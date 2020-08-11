Amazon Project Zero Türkiye’ye de geliyor!

Amazon’un sahte ürünlerin satışını engellemek için kullandığı teknolojisi Project Zero içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülkeye daha ulaşacak.

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Amazon Project Zero içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 yeni ülkeye geliyor!

Amazon’un platformu üzerinde yer alan sahteciliğe son vermek için geliştirdiği makine öğrenmesi destekli ve yenilikçi yöntemi Project Zero, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 yeni ülkeye ulaşacak. Project Zero ile birlikte Amazon üzerinden satın aldığınız ürünlerin lisanslı ve gerçek ürünler olduğundan emin olabileceksiniz. Özelliğin Türkiye ile birlikte ulaştığı ülkeler arasından Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan ve Singapur da yer alıyor.

Project Zero ile birlikte Arduino, BMW, OtterBox ve Veet gibi 10.000’den fazla markanın ürünlerini alırken her zaman orijinal ürünler aldığınızdan emin olabileceksiniz. Amazon bu olumlu deneyimin müşterilerinin platforma olan güvenini artırmasını ve yeni kullanıcıları teşvik etmesini umuyor. Şirketin geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıya bakarsak uyguladıkları yöntem işe yarıyor.

Amazon Global Müşteri Güveni ve İş Ortağı Desteği biriminin Başkan Yardımcısı Dharmesh Mehta, konuyla ilgili şunları söyledi: “Amazon olarak dünya çapında müşterilerimizi ve işbirliği yaptığımız markaları korumayı taahhüt ediyoruz. Project Zero, özellikle üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen satışları da güvenli hale getirdi.”

Amazon Project Zero’ya kayıt olan yeni ülkelerdeki mevcut bir ticari markaya sahip işletmeler, bu alanlarda Project Zero’yu otomatik olarak kullanabilecekler.