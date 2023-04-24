Togg satışlarının başlaması ve Tesla’nın Türkiye’ye girmesiyle beraber elektrikli araçlara artan ilgiyle birlikte, elektrikli araç şarj istasyonu konusunun önemi arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ticari olarak hizmet veren 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu belirterek, “124 şirket, Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldı. Altyapımız tamam. Elektrikli araç piyasamız Türkiye yüzyılına hazır.” dedi. Bu gelişmeyle beraber gelecekte elektrikli araç şarj istasyonu sayısının artacağını söylemek mümkün!

Elektrikli Araç Satışları Coşabilir!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Son bir yılda yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımının mevzuat kapsamına alındığını ifade eden Yılmaz, “Böylelikle hem yasal altyapı oluşturuldu hem de ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı. Bütün elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin, otoparklar, AVM’ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları istasyonlarla oluşturacakları şarj ağlarından bu hizmeti alma imkanına kavuştu.” diye konuştu.

Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.

Bu yöntemle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecilerinin, yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulacağına işaret eden Yılmaz, “Lisans sahibi şirketler, Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji bedeli üzerinden belirleyecek.” dedi.

Yılmaz, elektrikli araçlar için yapılan düzenleme ve yatırımlarla ticari olarak şarj hizmeti sağlanan noktaların artacağını söyledi.

Türkiye’nin otomobili Togg ve diğer bütün elektrikli araç kullanıcılarının en kaliteli hizmeti alması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Yılmaz, “Togg bizim göz bebeğimiz, gururumuz ama Türkiye elektrikli araç piyasasının gelişimini göstermesi açısından dünya otomotiv devlerinin ilgisi de çok önemli. Tesla kendi adıyla şarj ağı kurmak için lisansını aldı. Pek çok büyük otomotiv markası da gerek ortaklıklar kurarak gerekse distribütörler üzerinden piyasamızda var olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden otomobil üreticilerine, elektrik üretim ve tedarik şirketlerinden start-up’lara kadar Türkiye’nin en büyük holdinglerini de içine alan geniş bir yelpazedeki yatırımcı kitlesi, şarj hizmeti piyasasında yerini aldı. Bu şirketler yeni yatırımlar ve istihdam imkanları sağlayacak. Bu kadar kısa sürede gösterilen bu ilgi gerçekten gurur verici.” ifadelerini kullandı.



Yani dünyadaki diğer otomotiv devlerinin de gözlerini ülkemize diktiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de elektrikli araçlara artan ilgi ile beraber, özellikle Çinli otomotiv devleri de ülkemizde faaliyet göstermek için sıraya girmiş durumda. Umuyoruz ki, gelecekte ülkemizde şarj istasyonları çok daha yaygın hale gelir ve çevre dostu elektrikli araçları yollarda daha sık görürürüz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 124 şirketin ülkemizde elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için lisansı alması iyi bir haber mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!