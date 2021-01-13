Haber
Amazon Prime Video’nun mobile özel abonelik sistemi duyuruldu
Amazon, mobil cihazlara özel Prime Video aboneliğini bugün itibarıyla başlattığını duyurdu. İlk etapta Hindistan’da kullanıma açılan yeni abonelik sistemi, muhtemelen yakında dünya çapında da kullanılabilir olacak. Amazon’un yeni abonelik hizmeti, Prime Video’daki bütün içerikleri kapsayacak fakat kullanıcılar içerikleri yalnızca mobil cihazlarından izleyebilecekler.
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Amazon, daha uygun fiyatlı Prime Video aboneliğini Hindistan’da hizmete açtı
Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi dijital içerik platformları genel olarak bütün dünya toplumunun bir parçası haline gelmeye başladı. Aylık abonelik sistemi vasıtasıyla kataloglarını kullanıcılara açan bu tip hizmetler bazı ülkelerde toplum şartlarına göre ucuz olsalar da, bazı ülkelerde çok pahalı bulunuyorlar. Fakat platformlar, kendilerini pahalı bulan insanları kaybetmek de istemiyor ve pahalı bulanlara da hitap edecek yeni çözümler geliştiriyorlar.
Hatırlarsanız Netflix iki sene evvel Hindistan’da mobil cihazlara özel aylık abonelik sistemini kullanıma açmıştı. Netflix’in ana paketlerine nazaran daha ucuz olan mobil paket sayesinde kullanıcılar, Netflix içeriklerine nispeten daha ucuz fiyata erişebiliyorlar. Görünüşe bakılırsa Netflix’in bu politikası, dişli rakiplerinden Amazon’u mest etmiş. Zira Amazon, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mobil cihazlara özel Prime Video aboneliğini hayata geçirdi.
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Amazon Prime Video kataloğundaki dizileri ve filmlerin tamamını kapsayacak olan “Mobile Edition” paketi, ilk etapta Hindistan kullanıcılarına açıldı. Hindistan’ın telekomünikasyon operatörü Airtel’le el sıkıştığını duyuran Amazon, Hintli kullanıcılara 89Rs (ortalama 9 TL) karşılığında 28 günlük üyelik imkanı tanıyacak. “Mobile Edition” paketine üye olanlar Prime Video içeriklerini sadece telefondan izleyebilecekler ve sadece SD kalitesine erişebilecekler.
Amazon, Hindistan’da kullanıma açtığı “Mobile Edition” paketini ülkenin en büyük telekomünikasyon operatörü Airtel ile yaptıkları işbirliği kapsamında sunacak. Konuyla alakalı olarak Amazon Mobile İş Geliştirme Müdürü Sameer Batra yaptığı açıklamada, Amazon Prime’ı Hindistan’da daha fazla genişletmek maksadıyla ülkedeki diğer operatörlerle de işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Fakat Amazon yetkilileri “Mobile Edition” paketini Hindistan dışında diğer ülkelere ne zaman getireceklerine dair bilgi paylaşımında bulunmadılar.
Donanım
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
Lenovo firmasının ThinkPad bilgisayarları stabil ve iş odaklı oluşlarıyla uzun süredir adlarını duyurmuş durumdalar. Özellikle Yoga cihazları; dokunmatik ve 360 derecelik ekranları ve tabii ki klavyelerinin ortasındaki kırmızı noktayla tablet-bilgisayar deneyimi konusunda akılda kalır cihazlar sunuyorlar. Şimdi ise firma ThinkPad isimli ilk ikisi bir arada bilgisayarını piyasaya sürecek.
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ThinkPad X12 Detachable özellikle de ofis ve saha arasında çalışan kişilerin bilgisayar ve tablet kolaylıklarından yararlanmaları düşünülerek üretilmiş. Üstelik LTE CAT9 uyumlu olan cihazın kablosuz bağlantı özelliği de mevcut. Kalınlığı tablet ve bilgisayar durumlarında sırasıyla 0.35 ve 0.57inç olan bilgisayar dışarıda kullanımlar için uygun olarak oldukça ince yapılmış. Ağırlığı ise tablet halinde yaklaşık 750gr iken, klavyeyle birlikte 1.1kg civarında geliyor.
Lenovo ThinkPad X12 özellikleriyle de önemli şeyler vadediyor
Bilgisayar, özelliklerinde de hiç geride kalmıyor: Iris Xe grafik kartlı, 11.nesil Intel Core i7 vPro Quad Core işlemciye kadar destek barındırırken; 16GB’a kadar LPDDR4x hafıza ve 1TB NVMe SSD depolama sunuyor. Bilgisayarın pil süresi ise yaklaşık 10 saat.
Bunlar dışında tablet bilgisayar parmak izi okuyucu, 5MP ön kamera ve 8MP Hybrid IR kamera, Wi-Fi 6 ve Bluetooth gibi desteklere de sahip. Ekran ise 12.3inç FHD ISP özellikli 3:2 boyutunda ve 400-nit parlaklık sunuyor. Ekranın çizilmeye karşı güvenliği ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.
