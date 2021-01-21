Haber
Amazon Prime, Mastercard kullanıcılarına iki ay ücretsiz!
Amazon Prime hizmetini denemeyenlerdenseniz ve Mastercard kullanıyorsanız, tam da size hitap eden bir kampanya başladı. Mastercard logolu kartlar için özel bir kampanya hazırlayan Amazon Türkiye, normalde 30 gün olan Prime’ın deneme süresini iki aya çıkardı.
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30 günlük deneme süresi ve 7,90 TL’lik ücreti bulunan Amazon Prime, Mastercard’lılara özel tamı tamına iki ay ücretsiz oldu. Amazon Prime’a halihazırda üyeliği bulunan veya önceden üye olup üyeliğini iptal etmiş kişilere değil de, yalnızca ilk defa üye olacaklara hitap eden kampanyadan Mastercard ve Maestro logolu banka/kredi kartı sahipleri faydalanabilecekler.
Amazon Prime Türkiye ve Mastercard iş birliğinde hazırlanan bu kampanya sadece bireysel banka müşterilerine yönelik olup, ticarti kart kullanıcıları kampanyaya katılamayacaklar. Bununla birlikte kampanya Mastercard logolu kartları kapsadığı için, Visa ve diğer kartların kullanıcıları Amazon Prime’ın normal üyelik sürecine tabi olacaklar.
15 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Amazon, söz konusu iki ayın ilk 30 gününde kampanyaya katılan müşterinin kartından hiçbir para çekmeyecek. İkinci 30 günün başlangıcındaysa müşterinin kartından 7,90 TL alınacak, fakat bu ücret Amazon tarafından karta iade edilecek. Amazon Türkiye’nin açıklamasına göre, iade işlemi ikinci aydan sonra gelen ayın ilk 5 gününde yapılacak.
Amazon Prime Mastercard kampanyasının geçerli olduğu bankalar
Kredi ve banka kartı
- Akbank
- Denizbank
- Fibabanka
- Garanti BBVA
- ING
- QNB Finansbank
Sadece kredi kartı
- HSBC
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Vakıfbank
Akıllı Telefonlar
Redmi, Dimensity 1200 işlemcili oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak
Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyetlerine devam eden Redmi, 2021 yılı içerisinde oyunculara hitap eden ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Redmi’nin genel müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, telefon MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setinden gücünü alacak.
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Eskiden akıllı telefon denince aklımızda tek bir şey canlanırdı; kameralı, dokunmatik, internete girebilen, oyun oynayabildiğimiz vs. aşağı yukarı kafımızda bu tarzda bir telefon formu canlandırırdık. Fakat son birkaç yıldır akıllı telefonlar kendi içlerinde farklı farklı sınıflara ve formlara bölünmüş durumdalar. Buna örnek olarak katlanabilir telefonları, oyuncu telefonlarını, çift ekranlı telefonları gösterebiliriz. Farklı farklı sınıflara bölünen akıllı telefon sektörünün oyuncuları da, doğal olarak birbirleriyle rekabet içerisindeler.
Bu oyuncuların başında gelen firmalardan bir tanesi de, Redmi. Xiaomi’nin sıradan bir akıllı telefon serisi olmaktan çıkarak yepyeni bir marka haline gelen Redmi’nin ürün portföyü son zamanlarda artmaya başladı. Bildiğiniz üzere Redmi’nin son kullanıcıya hitap eden ürün portföyünde yalnızca akıllı telefonlar değil, TV’ler ve dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Yalnız diğer tüm ürünleri şöyle dursun, Redmi esasında telefon odaklı bir marka ve bu bağlamda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Redmi, ilk oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak!
Markanın 2021 yılında akıllı telefon sektörüne katacağı yeniliklerle alakalı olarak birinci ağızdan açıklama geldi. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, kişisel Weibo hesabından yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde oyunculara özel çıkaracakları ilk oyuncu telefonundan bahsetti. Mediatek Dimensity 1200 yonga setini bünyesinde barındıracak oyuncu telefonunda 5G desteği de yer alacak.
Hatırlayacak olursak Dimensity 1200, geçtiğimiz günlerde MediaTek tarafından tanıtılmıştı. 6 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1200’de 5G, yapay zeka gibi günümüzün olmazsa olmazı diyebileceğimiz teknolojiler yerleşik olarak geliyor. İşte Redmi’nin bu yıl piyasaya süreceği oyuncu telefonu, Dimensity 1200 işlemcinin tüm özelliklerinden iliğini kemiğini sömürürcesine faydalanacak.
