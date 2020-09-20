Rehber
Amazon Prime Video vs. Netflix: Tüm detaylarıyla karşılaştırma
Amazon Prime Video ile Netflix arasında gelgit yaşıyorsanız ve hangisini almanız gerektiğiyle alakalı fikriniz yoksa, gelin sizi aydınlatalım. Her ikisi de temelde internet bazlı içerik platformu olmasına karşın, birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor.
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Bazen tercih edersin imkansızlığı, daha fazla imkana sahip olmaya; işte her geçen gün hayatımızın derinliklerinde kendisine yer edinen internet üzerinden dizi ve film izleme platformları da tam bu noktada. Netflix ve Prime Video, her ikisi de eğlence tüketimini fazlasıyla kullanıcıya yaşatan servisler.
Peki bu servislerin birbirlerine göre iyi ve kötü yanları nedir? Hazırladığımız bu rehberimizde söz konusu ikilinin sunduğu tüm özelliklere yakından bakıyoruz.
1. Prime Video vs. Netflix: Fiyat
Amazon Prime Video: Tek ücrette her şey!
Amazon, Prime Video müşterileri için tek bir fiyat sunuyor; sadece 7,90 TL. Evet, gerçekten sadece. Amazon Prime sizden HD kalite için ayrı, 4K için ayrı ücretler istemiyor. Sadece 7,90 TL’yi ödüyorsunuz, sonrasında HDR desteği de dahil olmak üzere cihazınız ve internetinizin desteklediği kalite neyse, Prime Video da size onu sunuyor.
Ayrıca bu konudan bağımsız ancak yine de küçük bir ekleme yapalım. Amazon Prime üyesi olduğunuzda sadece Video değil; ücretsiz ve hızlı (ertesi gün veya aynı gün) kargo, size özel indirimler ve sayısız e-kitap arşivine de sahip oluyorsunuz. Amazon Prime Video’yu aynı anda 3 farklı cihazda da izleyebilirsiniz.
Ve tekrar hatırlatalım: Sadece 7,90 TL.
Netflix: Nabza göre şerbet!
Netflix ise birkaç farklı abonelik seçeneği ve fiyatlandırma sunuyor. Bu sayede sadece ihtiyacınız olanı satın alabilirsiniz ve daha fazlasını istemediğiniz takdirde ek ücret ödemekten kurtuluyorsunuz.
|Temel
|Standart
|Özel
|Fiyat
|17,99 TL/ay
|29,99 TL/ay
|41,99 TL/ay
|HD Kalite
|Hayır
|Evet
|Evet
|4K Ultra HD
|Hayır
|Hayır
|Evet
|HDR desteği
|Hayır
|Hayır
|Evet
|Aynı anda izin verilen cihaz
|1
|2
|4
Kazanan: Amazon Prime
Netflix’in farklı abonelik seçenekleri sunması, her ne kadar yalnızca ihtiyacımız olanı satın almamız açısından mantıklı olsa da, rakibi Amazon Prime buradaki karşılaştırmada bir tık öne geçiyor.
2. İçerik kataloğu
Amazon Prime Video: Az ama öz!
Amazon Prime Video, şimdilik Netflix’e göre daha az miktarda dizi ve film kataloğuna sahip. Ancak bu, onu almamak için kesinlikle bir sebep değil. Çünkü Prime, son zamanlarda son derece rekabetçi ve birbirinden güzel orijinal içeriklerle kataloğunu epey genişletti. Sadece orijinal yapımlar da değil; Amazon Prime da HBO, Starz ve Showtime kanallarının dünya çapında nam salmış dizileri de yer alıyor.
Amazon Prime’da bulunan bazı içerikler (orijinal yapımları da dahil):
- The Boys
- The Tick
- Roseanne
- Catastrophe
- Fleabag
- The Tick
- The Marvelous Mrs. Maise
- Mozart in the Jungle
- Chemical Hearts
- The Grand Tour
Ek olarak Amazon Prime’ın dopdolu içerik kataloğunda birbirinden eğlenceli komedi şovları ve çocuklara özel içerikler de yer alıyor. Bu yönüyle Netflix’ten geri kalmadığını söyleyebiliriz.
