Amazon Prime Video vs. Netflix: Tüm detaylarıyla karşılaştırma

Amazon Prime Video ile Netflix arasında gelgit yaşıyorsanız ve hangisini almanız gerektiğiyle alakalı fikriniz yoksa, gelin sizi aydınlatalım. Her ikisi de temelde internet bazlı içerik platformu olmasına karşın, birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

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Bazen tercih edersin imkansızlığı, daha fazla imkana sahip olmaya; işte her geçen gün hayatımızın derinliklerinde kendisine yer edinen internet üzerinden dizi ve film izleme platformları da tam bu noktada. Netflix ve Prime Video, her ikisi de eğlence tüketimini fazlasıyla kullanıcıya yaşatan servisler.

Peki bu servislerin birbirlerine göre iyi ve kötü yanları nedir? Hazırladığımız bu rehberimizde söz konusu ikilinin sunduğu tüm özelliklere yakından bakıyoruz.

1. Prime Video vs. Netflix: Fiyat

Amazon Prime Video: Tek ücrette her şey!

Amazon, Prime Video müşterileri için tek bir fiyat sunuyor; sadece 7,90 TL. Evet, gerçekten sadece. Amazon Prime sizden HD kalite için ayrı, 4K için ayrı ücretler istemiyor. Sadece 7,90 TL’yi ödüyorsunuz, sonrasında HDR desteği de dahil olmak üzere cihazınız ve internetinizin desteklediği kalite neyse, Prime Video da size onu sunuyor.

Ayrıca bu konudan bağımsız ancak yine de küçük bir ekleme yapalım. Amazon Prime üyesi olduğunuzda sadece Video değil; ücretsiz ve hızlı (ertesi gün veya aynı gün) kargo, size özel indirimler ve sayısız e-kitap arşivine de sahip oluyorsunuz. Amazon Prime Video’yu aynı anda 3 farklı cihazda da izleyebilirsiniz.

Ve tekrar hatırlatalım: Sadece 7,90 TL.

Netflix: Nabza göre şerbet!

Netflix ise birkaç farklı abonelik seçeneği ve fiyatlandırma sunuyor. Bu sayede sadece ihtiyacınız olanı satın alabilirsiniz ve daha fazlasını istemediğiniz takdirde ek ücret ödemekten kurtuluyorsunuz.

Temel Standart Özel Fiyat 17,99 TL/ay 29,99 TL/ay 41,99 TL/ay HD Kalite Hayır Evet Evet 4K Ultra HD Hayır Hayır Evet HDR desteği Hayır Hayır Evet Aynı anda izin verilen cihaz 1 2 4

Kazanan: Amazon Prime

Netflix’in farklı abonelik seçenekleri sunması, her ne kadar yalnızca ihtiyacımız olanı satın almamız açısından mantıklı olsa da, rakibi Amazon Prime buradaki karşılaştırmada bir tık öne geçiyor.

2. İçerik kataloğu

Amazon Prime Video: Az ama öz!

Amazon Prime Video, şimdilik Netflix’e göre daha az miktarda dizi ve film kataloğuna sahip. Ancak bu, onu almamak için kesinlikle bir sebep değil. Çünkü Prime, son zamanlarda son derece rekabetçi ve birbirinden güzel orijinal içeriklerle kataloğunu epey genişletti. Sadece orijinal yapımlar da değil; Amazon Prime da HBO, Starz ve Showtime kanallarının dünya çapında nam salmış dizileri de yer alıyor.

Amazon Prime’da bulunan bazı içerikler (orijinal yapımları da dahil):

The Boys

The Tick

Roseanne

Catastrophe

Fleabag

The Tick

The Marvelous Mrs. Maise

Mozart in the Jungle

Chemical Hearts

The Grand Tour

Ek olarak Amazon Prime’ın dopdolu içerik kataloğunda birbirinden eğlenceli komedi şovları ve çocuklara özel içerikler de yer alıyor. Bu yönüyle Netflix’ten geri kalmadığını söyleyebiliriz.

Netflix

Netflix’in kataloğunda, belki de yetkililerinin dahi tam bilmediği kadar içerik var. Ayrıca Netflix, dünya çapında ün salmış Harry Poter ve Yüzüklerin Efendisi gibi sayısız yapımların yanı sıra, adeta makine gibi neredeyse her hafta kataloğuna yeni bir orijinal içerik ekliyor.

Netflix’te bulunan bazı içerikler (orijinal yapımları da dahil):

Stranger Things

Black Mirror

Sherlock

Lucifer

La Casa De Papel

Visavis

After Life

Ek olarak Türk kullanıcıları ilgilendiren önemli bir nokta, Netflix’te popüler Türk yapımları ve Türkçe orijinal yapımlar da var.

Sonuç:

Amazon Prime Video’da hiç kuşkusuz şahane içerikler var; ancak Netflix içerik sayısı noktasında zirvenin başını çekiyor. Özellikle yabancı dizi ya da filmleri arama motorlarında arattığınızda onu Netflix’te Türkçe desteğiyle bulma ihtimaliniz, rakiplerine göre çok daha yüksek.

