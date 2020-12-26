Amazon Prime Türkiye kataloğundan çoğu dizi ve film kaldırılıyor

Amazon Prime Türkiye kataloğundan, (Amazon Original’ler hariç) film ve dizilerin büyük çoğunluğunun 2021’den itibaren kaldırılacağına dair uyarılar gelmeye başladı. Prime Video uygulamasında gösterilen uyarıda, “8 gün içinde Prime yayınından kaldırılacak” gibi ifadeler yer alıyor. Kaldırılacak olan içeriklerin geri eklenip eklenmeyeceğiyse bilinmiyor.

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Prime Video Türkiye kataloğundaki içeriklerin çoğu 2021’de kaldırılacak

Eylül ayının ikinci haftasından itibaren Türkiye pazarına resmen girişini yapan Amazon Prime, kısa süre içerisinde tüm ilgileri üzerine çekmeye başladı. Sadece 7,90 TL’lik fiyatıyla Türkiye şartlarında oldukça uygun bir fiyat etiketiyle faaliyetlerine devam eden Prime, bünyesinde bir sürü dizi/film barındırıyor. Bu filmler içinse herhangi bir ek ücret istemeyen Amazon’un, yeni yılda çoğu dizi ve filmi Türkiye kataloğundan kaldıracağı ortaya çıktı.





Amazon Prime kullanıcıları, son günlerde Video uygulamasına girdiklerinde Amazon’un kendi yapımları hariç neredeyse her 3 içerikten 2’sinde, “7 gün içinde Prime yayınından kaldırılacak.” uyarısı gördüklerini söylüyorlar. Bu diziler ve filmler arasında; Müfettiş Gadget, The Godfather, Downton Abbey, Er Ryan’ı Kurtarmak, Dövüş Kulübü gibi içerikler bulunuyor. Sadece bu üç içeriklerle sınırlı olmayan söz konusu uyarı, Prime Video Türkiye kataloğundaki daha buraya yazmadığım çoğu dizide ve filmde var.

Amazon Prime müşteri hizmetleri, problemin lisanstan kaynaklandığını söyledi

Amazon Prime kataloğundaki içeriklerin neden kaldırılacağıyla ilgili olarak hem kendi merakımı hem de sizlerin merakını giderebilmek için, konuyu müşteri hizmetlerine sordum. Prime Video Türkiye müşteri hizmetleri konuyla ilgili soruma verdiği cevapta, bu içeriklerin kaldırılmasının sebebinin lisans haklarından dolayı olduğunu ifade etti.

Müşteri hizmetlerinin açıklamasına göre Amazon Original içerikleri dışında, Amazon’un lisans haklarını satın alarak kataloğuna eklediği filmlerin belli bir lisans süresi bulunuyor; bu lisans süresi bitince de içerikler yasal zorunluluktan dolayı kaldırılıyor. Kaldırılan içeriklerin yeniden Amazon Prime Türkiye kataloğuna eklenip eklenmeyeceğiyse belli değil. Bunu da Amazon Prime müşteri hizmetlerine sorduğumda, lisansın yeniden alınabilmesi durumunda içeriğin Türkiye kataloğuna ekleneceği cevabını aldım. Bu bilgi dışında müşteri hizmetleri kendilerinin de daha fazlasını bilmediklerini söyledi.

7,90 TL’lik fiyatı sayesinde oldukça uygun fiyatlı olarak görülse de, sırf dizi ve film için Amazon Prime’a üye olmak isteyenler bu durumdan hiç hoşnut olmayacaklar. Elbette ki Amazon’un Türkiye için 2021 stratejilerini veya hedeflerini bilmiyoruz, belki de daha dolu dolu bir içerik ekosistemiyle karşımıza çıkacaklardır. Fakat kaldırılan içeriklerin yeri bir şekilde doldurulmazsa, Prime Video tarafında herhangi bir albeni kalmamış olacak.