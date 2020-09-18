Amazon Prime Video televizyonda nasıl kullanılır?

Amazon, TV için sunduğu özel bir uygulama vasıtasıyla kullanıcılarına Prime Video keyfini televizyonlarda yaşama imkanı veriyor. Biz ise tüm detaylarıyla hazırladığımız bu rehberde, Prime Video’yu TV’de kullanmak için yapmanız gerekenleri anlattık.

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Dizi ve film tüketim alışkanlıklarımız, hayatımıza eğlence tüketimini internet üzerinden sunan platformların girmesiyle beraber adeta bambaşka bir boyut kazandı. Bu platformların başında ise Netflix (Türkiye’de var), Disney Plus (Türkiye’de yok) ve ülkemize yeni giriş yapan Prime Video bulunuyor. Diğer platformlarda olduğu gibi Prime Video’yu da televizyonunuza etle tırnak misali bağlayabilir ve zevkin doruklarına çıkabilirsiniz.

Prime Video TV uygulaması nasıl ayarlanır?

Eşleşme kodunu edinme

Elbette ki bu rehberi bir Prime hesabınız olduğunu varsayarak hazırlıyoruz. İlgili gereksinimi karşılıyorsanız, televizyondan Prime Video’yu açarak başlayalım. Karşınıza aşağıdaki görüntüde olduğu gibi İngilizce yazıların olduğu bir ekran gelecek. Ekrandaki “Enter the following code” kısmında büyük harflerle yazılan eşleşme koduna dikkat edin. Şimdilik bu ekran öyle bekleyedursun.

Eşleşme kodunu Amazon Prime Video hesabına kaydetme

Bu aşamada bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir internet tarayıcısı açıp primevideo.com/mytv sitesine gitmeniz gerekiyor. Siteye girdikten sonra, istenirse Amazon Prime hesabınızla giriş yapın. Akabinde karşınıza yukarıdaki eşleşme kodunu yazacağınız bir alan gelecek. Eşleşme kodunu aşağıdaki alana, büyük harflerle yazın ve ‘Cihazı Kaydet’ butonuna tıklayın.

Sonrasında eşleşme tamamlanacak ve televizyonunuzun Amazon Prime hesabınıza başarılı bir şekilde kaydedildiğine dair mesaj göreceksiniz. Bu mesajın ardından, televizyonunuzda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak uygulama yenilenecek ve örnek görüntüde olduğu gibi Prime Video’nun içerikleri karşınıza çıkacak.

Tüm bu adımlardan sonra, Amazon Prime kataloğundaki sayısız video ve filmi televizyonunuzda izleyebilirsiniz. İçerikleri oturduğunuz yerden istediğiniz gibi değiştirebilir, kumandanızdan sesini açıp kısabilir ve alt yazı veya seslendirme seçenekleriyle keyfinize keyif katabilirsiniz.

Amazon Prime’a sadece 7.90 TL’ye sahip olabilir ve videoya ek olarak başka hiçbir yerde bulamayacağınız türden kargo indirimlerine ve diğer avantajlarına da erişebilirsiniz.