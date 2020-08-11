Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, AI Benchmark üzerinde görüntülendi!
Google Pixel 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni cihazı AI Benchmark üzerinde görüntülendi ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Google Pixel 5, Snapdragon 765G işlemci ile geliyor!
Google, Pixel 5 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Pixel 4a modelini tanıtan firma, yeni nesil akıllı telefonu içinde çalışmalarını sürdürüyor. AI Benchmark isimli internet sitesinde ortaya çıkan cihazın bazı konuşulan teknik özellikleri belli oldu. Bunlardan en önemlisi cihazın işlemci kısmına yapılan yorumlardan. Firmanın yeni akıllı telefonu tahmin edildiği üzere Snapdragon 765G işlemci ile geliyor. Daha önceden amiral gemisi işlemciler ile piyasaya giriş yapan seri, artık baz modelde orta üst seviye bir yonga seti ile bizleri karşılayacak.
8 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşen akıllı telefon, işlemcisi sayesinde 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Her ne kadar orta üst seviye bir telefon olarak gelmesi beklenen cihaz, görünüşe göre 700 dolarlık tartışma konusu olabilecek bir fiyat etiketine sahip olacak gibi görünüyor. Tasarım detayları ve tüm teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefonun yapı itibari ile önceki seriden çok büyük farklılıklara sahip olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın tersine şarj teknolojisine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Sınırlı bir pazarda piyasaya çıkan Pixel serisi, bakalım her şeye rağmen beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Elephone U5, yarın resmi olarak tanıtılacak!
Elephone, geçtiğimiz birkaç ayda oldukça aktif bir şekilde piyasaya giriş yaptı. Şirket şimdi ise yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni telefon orta segment için tasarlanacak ve Elephone U5 olarak adlandırılacak. Telefonun resmi tanıtımı 12 Ağustos yani yarın gerçekleşecek.
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Elephone U5 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Elephone U5, ortaya çıkan ilk teaserlara göre oldukça şık bir tasarıma ve orta segmente uygun temel donanıma sahip olacak. Cihazın 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 24 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı bir selfie kamerası mevcut. Telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilecek. U5, MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alacak. Helio P60 performans açısından orta segmentte iyi işlemciler arasında yer alıyor.
U5, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Ancak diğer kameraların özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Batarya tarafında ise cihaz, 4000 mAh değerinde pile sahip olacak. Telefonun yan tarafta parmak izi okuyucusu, NFC desteği ve Android 10 tabanlı arayüzü mevcut.
U5, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın 190$’lık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Yarın telefon hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi MIX 4 bekleyenlere kötü haber!
Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi Fan adı verilen kullanıcı grubunun sıkça sorduğu soruları yanıtlamak için Weibo’da bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte markanın merak edilen ürünleri ile ilgili sorular yanıt bulurken, Xiaomi Mi MIX 4 modelinin geleceği de belli oldu!
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Xiaomi Mi MIX 4 “en azından” bu yıl tanıtılmayacak!
Mi Fan grubuyla sık sık soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Lei Jun, bu sefer 3 konuda kullanıcıların sorularını yanıtladı. Yeni Mi MIX modeli, Mi MIX Alpha’nın geleceği ve bağımsız işlemci çalışmaları şeklinde sıralanan soruların cevapları ise pek olumlu görünmüyor. Mi MIX 4 olarak bilinen cihazın oluşan yüksek beklentiyi karşılayamayacağını düşünen marka, bu telefonu şimdilik iptal etmiş. Çalışmalarına sil baştan başlandığı belirtilen yeni Mi MIX modelinin bu yıl tanıtılmayacağı da böylece kesinleşmiş oldu.
Jun, bir olumsuz haberi de geçtiğimiz yıl duyurulan Mi MIX Alpha konsepti ile ilgili paylaştı. %100 ekran/gövde oranlı benzersiz tasarımıyla dikkat çeken telefon, sahip olduğu fütüristik ekran yapısı nedeniyle seri üretime uygun değil. Böylece 2.800 dolar fiyat etiketi bulunan Mi MIX Alpha da henüz satışa sunulmadan iptal edildi. Xiaomi CEO’suna göre markanın hedefi, iddialı konsepti test laboratuvarı gibi kullanarak daha “ulaşılabilir” ölçekte bir Xiaomi Mi MIX 4 oluşturmak.
Xiaomi CEO’su Lei Jun, son olarak ise markanın özelleştirilmiş işlemci çalışmalarından bahsetti. 2017’de Surge S1 adlı ilk işlemcisini piyasaya süren Xiaomi, sonrasındaki geliştirme sürecinde bir takım zorluklar yaşadığını itiraf etti. Ancak marka bu konudaki çalışmalarına devam ediyor ve orta-uzun vadede Surge serisi işlemcileri yeniden kullanmayı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te görüntülendi!
Xiaomi Mi 10 Ultra, yarın yapılması planlanan tanıtım öncesinde Geekbench platformu tarafından teknik detaylarıyla görüntülendi. Telefon, Xiaomi‘nin 10.yılına özel olarak piyasaya çıkacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı ve teaser gördük. Aynı zamanda tasarım tarafında da cihazın renderları ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?
Xiaomi Mi 10 Ultra, M2007J1SC model numarası ile Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın tekli çekirdek skoru “901“, çoklu çekirdek skoru ise “3275” puan olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Snapdragon 865+ 5G yonga seti kullanan diğer cihazlar ile uyumlu. Geekbench‘te görüntülenen başka bir önemli teknik detay ise RAM tarafında karşımıza çıkıyor. Cihaz, Geekbench‘ten 16 GB RAM ve Android 10 tabanlı bir arayüz ile geçti.
Cihazın beklenen teknik özellikleri neler?
Mi 10 Ultra hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılar hem tasarım olarak hem de teknik özellik tarafında karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefonun 100W veya 120W değerinde hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde pili mevcut olacak.
Kamera tarafında ise dörtlü kamera dizilimi kendini koruyacak fakat özel bir model olması sebebiyle önemli bir değişiklik bulunuyor. Ortaya çıkan renderlarda cihazın 120x dijital zoom yapabilen periskop kamerasının bulunduğu görülüyor. Yarın, cihaz hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları öğreneceğiz.