Bağlantı desteklerinde de önemli şeyler vadeden cihazın, bir Thunderbolt 4, bir USB 3.2 Type-C ve bir de NanoSIM girişi var. Kulaklık ve mikrofon girişleri de tabii ki yerlerinde olan bilgisayarın bütün temel ihtiyaçları ve fazlasını karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
ThinkPad X12 aynı zamanda Lenovo Precision Pen kalemi desteği de sunuyor. Kalemin pil ömrü ise 400 gün ve 4.096 baskı seviyesiyle normal bir kalemle yapılabilecek yazım şekillerini taklit edebiliyor. Özellikle Microsoft OneNote gibi bu tip kalem desteği sağlayan uygulamalarda oldukça işe yarayabilir gibi duruyor.
Lenovo ThinkPad X12 Detachable bilgisayarının bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor. Bilgisayarın fiyatı ise 1.150 Dolardan başlayacak.
Genel
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Son dönemlerde yeni gizlilik politikalarıyla gündemde olan WhatsApp, sonra oku isimli yeni bir özellik kazanıyor.
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WhatsApp, son zamanlarda yeni gizlilik politikalarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Uygulamaya tepkili olan kullanıcılar, dünya çapında toplu şekilde uygulamayı silmeye ve Signal, Telegram gibi rakiplerine yönelmeye başladılar. Ancak Facebook tarafından sahip olunan şirket yeni özellikler kazanmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. WhatsApp’ın beta versiyonunda ortaya çıkan bir özellik, yakında uygulamanın normal versiyonuna da gelecek. WhatsApp, sonra oku özelliği kazanıyor
WhatsApp sonra oku
Aslında WhatsApp sonra oku özelliği, tamamen yeni bir uygulama değil. Özellik, Hali hazırda bulunan Arşivle özelliğinin yerini alacak ve onunla benzerlikler sergiliyor. Sonra oku, selefinin üzerine bazı geliştirmeler ve yenilikler kazandıracak. Bu uygulama, insanların istemediği sohbetleri ve konuşmaları aradan çekmesini ve isterlerse silmeden göz önünden kaldırılmasını sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse sohbet listesinin üstünde olan daha sonra oku listesine tıklayarak, bu sohbetlere tekrar erişebiliyor. Arşivle özelliğinin aksine sonra oku, kullanıcılar okumayı tercih edene kadar yeni mesajlar gelse bile sohbetleri kontrol etmeden görmüyor. Sürekli gelen mesajlarda boğulan kullanıcılar bu özellikten memnun kalacak gibi duruyor.
Güncelleme yakında geliyor
WhatsApp’ın sonra oku özelliği, şu an için sadece beta versiyonunda bulunuyor. Siz de uygulamadaki yeni özellikleri denemek isterseniz, Google Play üzerinden beta kaydı yapıp beta kullanıcısı olabilirsiniz. WhatsApp ile ilgili son olayları düşünürsek kullanıcılar yeni özellikleri ne kadar takdir ede bilinmez ama, mevcut gündemden uzaklaşıp yeni özelliklerin haberlerini almak bir nebze olsun ortalığı sakinleştirecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
DarkMarket‘in neredeyse 500.000 kullanıcısı vardı. En büyük DarkWeb pazarı Europol tarafından çökertildi ve kapatıldı.
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Europol dev bir operasyon gerçekleştirdi
Yetkililere göre, göre dünyanın en büyük karanlık web pazarı olan DarkMarket, Europol tarafından koordine edilen uluslararası bir operasyon sonucunda çevrimdışı duruma getirildi . Alman kolluk kuvvetleri, yasadışı sitenin operatörü olduğuna inanılan Avustralyalı şahsı tutukladı. Ayrıca platformu barındıran 20 sunucuya el koyarak, yasadışı faaliyetlerin yuvası haline gelen bu platforma son verdi.
Europol‘e göre, DarkMarket kapanmadan önce 500.000’e yakın kullanıcıyı ağırladı ve 320.000‘den fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdı. Dark web pazarı, uyuşturuculardan ve sahte paralardan, çalınan kredi kartı bilgilerine ve kötü amaçlı yazılımlara kadar her şeyi barındırdı ve alışverişe açtı. Europol‘un tahminine göre, site, Bitcoin ve monero karışımında bugünün parasıyla 140 milyon € eşdeğerinde işlem yaptı.
The Guardian’a göre DarkMarket, web barındırma şirketi Cyberbunker ile ilgili daha büyük bir soruşturmanın parçası olarak ortaya çıktı . Cyberbunker (aslında eski bir NATO sığınağında bulunan) geçmişte hem The Pirate Bay hem de WikiLeaks için sunucular barındırıyordu. Bu DarkMarket vakası diğer yasadışı sitelerle ilgili gelecekteki araştırmalar için değerli bir başlangıç noktası olacak gibi görünüyor.
Son birkaç yılda, DarkMarket gibi karanlık internet mekanlarında mengene benzeri bir tutuş sıkıldı. Başka bir karanlık web pazarı olan Wall Street Market, 2020’de bir Avrupa soruşturması sırasında benzer bir sonla karşılaştı ve Empire Market gibi diğer siteler, ister kovuşturma korkusuyla ister operatörlerin kayıplarını kesip parayı almaları nedeniyle tamamen ortadan kalktı. Yıllar önce Alphabay veya The Silk Road gibi avantajlı siteler, devlet kurumları bu pazar yerlerini avlama ve deşifre etme konusunda daha agresif hale geldikçe ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlayabildikçe ortadan kayboldu.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Metin Murat, 37 dakika önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
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