Netflix
Netflix’in kataloğunda, belki de yetkililerinin dahi tam bilmediği kadar içerik var. Ayrıca Netflix, dünya çapında ün salmış Harry Poter ve Yüzüklerin Efendisi gibi sayısız yapımların yanı sıra, adeta makine gibi neredeyse her hafta kataloğuna yeni bir orijinal içerik ekliyor.
Netflix’te bulunan bazı içerikler (orijinal yapımları da dahil):
- Stranger Things
- Black Mirror
- Sherlock
- Lucifer
- La Casa De Papel
- Visavis
- After Life
Ek olarak Türk kullanıcıları ilgilendiren önemli bir nokta, Netflix’te popüler Türk yapımları ve Türkçe orijinal yapımlar da var.
Sonuç:
Amazon Prime Video’da hiç kuşkusuz şahane içerikler var; ancak Netflix içerik sayısı noktasında zirvenin başını çekiyor. Özellikle yabancı dizi ya da filmleri arama motorlarında arattığınızda onu Netflix’te Türkçe desteğiyle bulma ihtimaliniz, rakiplerine göre çok daha yüksek.
Diğer taraftan, Netflix’in son zamanlardaki orijinal yapımları, eski kalitesini aratır nitelikte. Gönlünüz daha farklı bir şeyler arıyorsa Amazon Prime’ı deneyebilirsiniz.
3. Yayın kalitesi ve desteklenen cihaz
Amazon Prime Video
Amazon Prime, hem 1080P Full HD hem de 4K Ultra HD kalitenin yanı sıra HDR desteği de sunuyor. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi Netflix’in aksine, tek fiyata bunların hepsine sahip olabiliyorsunuz. Amazon Prime Video’nun desteklediği cihazlara bakalım.
a. Televizyon
|Video akış kalitesi
|Ses kalitesi
|Alt yazı
|Sesli betimleme
|Sony
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses
|Evet
|Hayır
|Samsung
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses ve Dolby Atmos
|Evet
|Evet
|Panasonic
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses ve Dolby Atmos
|Evet
|Evet (belirli modellerde)
|LG
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses ve Dolby Atmos
|Evet
|Evet
|Xiaomi
|4K Ultra HD’ye kadar
|Stereo
|Hayır
|Hayır
|TCL
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses
|Evet
|Evet
|Philips
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses
|Evet
|Evet
|Sharp
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses ve Dolby Atmos
|Evet
|Evet
|Vestel
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses
|Evet
|Hayır
b. Mobil
|Video akış kalitesi
|Ses kalitesi
|Alt yazı
|Sesli betimleme
|Android
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses ve Dolby Atmos
|Evet
|Evet
|iOS
|En fazla HD
|Stereo
|Evet
|Evet
c. Oyun konsolları
|Video akış kalitesi
|Ses kalitesi
|Alt yazı
|Sesli betimleme
|PlayStation 3
|HD’ye kadar
|5.1 surround ses
|Evet
|Evet
|PlayStation 4 / 4 Pro
|En fazla HD
|5.1 surround ses
|Evet
|Evet
|Xbox One S / One X
|4K Ultra HD’ye kadar
|5.1 surround ses
|Evet
|Hayır
Diğer:
- Tüm Amazon cihazları (Fire TV vb.)
- Blu-Ray oynatıcılar (LG, Panasonic, Samsung, Sony)
- Medya oynatıcılar (Chromecast, Apple TV, NVIDIA Shield vb.)
Netflix
Netflix de rakibinden geri kalmaksızın 1080P, 4K ve HDR desteği sunuyor; ancak 4K istiyorsanız aylık 41,99 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Amazon Prime için saydığımız tüm cihazlara ek olarak, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazda Netflix’i izleyebilirsiniz.
Bu noktada Netflix’in herhangi bir sınırlaması söz konusu değil. Hatta Netflix’in 7.1 surround ses desteği de olduğunu eklememizde fayda var.
