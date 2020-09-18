Nasıl Yapılır
Amazon Prime Video televizyonda nasıl kullanılır?
Amazon, TV için sunduğu özel bir uygulama vasıtasıyla kullanıcılarına Prime Video keyfini televizyonlarda yaşama imkanı veriyor. Biz ise tüm detaylarıyla hazırladığımız bu rehberde, Prime Video’yu TV’de kullanmak için yapmanız gerekenleri anlattık.
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Dizi ve film tüketim alışkanlıklarımız, hayatımıza eğlence tüketimini internet üzerinden sunan platformların girmesiyle beraber adeta bambaşka bir boyut kazandı. Bu platformların başında ise Netflix (Türkiye’de var), Disney Plus (Türkiye’de yok) ve ülkemize yeni giriş yapan Prime Video bulunuyor. Diğer platformlarda olduğu gibi Prime Video’yu da televizyonunuza etle tırnak misali bağlayabilir ve zevkin doruklarına çıkabilirsiniz.
Prime Video TV uygulaması nasıl ayarlanır?
Eşleşme kodunu edinme
Elbette ki bu rehberi bir Prime hesabınız olduğunu varsayarak hazırlıyoruz. İlgili gereksinimi karşılıyorsanız, televizyondan Prime Video’yu açarak başlayalım. Karşınıza aşağıdaki görüntüde olduğu gibi İngilizce yazıların olduğu bir ekran gelecek. Ekrandaki “Enter the following code” kısmında büyük harflerle yazılan eşleşme koduna dikkat edin. Şimdilik bu ekran öyle bekleyedursun.
Eşleşme kodunu Amazon Prime Video hesabına kaydetme
Bu aşamada bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir internet tarayıcısı açıp primevideo.com/mytv sitesine gitmeniz gerekiyor. Siteye girdikten sonra, istenirse Amazon Prime hesabınızla giriş yapın. Akabinde karşınıza yukarıdaki eşleşme kodunu yazacağınız bir alan gelecek. Eşleşme kodunu aşağıdaki alana, büyük harflerle yazın ve ‘Cihazı Kaydet’ butonuna tıklayın.
Sonrasında eşleşme tamamlanacak ve televizyonunuzun Amazon Prime hesabınıza başarılı bir şekilde kaydedildiğine dair mesaj göreceksiniz. Bu mesajın ardından, televizyonunuzda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak uygulama yenilenecek ve örnek görüntüde olduğu gibi Prime Video’nun içerikleri karşınıza çıkacak.
Tüm bu adımlardan sonra, Amazon Prime kataloğundaki sayısız video ve filmi televizyonunuzda izleyebilirsiniz. İçerikleri oturduğunuz yerden istediğiniz gibi değiştirebilir, kumandanızdan sesini açıp kısabilir ve alt yazı veya seslendirme seçenekleriyle keyfinize keyif katabilirsiniz.
Amazon Prime’a sadece 7.90 TL’ye sahip olabilir ve videoya ek olarak başka hiçbir yerde bulamayacağınız türden kargo indirimlerine ve diğer avantajlarına da erişebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91
Oppo A91 ile Instagram’da güzel fotoğraflar yakalamak için dikkat etmeniz gerekenleri anlattık. Bu videoda Eğlencenin Yenisi olan OPPO A91 eşliğinde anlatıyoruz.
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Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91
Dörtlü arka kamerası ile sosyal medyada paylaşmak için oldukça güzel fotoğraflar elde edebileceğiniz A91 Eğlencenin Yenisi olarak bu videoda konuğumuz oldu. 48 MP değerindeki ana kamerası ile ışığı yakaladığınız anda muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz A91, 8 MP değerindeki geniş açısı ile çok daha fazla objeyi almanızı sağlarken, aynı zamanda makro desteği ile cisimleri çok daha yakından şahane bir detay eşliğinde yakalamanızı sağlıyor.
2 MP değerindeki siyah/beyaz lens hem daha keskin detayalara sahip hem de cihazdaki filtreler ile sanatsal fotoğraflar üretebilmenize olanak tanıyor. 2 MP değerindeki derinlik sensörü ise Instagram’ın vazgeçilmezi olan bokeh efektine sahip biribirinden güzel fotoğraflar yakalalamanızda yardımcı olacak. Aynı zamanda yapay zeka ve HDR desteği ile çok daha canlı ve doygun fotoğraflar elde etmeniz de mümkün.
