanacağı konuşulanlar arasındaydı. Yeni sızıntılar ise Raptor Lake’in; Alder Lake üzerinde başta saat başı komut olmak üzere yapılması muhtemel geliştirmelerle geleceğini söylüyor. Bununla beraber kaynakta ilginç bir bilgi daha yer alıyor. Buna göre işlemciler, işlemci bellekleri oyun için daha da geliştirilmiş halde kullanıcıyla buluşacak.
Bu bilgi doğruysa Intel firması tümleşik belleği geliştirerek oyun performansını artırmayı planlıyor. Bu da Raptor Lake işlemcilerine özellikle de son çıkan oyunlarda bir avantaj sağlayabilir. Bahsi geçen 2022 çıkış tarihi ise önceki bilgilerle de karşılaştırınca mantıklı gözüküyor.
Intel 13.nesil sonrası işlemcileri hakkında da bilgiler var
VideoCardz aynı zamanda Raptor Lake’in 13.nesil olması durumunda; 14.neslin Meteor Lake, 15.neslin de Lunar Lake olacağını söylüyor. Diğer taraftan Lunar Lake’in 14.nesil olacağı ve Meteor Lake’in masaüstüne gelmeyeceği; Tiger Lake gibi laptop için çıkarılabileceği de yakın zamanda konuşulanlar arasındaydı. Tabii ki bunların hepsi birer dedikodu olduğundan son sözü Intel söyleyecek.
Biz ise son söz olarak Raptor Lake laptop işlemcilerinde LPDDR5X desteğinin olacağının söylendiğini not düşelim. Bu da LPDDR5 RAM sahibi Alder Lake karşısında önemli bir gelişme ifade ediyor. Aynı zamanda “DLVR power delivery” isimli bir özellikten de bahsedilirken; bunun tam olarak ne ifade ettiği şu aşamada bilinmiyor.
İşlemci
AMD, işlemci talebi artarken piyasada Intel’i domine ediyor
AMD işlemci alanında Intel karşısında son zamanlarda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Kırmızı Takım’ın 2006 yılından beri masaüstü işlemcilerde ilk kez rakibini geçmiş olması özellikle göze çarpıyor. Ancak her iki taraf için de artan talep karşısında satışları yönetmek önemli bir uğraş. Buna rağmen Puget Systems tarafından gelen bilgiler AMD işlemcili sistemlerin oldukça arttığını söylüyor.
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Puget Systems özellikle de iş istasyon ve bilgisayarlarıyla tanınan bir sistem kurma sitesi. Dolayısıyla da sitenin sağladığı bilgiler sistem kuranların talep ettiği donanımlar hakkında önemli bilgiler veriyor. Özellikle de 2019 yılından beri artan talep AMD işlemcileri için iyi haber teşkil ediyor gibi.
Yalnız burada baza alınan sayıların Puget Systems tarafından satılan net bilgisayar sayısı olmadığını hatırlatalım. Verilen bilgiler sadece taleple alakalı yüzdelik oran sağlayıp; bu durumun genel piyasadaki etkisi hakkında akıl yürütmeye yarıyor. Örneğin genel masaüstü payında AMD Intel üzerinde %0.8’lik bir liderliğe sahip. Dolayısıyla firmanın başarısının ürünlerin fazlalığından ziyade ürünlere gelen taleple alakalı olduğu görülebiliyor.
Intel masaüstü alanında biraz geride kalmış olsa da; dizüstü ve sunucu işlemcileri alanında açık ara liderliğini sürdürüyor. Benchmark test sitesi Passmark’a göre teste giren Windows laptopların %80.1’i Intel işlemciye sahip. Ancak site, 2020 başından itibaren aradaki bu farkın kapanmaya başladığını da not düşüyor. Sunucu alanında ise sadece %1.5’lik bir kısım AMD işlemcilerinden gücünü alıyor.
Tabii ki gelecek yıllarda bu sayılarda önemli değişiklikler görmemiz muhtemel. Özellikle de AMD işlemcili laptopların Intel’e nazaran daha uygun olmasının yanında; Ryzen işlemcilerin önemli performans vadetmeleriyle de birlikte bu konuda gelişmeler görmemiz olası.
Özellikle AMD firmasının bu seviyeye gelmesinin dört yıl kadar kısa bir sürede olduğunu düşünürsek; firmanın stok sorunlarını da halletmesiyle beraber bu atağını daha da geliştirmesi işten bile değil gibi.
İşlemci
i9-11900K işlemci sızıntısı oyun performansıyla ilgili ipucu veriyor
Intel firmasının gelecek Rocket Lake işlemcileriyle ilgili yeni bir bilgi daha geldi. Bu seferki bilgiler çiplerin özelliklerini ve 11.nesil amiral gemisinin oyun performansını yansıtıyor. Özellikle de Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemci ve Comet Lake 10900K’nın oyun karşılaştırması dikkat çekiyor.
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VideoCardz Weibo’da yapılan bu paylaşımı Twitter üzerinde tespit etmiş durumda. Dolayısıyla sızıntıları her zaman olduğu gibi dikkatle karşılamakta fayda var. Yine de bu bilgilerin Core i9-11900K işlemcisinin muhtemel performansıyla ilgili bir fikir verdiğini de söyleyebiliriz. 8 çekirdekli ve 16 parçacıklı işlemci söylenene göre 3.5GHz ile çalışıyor. Tek çekirdekte artırılan saat hızı ise 5.3GHz’i buluyor. Tüm çekirdeklerde ise bu rakam 4.7GHz.
Diğer yandan yüksek ayarlarda ve 1080p çözünürlükte dört farklı oyunda yapılan testlerde; i9-11900K işlemci bir önceki nesil 10900K’ya oranla %14’e kadar kare hızı artışı sağlıyor. Bu yüzde Microsoft Flight Simulator’da görülürken; bir diğer oyun Gears 5‘de ise %9’luk bir artış var.
Ayrıca bunların sızıntılar olmasının yanında gelen testlerde belli durumların seçilip sunulabileceği ihtimalini de unutmamak gerek. Örneğin testler, seçilen oyunlarda, oyun ayarlarında veya test edilen sistemde bazı değişikliklerle gelmiş olabilirler. Hatta VideoCardz’a göre gelen bilgilerin kare hızı yerine başka bir ölçüm sunması bile mümkün.
Yine de sızıntılar doğruysa önemli gelişmeler kat edilmişe benziyor. Bununla birlikte işlemciler çıktıktan sonra gelecek testlerde hem Intel hem AMD işlemcileri ile arasındaki farkı daha net görebiliriz gibi.
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