Diğer taraftan, Netflix’in son zamanlardaki orijinal yapımları, eski kalitesini aratır nitelikte. Gönlünüz daha farklı bir şeyler arıyorsa Amazon Prime’ı deneyebilirsiniz.

3. Yayın kalitesi ve desteklenen cihaz

Amazon Prime Video

Amazon Prime, hem 1080P Full HD hem de 4K Ultra HD kalitenin yanı sıra HDR desteği de sunuyor. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi Netflix’in aksine, tek fiyata bunların hepsine sahip olabiliyorsunuz. Amazon Prime Video’nun desteklediği cihazlara bakalım.

a. Televizyon

Video akış kalitesi Ses kalitesi Alt yazı Sesli betimleme Sony 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses Evet Hayır Samsung 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses ve Dolby Atmos Evet Evet Panasonic 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses ve Dolby Atmos Evet Evet (belirli modellerde) LG 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses ve Dolby Atmos Evet Evet Xiaomi 4K Ultra HD’ye kadar Stereo Hayır Hayır TCL 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses Evet Evet Philips 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses Evet Evet Sharp 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses ve Dolby Atmos Evet Evet Vestel 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses Evet Hayır

b. Mobil

Video akış kalitesi Ses kalitesi Alt yazı Sesli betimleme Android 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses ve Dolby Atmos Evet Evet iOS En fazla HD Stereo Evet Evet

c. Oyun konsolları

Video akış kalitesi Ses kalitesi Alt yazı Sesli betimleme PlayStation 3 HD’ye kadar 5.1 surround ses Evet Evet PlayStation 4 / 4 Pro En fazla HD 5.1 surround ses Evet Evet Xbox One S / One X 4K Ultra HD’ye kadar 5.1 surround ses Evet Hayır

Diğer:

Tüm Amazon cihazları (Fire TV vb.)

Blu-Ray oynatıcılar (LG, Panasonic, Samsung, Sony)

Medya oynatıcılar (Chromecast, Apple TV, NVIDIA Shield vb.)

Netflix

Netflix de rakibinden geri kalmaksızın 1080P, 4K ve HDR desteği sunuyor; ancak 4K istiyorsanız aylık 41,99 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Amazon Prime için saydığımız tüm cihazlara ek olarak, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazda Netflix’i izleyebilirsiniz.

Bu noktada Netflix’in herhangi bir sınırlaması söz konusu değil. Hatta Netflix’in 7.1 surround ses desteği de olduğunu eklememizde fayda var.

4. Amazon Prime Video vs. Netflix: Genel özellikler

Hem Netflix hem de Amazon Prime Video, bir internet içerik platformunda olmazsa olmaz diyebileceğimiz tüm özelliklere sahip. Yalnız şahsi tecrübelerime göre Netflix’in özelliklerinin kullanılabilirliği, rakibine göre bir tık daha iyi diyebilirim.

Örneğin Prime Video’da hissedebileceğiniz ufak tefek kasılmaları Netflix’te hissetmezsiniz. Ayarların yeri ve ulaşılabilirliği daha kolay ve daha göz önünde. Elbette ki bunu Amazon Prime’ı almamak için bir sebep olarak görmeyin, zamanla el alışkanlığı oturduktan sonra her şey kolaylaşıyor.

Amazon Prime Video Netflix Çocuk profili Evet Evet Ebeveyn kontrolü Evet Evet Türkçe alt yazı Evet Evet Türkçe dublaj Az miktarda olsa da, evet Evet İçerik indirme Evet Evet Windows uygulaması Evet Evet İzleme geçmişi Evet Evet Deneme sürümü Evet (ücretsiz) Evet (ücretli)

5. Sonuç

Zevkler ve renklerin değişkenliğini de hesaba katarak, bu karşılaştırmanın aslında kesin bir galibinin olmadığını söyleyebiliriz. Ama yine de bir kaç senaryoda değerlendirmemiz gerekirse;

◾ “Fiyat önemli değil, içerik sayısı önemli.” diyorsanız, Netflix.

◾ “HD kaliteye o kadar para vermek istemiyorum.” diyorsanız, Amazon Prime Video.

◾ “Türkçe dublajı önemsiyorum.” diyorsanız, Netflix.

◾ “Arkadaşlarımla ortaklaşa ödeyeceğiz ve içeriğe boğulmak istiyoruz.” diyorsanız, Netflix.

◾ “Büyük çoğunlukla IMDb puanı yüksek içerikler istiyorum.” diyorsanız, Amazon Prime Video.

Eğer mümkünse her ikisini de takip edin. Netflix, tartışmasız gözden kaçırılamayacak kadar muazzam içeriklere sahip; diğer taraftan rakibi Amazon Prime Video da her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor.

6. Bonus

Amazon Prime Video’da, diziyi izlerken o anki sahnedeki oyuncuları ve çalan müziklere tek yerden ulaşabiliyorsunuz. Netflix’te ise böyle bir özellik bulunmuyor.