4. Amazon Prime Video vs. Netflix: Genel özellikler
Hem Netflix hem de Amazon Prime Video, bir internet içerik platformunda olmazsa olmaz diyebileceğimiz tüm özelliklere sahip. Yalnız şahsi tecrübelerime göre Netflix’in özelliklerinin kullanılabilirliği, rakibine göre bir tık daha iyi diyebilirim.
Örneğin Prime Video’da hissedebileceğiniz ufak tefek kasılmaları Netflix’te hissetmezsiniz. Ayarların yeri ve ulaşılabilirliği daha kolay ve daha göz önünde. Elbette ki bunu Amazon Prime’ı almamak için bir sebep olarak görmeyin, zamanla el alışkanlığı oturduktan sonra her şey kolaylaşıyor.
|Amazon Prime Video
|Netflix
|Çocuk profili
|Evet
|Evet
|Ebeveyn kontrolü
|Evet
|Evet
|Türkçe alt yazı
|Evet
|Evet
|Türkçe dublaj
|Az miktarda olsa da, evet
|Evet
|İçerik indirme
|Evet
|Evet
|Windows uygulaması
|Evet
|Evet
|İzleme geçmişi
|Evet
|Evet
|Deneme sürümü
|Evet (ücretsiz)
|Evet (ücretli)
5. Sonuç
Zevkler ve renklerin değişkenliğini de hesaba katarak, bu karşılaştırmanın aslında kesin bir galibinin olmadığını söyleyebiliriz. Ama yine de bir kaç senaryoda değerlendirmemiz gerekirse;
◾ “Fiyat önemli değil, içerik sayısı önemli.” diyorsanız, Netflix.
◾ “HD kaliteye o kadar para vermek istemiyorum.” diyorsanız, Amazon Prime Video.
◾ “Türkçe dublajı önemsiyorum.” diyorsanız, Netflix.
◾ “Arkadaşlarımla ortaklaşa ödeyeceğiz ve içeriğe boğulmak istiyoruz.” diyorsanız, Netflix.
◾ “Büyük çoğunlukla IMDb puanı yüksek içerikler istiyorum.” diyorsanız, Amazon Prime Video.
Eğer mümkünse her ikisini de takip edin. Netflix, tartışmasız gözden kaçırılamayacak kadar muazzam içeriklere sahip; diğer taraftan rakibi Amazon Prime Video da her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor.
6. Bonus
Amazon Prime Video’da, diziyi izlerken o anki sahnedeki oyuncuları ve çalan müziklere tek yerden ulaşabiliyorsunuz. Netflix’te ise böyle bir özellik bulunmuyor.
Nasıl Yapılır
Amazon Prime Video televizyonda nasıl kullanılır?
Amazon, TV için sunduğu özel bir uygulama vasıtasıyla kullanıcılarına Prime Video keyfini televizyonlarda yaşama imkanı veriyor. Biz ise tüm detaylarıyla hazırladığımız bu rehberde, Prime Video’yu TV’de kullanmak için yapmanız gerekenleri anlattık.
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Dizi ve film tüketim alışkanlıklarımız, hayatımıza eğlence tüketimini internet üzerinden sunan platformların girmesiyle beraber adeta bambaşka bir boyut kazandı. Bu platformların başında ise Netflix (Türkiye’de var), Disney Plus (Türkiye’de yok) ve ülkemize yeni giriş yapan Prime Video bulunuyor. Diğer platformlarda olduğu gibi Prime Video’yu da televizyonunuza etle tırnak misali bağlayabilir ve zevkin doruklarına çıkabilirsiniz.
Prime Video TV uygulaması nasıl ayarlanır?
Eşleşme kodunu edinme
Elbette ki bu rehberi bir Prime hesabınız olduğunu varsayarak hazırlıyoruz. İlgili gereksinimi karşılıyorsanız, televizyondan Prime Video’yu açarak başlayalım. Karşınıza aşağıdaki görüntüde olduğu gibi İngilizce yazıların olduğu bir ekran gelecek. Ekrandaki “Enter the following code” kısmında büyük harflerle yazılan eşleşme koduna dikkat edin. Şimdilik bu ekran öyle bekleyedursun.
