Amazon Prime, Mastercard kullanıcılarına iki ay ücretsiz!

Amazon Prime hizmetini denemeyenlerdenseniz ve Mastercard kullanıyorsanız, tam da size hitap eden bir kampanya başladı. Mastercard logolu kartlar için özel bir kampanya hazırlayan Amazon Türkiye, normalde 30 gün olan Prime’ın deneme süresini iki aya çıkardı.

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30 günlük deneme süresi ve 7,90 TL’lik ücreti bulunan Amazon Prime, Mastercard’lılara özel tamı tamına iki ay ücretsiz oldu. Amazon Prime’a halihazırda üyeliği bulunan veya önceden üye olup üyeliğini iptal etmiş kişilere değil de, yalnızca ilk defa üye olacaklara hitap eden kampanyadan Mastercard ve Maestro logolu banka/kredi kartı sahipleri faydalanabilecekler.

Amazon Prime Türkiye ve Mastercard iş birliğinde hazırlanan bu kampanya sadece bireysel banka müşterilerine yönelik olup, ticarti kart kullanıcıları kampanyaya katılamayacaklar. Bununla birlikte kampanya Mastercard logolu kartları kapsadığı için, Visa ve diğer kartların kullanıcıları Amazon Prime’ın normal üyelik sürecine tabi olacaklar.

15 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Amazon, söz konusu iki ayın ilk 30 gününde kampanyaya katılan müşterinin kartından hiçbir para çekmeyecek. İkinci 30 günün başlangıcındaysa müşterinin kartından 7,90 TL alınacak, fakat bu ücret Amazon tarafından karta iade edilecek. Amazon Türkiye’nin açıklamasına göre, iade işlemi ikinci aydan sonra gelen ayın ilk 5 gününde yapılacak.

Amazon Prime Mastercard kampanyasının geçerli olduğu bankalar

Kredi ve banka kartı

Akbank

Denizbank

Fibabanka

Garanti BBVA

ING

QNB Finansbank

Sadece kredi kartı