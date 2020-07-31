2020 yılının 2. çeyrek mali raporlarını açıklayan Amazon 5.2 milyar dolar net gelir açıklayarak geçtiğimiz yıla göre karını ikiye katladı.

İlginizi çekebilir: Oppo Reno 4 Pro, Snapdragon 720G ile tanıtıldı!

reklam

Amazon yılın ikinci çeyreğindeki karını ikiye katladı!

Amazon son birkaç ay içinde internet üzerinden satışlarda yaşanan büyük artış sayesinde salgından olumlu yönde faydalanan şirketlerden biri oldu. Bugün şirket yılın 2. çeyreği için 5.2 milyar dolarlık net kar açıklayarak bu durumu rakamlarla birlikte de gözler önüne sermiş oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.6 milyar dolar net gelir elde eden şirket karını ikiye katladı. Net satışlar ise %40 artışla birlikte 88.9 milyar dolara yükseldi. Şirket salgın ile birlikte aniden artan market alışverişlerine kapasitesini %160 artırarak yanıt verdi. Ayrıca market alışverişi teslimat noktaları sayısını 3 katına çıkardı. Amazon geçen yılın aynı dönemine göre market alışverişlerinin 3 kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz çeyrek Amazon satışlarında inanılmaz büyük bir artış yaşadı ancak şirketin COVID-19 ile ilgili 4 milyar doları bulan harcamaları nedeniyle karlılığının azaldığını söyleyebiliriz. Giderlerinin bu kadar artmasına rağmen 2. çeyrek karlılığının bu kadar yüksek olması son aylarda çok fazla tüketicinin Amazon’u tercih ettiğini acıkça gösteriyor. Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos rapora ilişkin şunları söyledi: “Bu sıra dışı bir çeyrekti. Mart ayından bu yana 175 binden fazla işe alım gerçekleştirdik ve bunların 125 binini tam zamanlı görevlere getirme sürecindeyiz. Üçüncü şahıs satıcıları bu çeyrekte Amazon satışlarından daha hızlı büyüdü.”

Tüm bunlar yaşanırken Jeff Bezos açılan davalar nedeni ile dün kendisini Yargıtay Komitesi önünde savunmak zorunda kaldı. Çok ağır suçlamalar yönlendirilen Bezos, Amazon’un 3. şahıs satıcılar için de yararlı olduğunu komiteye kanıtlamaya çalıştı. Ancak Amazon markalı ürünleri daha fazla satmak için şirketin kullanıcı verilerini ve imkanlarını kötüye kullanmadığı konusunda yeterince ikna edici bulunmadı. Konuyla ilgili çalışanlarının satıcılara özgü verileri kullanmasını yasaklayan politikaların ihlal edilmediğini garanti edemeyeceğini söyledi.