5x’e kadar olan yakınlaştırma desteği sayesinde Eğlencenin Yenisi OPPO A91 ile uzaktaki bir objeyi yakınına gitmeden de çekebilirsiniz. Bu fiyat/performans oranı ile üstün telefonun yanı sıra videodaki bahsettiğimiz konulara da dikkat ederek Instagram’da oldukça beğeni alacak fotoğraflar çekebilirsiniz
Nasıl Yapılır
Banggood üzerinden gümrük vergisi iade alma rehberi
Banggood üzerinden yaptığınız alışverişlere ödediğiniz gümrük vergisi ve gümrük sunum ücreti gibi her türlü ek vergiyi, sitenin sunduğu bir hizmet sayesinde iade alabilirsiniz. Tüm detaylarıyla hazırladığımız bu rehberde, yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.
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Geçen yıldan beri uygulanan gümrük vergisi, yurt dışından alışveriş yapma devrini çoğu kişi için bitirdi veya zorlaştırdı. Alışverişlere çıkan ve kimi zaman ürünün kendi fiyatından daha pahalıya gelen ek vergiler, insanları yurt dışından alışveriş yapma fikrinden caydırıyor. İşte tüm bu zorlukların arasında, adeta sizi kızgın kumlardan serin sulara atlatacak bir alışveriş sitesi; Banggood.
Banggood, satın aldığınız ürünlere ödediğiniz toplam vergileri tamamen iade etmesiyle, kendisini diğer yurt dışı alışveriş sitelerinden ayırıyor. Biz ise, bu siteden yaptığınız alışverişlerde ödediğiniz vergileri geri alabilmenize yardımcı olacak kapsamlı bir rehber hazırladık.
Her şeyden önce bilmeniz gereken çok önemli bir detay var; Tarife Sigortası. Banggood aslında vergi iade etme özelliğini, kullanıcılara Tariff Insurance (Tarife Sigortası) adı altında ek bir ücretle satıyor. Dolayısıyla vergi iadesi alabilmek için bu sigortayı sipariş esnasında yaptırmış olmalısınız. Eğer Tariff Insurance seçeneğini işaretlemeden sipariş verdiyseniz ne yazık ki Banggood gümrük vergisini size iade etmiyor.
Banggood üzerinden vergi iadesi alma süreci
İlgili gereksinimi karşılıyorsanız, Banggood’la iletişime geçerek iade sürecini başlatalım. Bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan bir internet tarayıcısı açıp, buradaki link üzerinden sitenin iletişim formuna ulaşmanız gerekiyor. Bu formda yaptığınız seçimlerin önemli olduğunu hatırlatalım. Tarife Sigortası ile ilgili iletişime geçeceğiniz için, “Question Type” kısmındaki ayarları da sırasıyla; Order&Tax – Insurances – Tariff Insurance olacak şekilde yapılandırmalısınız.
Ardından “Order number” kısmına sipariş numaranızı (kargo takip numaranızı değil), “Your Message” kısmına ise vergi iadesi almak istediğinizi yazmanız gerekiyor. İngilizce yazmanızda fayda var. Herhangi bir çeviri uygulamasından yararlanarak şu cümleyi yazabilirsiniz: “Ürünüm için gümrük vergisi ödedim ve iade talep ediyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.”
Sonrasında ise “Image” kısmına, size gelen kargo paketindeki toplam vergi ücretinin yazdığı kısmın fotoğrafını çekip yüklemeniz gerekiyor. Paketteki gümrük sunum ücreti, damga vergisi, gümrük vergisi gibi kısımların tamamının görünmesinin önemli olduğunu ekleyelim.
“Email” kısmını ise değiştirmenize gerek yok, orada yazan mail adresinizin şifresini hatırladığınızdan ve içini açıp gelen mailleri görebildiğinizden emin olun. Çünkü Banggood sizinle bu mail adresi üzerinden iletişime geçecek. Tüm alanları doldurduktan sonra “Submit” butonuna basarak mailinizi gönderebilirsiniz.
Banggood’dan gelecek maillere nasıl yanıt vermeliyiz?
Bu aşamadan sonra Banggood, 24 saat içinde size mail yoluyla cevap veriyor. Gönderdikleri mailde kısaca, sizden gümrük müdürlüğünün verdiği makbuzu kendilerine göndermeniz isteniyor. Bu makbuzu almak için PTT şubesine veya başka bir yere gitmenize gerek yok; çünkü makbuzun kendisine gerek yok.
