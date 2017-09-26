Amazon, Orta Doğu’ya İlk AWS Merkezini Açmaya Hazırlanıyor

Perakende devi Amazon bugün yaptığı açıklama ile 2019 yılı içerisinde Orta Doğu bölgesine ilk AWS merkezini açacağını duyurdu.

Amazon Web Services için Bahreyn’de üç büyük veri merkezi açılacak. Bu da şirketi Orta Doğu’da veri merkezi açan ilk bulut şirketi yapacak. Google ve Microsoft da bu doğrultu da çalışmalar sürdürüyor.

2006 yılında kurulan AWS, aralarında Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde yer alan 16 bölgeye hizmet veriyor. Şirket önümüzdeki yıl bazı genişlemeler duyurmuştu. Bu genişleme planı kapsamında önümüzdeki yıl Kuzey Avrupa’ya yeni bir veri merkezi açılacak ayrıca Fransa, Çin ve Hong Kong’da yer alan veri merkezlerine de yeni sunucular eklenecek.