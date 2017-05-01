Amazon’un Ücretsiz Android Uygulama Programı Sona Eriyor

2015 yılında Amazon, Underground adını verdiği kullanıcıların ücretli Android uygulamalarına ücretsiz olarak ulaşabileceği bir program başlatmıştı.

Underground, Amazon Fire tabletlerde ücretsiz olarak gelirken herhangi bir Android cihaza da indirilebiliyordu. Bu uygulamayı hala deneyebilirsiniz ancak biraz az vaktiniz var. İnternet devi 2019 yılında Underground’a olan desteğini tamamen bitireceğini açıkladı.

Bu servisin neden kapatıldığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Underground iki yıl önce geliştiricilere yeni bir gelir fırsatı olarak sunulmuştu. Geliştiriciler oyun karakterlerini markalı t-shirtlere ya da aksesuarlara çevirerek Merch by Amazon’da satabiliyordu. Ayrıca Coinler sayesinde Appstore kullanıcıları marketti her şeyi kullanabiliyordu. Bu coinler ile geliştirciler hala daha uygulamalarda %70’lik gelirlerini elde ederken daha çok kişiye erişme fırsatı yakalıyorlardı.

Eğer başka bir üreticinin Android cihazını kullanıyorsanız Underground’ın ücretsiz uygulama marketini yaza kadar kullanabilirsiniz. Ancak Underground, Google Play Store’da yer almıyor. Yani kendi sitesinden indirmeniz lazım. Diğer taraftan Fire tablet servisleri 2019 yılına kadar servisten yararlanabilecek. Yine de sadece markette olan uygulamalar ile yetinmek zorundalar çünkü 31 Mayıs’tan sonra markete yeni uygulama girmeyecek.