Telefonla alakalı şimdilik ayyuka çıkmış hiçbir detay bulunmuyor, fakat Redmi Genel Müdürü tarafından duyurulduğuna göre çok da uzakta olmasa gerek. Bakalım, telefon ayrı bir seri olarak mı yoksa Redmi’nin halihazırdaki bir serisine dahil olarak mı piyasaya sürülecek, çok yakında göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Akıllı saatler Covid-19 belirtilerini tespit edebilecek
ABD’de bulunan Mount Sinai tıp merkezinde yapılan “Warrior Watch” isimli bir araştırmaya göre akıllı saatler, kişilerin kalp atış hızlarındaki değişiklerden yararlanarak Covid-19 belirtilerini önceden tespit edebilecek.
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Warrior Watch araştırmasında Apple Watch akıllı saatler kullanıldı
Araştırmada katılımcılar kalp atış hızlarındaki küçük değişiklikleri algılayabilen Apple Watchakıllı saatler giydiler. Warrior Watch araştırmasına göre Apple Watch, kullanıcıların görünür belirtiler geliştirmeden 7 gün öncesine kadar görülebilen kalp atışlarındaki küçük değişikleri dahi algılayabiliyor.
Çalışmada görevli araştırmacılardan Doktor Robert Hirten: “Kalp atış hızı değişkenlik belirteçlerinin vücutta iltihap geliştikçe değiştiğini ve Covid’in inanılmaz derecede iltihaplı olduğunu biliyorduk. Bu yöntem, Covid-19 virüsünü insanların enfekte oldukları tespit edilmeden önce tahmin etmemizi sağlıyor” dedi. Robert Hirten açıklamasını şöyle sonlandırdı: Bu çalışma dijital sağlığın nereye gittiğini gerçekten vurguluyor. Gelişen sağlık ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için bu teknolojileri kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu da gelecekte hastalıkları daha iyi yönetmemize yardımcı olacak. Amacımız, biz yanlarında olmaksızın hastalarımızın sağlıklarına katkıda bulunmak. Warrior Watch çalışması bu yönde atılan önemli bir adımdır.
Stanford Üniversitesinde; Apple, Fitbit, Garmin ve diğer marka akıllı saatler yapılan bir başka çalışmaya göre Covid-19’lu hastaların %81’inin kalp atış hızlarında ana belirtiler görülmeye başladıktan 9 gün öncesine kadar ciddi farklılıklar olduğu tespit edildi.
Bu tür salgın hastalıklarda herhangi bir belirti göstermeyen ancak virüsleri taşıyan kişilerin önceden belirlenebilmesi salgın yönetimine ciddi katkılar sağlayacak. Araştırma artık sıradanlaşmış böyle teknolojilerin, hastalıkların önceden teşhisine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuş oldu.
Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerimize bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite modeli Türkiye’ye geliyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10T Lite modelini Türkiye‘ye getirmeye hazırlanıyor. Şirket müjdeli haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.
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Xiaomi Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 5G’li ve Snapdragon 750G işlemcili Xiaomi Mi 10T Lite’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç’lik bir ekrana sahip. Full HD ekranla gelen ürün, ekranını da Gorilla Glass 5 ile koruyor. Qualcomm’un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 619 yongasını kullanıyor.
Mi 10T ailesi genişliyor! Serinin yeni üyesi Mi 10T Lite çok yakında satışta. #YaratıcılığınaGüçKat 🌟 pic.twitter.com/kTPBRg8Lv6
— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) January 20, 2021
4820 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ve 33W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10T Lite’ın ön yüzünde f/2.5 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.
Telefonun arkasında ise 64 Megapiksel Sony IMX682 sensor f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram, 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro sensör f/2.4 diyafram kamera kurulumuna yer veriliyor.
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
- RAM: 6 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
- Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm
- Ağırlık: 214,5 gram
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin henüz Türkiye’de ne zaman satılacağı ve fiyatı bilinmiyor. Xiaomi’nin ilerleyen günlerde konu hakkında duyuru yapması bekleniyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 9 dakika önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 4 gün önce
Redmi, Dimensity 1200 işlemcili oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak
Akıllı saatler Covid-19 belirtilerini tespit edebilecek
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
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