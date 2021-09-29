Amazon’un Algoritmaları Dönüm Noktası Yasa Tasarısından Payını Aldı

Amazon ve diğer işverenlerin depo çalışanlarını izlemek, ödüllendirmek ve disipline etmek için kullandıkları yöntemler Kaliforniya’da sarsılıyor. Eyalet valisi Gavin Newsom, dinlenme molalarına izin vermeyen bir kotayı karşılamayan işçilerin işten çıkarılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını imzaladı. Amazon çalışanları, “görev dışı” oldukları için ağır cezalarla yorucu saatler çalışmak zorunda kaldıklarından şikâyet ediyorlardı.

Çevrimiçi perakendeci yeni yasa hakkında yorum yapmadı.

Banyo tesisleri

Türünün ilk örneği olan tasarı, Ocak 2022’de yürürlüğe girecek. Şirketler, depo çalışanlarının belirli bir zaman dilimi içinde tamamlamalarını bekledikleri görev sayısını ve bunu yapmamaları halinde verilecek cezaları detaylandırmak zorunda kalacaklar. Tasarıda, “Çalışanlardan yemek ve dinlenme sürelerine, banyo tesislerinin kullanımına veya iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uymayı engelleyen bir kotayı doldurması istenemez” deniyor.

Amazon’un Kaliforniya’da yaklaşık 150.000 çalışanı var.

‘Zor iş yükleri’

Ücreti ve faydaları endüstri için cömert olarak kabul edilir. Ancak bazı şikâyet koşulları her zaman cömert ve faydalı olmadığını gösteriyor. Zorlu iş yükleri zihinsel ve fiziksel sorunlar yaratıyor. En tartışmalı politikalarından biri ise görev dışı kalma süresi (TOT).

Amazon’un algoritmaları, düşük performans gösterenler için cezalarla birlikte, taranan öğe sayısına bağlı olarak bir vardiyanın hangi saatlerinin görev dışı olduğunu hesaplıyor.

Daha önce sistem, işçiler yarım saat boyunca görev dışında kalırsa bir uyarı gönderiyordu. Ancak haziran ayında Amazon, taranan öğelerin daha uzun bir süre boyunca ortalamasını alma politikasını değiştirdi. Değişim sırasında, dünya çapındaki operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Dave Clark, aracın “kolaylıkla yanlış anlaşılabileceğini” yazdı. Ancak öncelikle “insanların üretken olmak için kullandıkları araçlarla ilgili sorunlar olup olmadığını anlamak” ve yalnızca ikincil olarak düşük performans gösteren çalışanları belirlemek içindi.

Amazon’a gelen en büyük eleştirilerden biri, çok sayıda robot da dâhil olmak üzere teknolojiyi kullanması, çalışanları insanlıktan çıkarması. Teslimat minibüslerindeki kameralar ve sürüşü izleyen bir uygulama da dâhil olmak üzere, çalışanlara göz kulak olmak için bir dizi teknoloji kullanıyor.

‘Birliği bozan taktikler’

Nisan ayında Alabama, Bessemer’deki işçiler ilk kez Ulusal Perakende, Toptan Satış ve Büyük Mağaza Sendikası (RWDSU) tarafından temsil edilmek isteyip istemediklerini oyladı. Oylama birliğe karşı çıktı, ancak Amazon’un aşağıdakiler de dâhil olmak üzere sendika bozma taktikleri kullandığı iddiaları arasında:

sendika yetkililerine işçilere broşür göndermeleri için daha az zaman vermek için deponun dışındaki bir trafik ışığı sistemini değiştirmek

işçileri hayır oyu kullanmaya teşvik eden metinler, posterler ve işaretlerle bombardıman etmek

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, Amazon’un ikinci bir oylama için sürece müdahale ettiğine dair yeterli kanıt buldu, ancak henüz tekrar oylama yapılmadı.

RWDSU başkanı Stuart Applebaum, yeni California yasasını memnuniyetle karşıladı, ancak bir sendika sözleşmesinin “daha iyi” olduğunu söyledi. Depoların çalışanlarından ne talep ettiği konusunda şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunu, ancak “başka birçok konunun” ele alınması gerektiğini söyledi.

Haziran ayında ABD Teamsters Union, Amazon çalışanlarını da işe almayı hedeflediğini duyurdu.