Eşleşme kodunu Amazon Prime Video hesabına kaydetme
Bu aşamada bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir internet tarayıcısı açıp primevideo.com/mytv sitesine gitmeniz gerekiyor. Siteye girdikten sonra, istenirse Amazon Prime hesabınızla giriş yapın. Akabinde karşınıza yukarıdaki eşleşme kodunu yazacağınız bir alan gelecek. Eşleşme kodunu aşağıdaki alana, büyük harflerle yazın ve ‘Cihazı Kaydet’ butonuna tıklayın.
Sonrasında eşleşme tamamlanacak ve televizyonunuzun Amazon Prime hesabınıza başarılı bir şekilde kaydedildiğine dair mesaj göreceksiniz. Bu mesajın ardından, televizyonunuzda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak uygulama yenilenecek ve örnek görüntüde olduğu gibi Prime Video’nun içerikleri karşınıza çıkacak.
Tüm bu adımlardan sonra, Amazon Prime kataloğundaki sayısız video ve filmi televizyonunuzda izleyebilirsiniz. İçerikleri oturduğunuz yerden istediğiniz gibi değiştirebilir, kumandanızdan sesini açıp kısabilir ve alt yazı veya seslendirme seçenekleriyle keyfinize keyif katabilirsiniz.
Amazon Prime’a sadece 7.90 TL’ye sahip olabilir ve videoya ek olarak başka hiçbir yerde bulamayacağınız türden kargo indirimlerine ve diğer avantajlarına da erişebilirsiniz.
Donanım
Güç kaynağı satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bir bilgisayar toplarken belki de en az dikkat edilen parça olan güç kaynağı konusunda cimri davranmak tüm sisteminizin sorun yaşamasına ve elektrik faturanıza yansıyabilir.
Bir sistem toplarken kullanıcılar ürünlerini bütçelerine göre en iyisi şekilde ayarlamak isterler. Bu nedenle güce odaklı bir sistem toplanır. Önem sırasına bakacak olursak ekran kartı > işlemci > bellek > anakart ve güç kaynağı şekilde ayarlanıyor. Fakat burada yapılan en büyük hatalardan biri güç kaynağına en düşük bütçe ayırmak.
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Güç kaynağı neden önemli
Sistem toplama adımlarında kullanıcıların en az dikkat ettiği parça olan güç kaynağı aslında en önemli parçalardan biri olmalı. Tüm sisteme güç veren ve stabilitesi için baş parça olan güç kaynağını yanlış seçmek tüm sistemizin de sorun yaşamasına neden olabilir. Enerji verimliliği ve güç konusunda destek veren tek parça olan güç kaynağında watt değeri ve sertifikalarına dikkat etmelisiniz.
Adım adım güç kaynağı seçimi
1- Watt değeri belirleme
İlk adımda topladığınız sisteme en uygun watt değerine sahip güç kaynağını tercih etmelisiniz. Bunu belirlemek adına satın alacağınız işlemci ve ekran kartının TDP değerine bakmak gerekir. “Termal Tasarım Gücü” olarak geçen TDP değeri işlemci ve ekran kartının sorunsuz çalışması için gereken Watt değeri ile gücü yansıtır. Örneğin Intel Core i7 10700K işlemcisi 125 Watt TDP değerine sahiptir. Yanında ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti kullanacağınızı düşünürsek 250 Watt seviyesinde de bu ekran kartının bir TDP değeri olduğunu görüyoruz.
Toplamda 375 Watt TDP değerine ulaşıyoruz. Anakart, bellek, depolama birimleri ve diğer ürünler ile bu değer 500 Watt’ı geçecektir. Bu sebeple minimum 650 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih edilebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak geliştirmeler ya da hız aşırtma işlemleri için böyle bir sistemde 750 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih etmek doğru tercih olacaktır.
