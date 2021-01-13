Amazon Prime Video’nun mobile özel abonelik sistemi duyuruldu

Amazon, mobil cihazlara özel Prime Video aboneliğini bugün itibarıyla başlattığını duyurdu. İlk etapta Hindistan’da kullanıma açılan yeni abonelik sistemi, muhtemelen yakında dünya çapında da kullanılabilir olacak. Amazon’un yeni abonelik hizmeti, Prime Video’daki bütün içerikleri kapsayacak fakat kullanıcılar içerikleri yalnızca mobil cihazlarından izleyebilecekler.

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Amazon, daha uygun fiyatlı Prime Video aboneliğini Hindistan’da hizmete açtı

Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi dijital içerik platformları genel olarak bütün dünya toplumunun bir parçası haline gelmeye başladı. Aylık abonelik sistemi vasıtasıyla kataloglarını kullanıcılara açan bu tip hizmetler bazı ülkelerde toplum şartlarına göre ucuz olsalar da, bazı ülkelerde çok pahalı bulunuyorlar. Fakat platformlar, kendilerini pahalı bulan insanları kaybetmek de istemiyor ve pahalı bulanlara da hitap edecek yeni çözümler geliştiriyorlar.

Hatırlarsanız Netflix iki sene evvel Hindistan’da mobil cihazlara özel aylık abonelik sistemini kullanıma açmıştı. Netflix’in ana paketlerine nazaran daha ucuz olan mobil paket sayesinde kullanıcılar, Netflix içeriklerine nispeten daha ucuz fiyata erişebiliyorlar. Görünüşe bakılırsa Netflix’in bu politikası, dişli rakiplerinden Amazon’u mest etmiş. Zira Amazon, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mobil cihazlara özel Prime Video aboneliğini hayata geçirdi.

Amazon Prime Video kataloğundaki dizileri ve filmlerin tamamını kapsayacak olan “Mobile Edition” paketi, ilk etapta Hindistan kullanıcılarına açıldı. Hindistan’ın telekomünikasyon operatörü Airtel’le el sıkıştığını duyuran Amazon, Hintli kullanıcılara 89Rs (ortalama 9 TL) karşılığında 28 günlük üyelik imkanı tanıyacak. “Mobile Edition” paketine üye olanlar Prime Video içeriklerini sadece telefondan izleyebilecekler ve sadece SD kalitesine erişebilecekler.

Amazon, Hindistan’da kullanıma açtığı “Mobile Edition” paketini ülkenin en büyük telekomünikasyon operatörü Airtel ile yaptıkları işbirliği kapsamında sunacak. Konuyla alakalı olarak Amazon Mobile İş Geliştirme Müdürü Sameer Batra yaptığı açıklamada, Amazon Prime’ı Hindistan’da daha fazla genişletmek maksadıyla ülkedeki diğer operatörlerle de işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Fakat Amazon yetkilileri “Mobile Edition” paketini Hindistan dışında diğer ülkelere ne zaman getireceklerine dair bilgi paylaşımında bulunmadılar.