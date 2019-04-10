Amazon Go mağazalarında nakit para kullanılabilecek

Amazon tarafından kasiyersiz market olarak karşımıza çıkan Amazon Go mağazaları ödeme yöntemlerine bir yenisini ekleyecek.

İlginizi çekebilir: Sürüş sırasında telefon kullananlar sarhoş sürücülerden daha tehlikeli!

Nakit para ile işlem yapılabilecek!

Amazon fiziksel perakendeye doğru genişlemeye başladıkça, kasasız mağaza modellerini geliştirmeye başladı. Amerika’da toplam 10 mağazaya ulaşan Amazon, bu mağazalarla birlikte kullanıcılarına kolay alışveriş imkanı sunuyor.

Sadece Amazon kullanıcılarının kullanabildiği mağazalara girdiğiniz zaman üst kısımdaki kamera ve sensörler tarafından takip ediliyorsunuz. Eline aldığınız ya da sepetinize attığınız ürünler bu sensörler tarafından belirlenerek mobil uygulamada görünüyor. Mağazadan çıkış yaptığınız andan itibaren aldığınız ürünlerin ücretleri kayıtlı kredi kartınızdan tahsil ediliyor. Be şekilde kasiyersiz mağazayı kullanmış oluyorsunuz.

Geçtiğimiz dönemlerde oldukça fazla kullanılan bu konsept, bazı vatandaşlardan tarafından tepki toplamaya başladı. Amazon kullanıcısı olmayan, akıllı telefon kullanmayan ve fakir insanlar için farklı bir ödeme yönteminin sisteme eklenmesi gerektiği söylenirken, Amazon’un buna kayıtsız kalmayacağı biliniyor.

Bir yönetici tarafından yapılan açıklamada, artık bu mağazalarda nakit para kullanabileceğiniz ve para üstünüzü alabileceğiniz söylendi. Henüz tam olarak doğrulanamayan bilgilere göre artık Amazon Go mağazalarında nakip para geçerli olacak.