Ya da bu işlemi ekran kartı özelliklerinde yer alan “Önerilen PSU” bölümünden de anlayabilirsiniz. 2080 Ti modelinde 650 Watt önerilen güç kaynağı görünüyor. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi fazla güç gereksinimlerinde bu durum sorun yaratmaması adına 750 Watt tercih etmek doğru olacaktır. Siz de donanım birimlerinize göre bu sayıyı doğru olarak belirleyebilirsiniz.
2- Sertifikanın önemi
Kaç Watt güç kaynağının gerekli olduğunu öğrendikten sonra sırada verimlilik tarafı var. 80+ sertifikası olarak geçen bu sertifika sisteminde Avrupa standartları için 6 farklı 80+ sertifikası bulunuyor. Bu sertifikalar ise enerji verimliliğini bizlere gösteriyor.
Örneğin %100 kullanımda 80+ Beyaz %82 oranında enerji verimliliği sağlarken, 80+ Titanyum sertifikası ise %94 oranında bir verimlilik sunuyor. Bu da elektrik faturasına ciddi oranda artı sağlayan bir durum. Bu sertifika değeri arttıkça elbette PSU’nun fiyatı da artıyor, fakat başta vereceğiniz bu fiyat farkı size uzun vadede elektrik tüketimi noktasında kar elde etmenizi sağlayacağını da unutmayın.
500-650 Watt arası Beyaz, Bronz, Gümüş ve Altın mantıklı tercih olacaktır. 650 Watt üzeri Altın, Platinum ve Titanyum sertifikalarını tercih edebilirsiniz. Platinum ve Titanyum özellikle 1000 Watt üzeri ürünlerde bulunuyor. Ki bu kadar yüksek değerlere sahip güç kaynakları bu sayede çok az tüketim sağlayabiliyorlar.
3- Sağlamlık ve soğutma
Bir diğer yandan güç ve sertifika olayını seçmemiz ile birlikte uzun ömürlü kullanım için de önemli detaylara dikkat etmeniz gerekebilir. Bir güç kaynağı genellikle sistemin en uzun giden parçası olduğu için sağlamlığı, güç kaynağının soğutma çözümleri de önem arz ediyor.
Örnek vermek gerekirse ROG Strix ailesindeki güç kaynakları özel tasarımlı Wing Blade fan ile gelirler. Bu güç kaynağının elektrik aktarımı sırasında oluşacak ısınmayı engellerken, metal yapısı da güç kaynağının daha sağlam olmasını sağlar. Bir diğer yandan ASUS kanadı ROG Strix güç kaynaklarında soğutma blokları da kullanır. Geleneksel soğutma ünitelerinden 2 kat daha yüksek hacime sahip bu bloklar, tam yük altında dahi güç kaynağının serin çalışmasını sağlar.
Aynı zamanda ROG Strix ekran kartlarında gördüğümüz 0 dB teknolojisi de bu ürünlerde yer alıyor. Yani güç kaynağı belli bir yükün altında iken içerisinde özel dizayn edilmiş sistem sayesinde fan çalıştırmaz. Bu sayede sistemin daha sessiz olmasını da sağlıyor. Aynı zamanda fanda yer alan çift rulman tasarımı da fanın ömrünü 2 katı aşan seviyede daha uzun hale getiriyor.
4- Modüler yapı
Bazı güç kaynağı modellerinde yer alan modüler yapı da kablo karmaşasının önün geçen yapının başında geliyor. Güç kaynağı ünitesine sadece ihtiyacınız olan kabloları bağlayarak kablo karmaşasını da ortadan kaldırabilirsiniz. ROG ailesi güç kaynaklarında aynı zamanda örgülü kablo kullanımı da var. Bu hem kasanızın daha derli toplu olmasını hem de kabloların daha sağlam olmasını sağlıyor.
ROG Güç kaynakları neden kaliteli?
Bir güç kaynağı almak istediğinizde ROG serisi güç kaynaklarının fiyatlarının da biraz yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi ise markasının ROG olmasının değil, ROG mühendisliği ile üretilmiş olması. En az Gold sertifikasına sahip olan bu ürünler. soğutma tarafında da yukarıda bahsettiğimiz eksen fanı ve geniş soğutma blokları ile geliyor.