Onun yerine PTT’nin gönderi takip sayfasına girin ve siparişinize ait kargo takip numarasını ekleyerek, sağlanan verilere ulaşın. Bu sayfanın alt kısmında yer alan “YAZDIR” özelliğinden yardım alarak, gördüğünüz kargo süreci ile alakalı verileri PDF olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyor. İşte Banggood’a bu belgeyi göndereceğiz.
Kaydettiğiniz bu PDF dosyası ile birlikte kargo paketinin fotoğrafını, Banggood tarafından size gönderilen maili yanıtlayarak yollamanız gerekiyor. Yollarken şu cümleyi de ekleyebilirsiniz: “Gümrük müdürlüğü bana bu belgeleri verdi. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum.”
Maili yolladıktan kısa bir süre sonra yine Banggood size dönüş yapacak. Gelen dönüş mailinde kısaca; ödediğiniz vergi tutarının 3 iş günü içerisinde iade edileceği, ancak bankanıza bağlı olarak bu işlemin 7-14 gün sürebileceği yazıyor. Eğer hafta sonu bu işlemi yaptıysanız, kartınızın hesap özetine hafta içi yansıyabilir.
Ayrıca iadenin, ödediğiniz verginin toplamını kapsadığını ekleyelim. Hesap özetinizi kontrol ettiğinizde zaten bunu göreceksiniz.
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta | Tüm detayları ile Oppo deneyimi neler sunuyor?
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta geçiren Aydoğan’ın Samsung telefonlarından sonra Oppo cihazlarını neden sevdiğini ve artılarını anlatıyor.
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Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta
Bir seneyi aşkın süredir Samsung Galaxy S10+ kullanan Aydoğan, Oppo Find X2 ve Reno 3 koleksiyonu ile Oppo ile resmen tanışmasının ardından neden Oppo’yu sevdiğini, Reno 3 Pro ile tüm detayları ile aktarıyor.
Tasarımsal olarak şık ve oldukça hafif bir telefon olan Reno 3 Pro, 171 gram ağırlığında. Ayrıca 7,7 mm inceliği ile elinizi yormadan tek elle kullanıma da imkan sağlayabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. 6.5” 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED tabanlı ekranı 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra DCI-P3 renk gamut desteğiyle de dizi, film ve oyun keyfinizde oldukça farklı ve keyif verici bir deneyim vadediyor. Elbette bunun Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri barındırması gibi avantajı da yadsınamaz bir gerçek.
Snapdragon 765G daha önce yaptığımız testlerde zirvede yer alırken Adreno 620 grafik işlem birimi de tüm oyunları en yüksek ayarda oynayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede canlı bir ekranda, stereo hoparlör eşliğinde üst seviye ve 90 Hz akıcı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Diğer bir yandan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise çoklu uygulama kullanımı ve uygulamaları geri çağırma gibi birçok konuda size geniş bir bellek ve depolama alanı sağlıyor.
Üstün özellikler
48 MP çözünürlüğündeki dörtlü kamerası fotoğraf ve video performansında oldukça tatmin edici ve beklenmedik kalitede sonuçlar verirken video sabitlemesi ile rakipsiz bir noktada olduğunu da söylemek mümkün. 32 MP ön kamerası ise fazlasıyla iyi sonuçlar verebiliyor. 2x optik, 5x hibrit ve 20x’e dijital yakınlaştırma yapabilmek Oppo Reno 3 Pro ile mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 W VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen cihaz 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Ayrıca Kapalı Ekran Saati, ekran ışık efektleri, Soloop, koyu mod, akıllı kenar çubuğu, uygulama kilidi gibi Color OS 7.0 ile gelen avantajlar da kullanım deneyiminizi ileriye taşımayı başarıyor. Soloop özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal medyada paylaşmak için videolar üretebilmeniz adına oldukça yardımcı olacaktır.
Faruk
18 Eylül 2020 at 17:47
Bu üyelik netflix gibi 2 veya daha çok kişi aynı anda girebiliyor mu? Görüntü kalitesi nasıl 1080P 4K gibi seçenekleri var mı?
Ömer Faruk
18 Eylül 2020 at 18:22
Aynı anda birden fazla kişi girebiliyor. Ve cihazınız destekliyorsa, 4K da izleyebiliyorsunuz.