Sağlam metal tasarımı da PSU’nun ömrünü ciddi oranda uzatıyor. Bir de ROG temalı olması sebebiyle RGB destekli aydınlatma, kişiselleştirilebilir plaka ve en önemlisi bazı modellerde anlık güç tüketimini size gösteren OLED ekran da yer alıyor.
Başlıca ROG güç kaynakları
1- ROG Thor 850W Platinum
850 Watt değerinde ve 80+ Platinum sertifikalı yapısıyla gelen ROG Thor 850W Platinum, rakiplerinden Aura Sync desteği ve OLED bilgi ekranıyla ayrışıyor. Bu güç kaynağı %100 yük altında %89, %50 yük altında ise %92 verimliliğin garantisini veriyor. Üzerinde devasa 135 mm bir Wing-Blade fan olan Thor 850W, IP5X toz geçirmezlik sertifikası ile yıllarca çalışabiliyor. 0 dB teknolojisi ile 50 derece altında çalışmayarak ses çıkarmayan söz konusu güç kaynağı, modüler yapısı ile de fark yaratacak.
2- ROG Strix 750W Gold
750 Watt versiyonu olan ROG Strix 750W Gold, 850 Watt versiyonundan Aura Sync ve OLED ekran eksiğine sahip olsa da potansiyel olarak piyasadaki en iyi 750 Watt güç kaynaklarından biri. Çift rulmanlı fanı sessiz ve uzun süreli çalışabilen bu modelde 80+ Gold sertifikası bulunuyor. 750 Watt için üst seviye bir verimlilik sunan ROG Strix 750W Gold modeli, yine ROG soğutma blokları ile geliyor. Özel plaketleri ile dış görünüşünü kasanıza göre dizayn edebilirsiniz. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımını kolaylıkla hallediyor.
3- ROG Strix 650W Gold
Bireysel olarak da tercih ederek kullandığım ROG Strix 650W Gold modeli, 10 yıl garanti sunan bir model. 80+ Gold sertifikası ile 650W güç kaynaklarında görmeye alışkın olmadığımız seviyede enerji verimliliği sunuyor. Diğer tüm modellerde olduğu gibi eksen teknolojili fanları 0 dB çalışma sistemine sahip. ROG soğutma blokları ise ürünün kullanım ömrünü ciddi oranda uzatıyor. 750 Watt modelinde olduğu gibi etiketleri ile kendinize has bir tasarım oluşturmanız da mümkün.
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Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91
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Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91
Dörtlü arka kamerası ile sosyal medyada paylaşmak için oldukça güzel fotoğraflar elde edebileceğiniz A91 Eğlencenin Yenisi olarak bu videoda konuğumuz oldu. 48 MP değerindeki ana kamerası ile ışığı yakaladığınız anda muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz A91, 8 MP değerindeki geniş açısı ile çok daha fazla objeyi almanızı sağlarken, aynı zamanda makro desteği ile cisimleri çok daha yakından şahane bir detay eşliğinde yakalamanızı sağlıyor.
2 MP değerindeki siyah/beyaz lens hem daha keskin detayalara sahip hem de cihazdaki filtreler ile sanatsal fotoğraflar üretebilmenize olanak tanıyor. 2 MP değerindeki derinlik sensörü ise Instagram’ın vazgeçilmezi olan bokeh efektine sahip biribirinden güzel fotoğraflar yakalalamanızda yardımcı olacak. Aynı zamanda yapay zeka ve HDR desteği ile çok daha canlı ve doygun fotoğraflar elde etmeniz de mümkün.
5x’e kadar olan yakınlaştırma desteği sayesinde Eğlencenin Yenisi OPPO A91 ile uzaktaki bir objeyi yakınına gitmeden de çekebilirsiniz. Bu fiyat/performans oranı ile üstün telefonun yanı sıra videodaki bahsettiğimiz konulara da dikkat ederek Instagram’da oldukça beğeni alacak fotoğraflar çekebilirsiniz