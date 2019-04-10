Sürüş sırasında telefon kullananlar sarhoş sürücülerden daha tehlikeli!

Araştırma firması Zendrive tarafından yapılan araştırmada, akıllı telefon bağımlılarının sarhoş şekilde araç kullanan sürücülerden daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Dropbox Google entegrasyonu gerçekleşti!

Zendrive raporuna göre kazalar giderek artabilir!

Zendrive tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre geçtiğimiz yıl akıllı telefonla uğraşırken araç kullanan sürücüler 6,227 yayının ölümüne neden oldu. Akıllı telefon bağlılarının sürüş sırasında yüzde 28 zamanını akıllı telefonlara bakmakla geçirdiği söyleniyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 90’ı güvenli sürücüler olduğunu iddia ederken, yüzde 10’luk kısım tam tersini söylüyor. Sürüş sırasında akıllı telefon kullananlar, sarhoş bir şekilde araç kullanan sürücülerle aynı zorlukları yaşadığına dikkat çekilirken, bu sürücülerin kaza yapma olasılığının daha fazla olduğu vurgulanıyor.

AAA Trafik Güvenliği Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, gece yarısından sonra sarhoş sürücülerin yollarda olduğu söyleniyor. Sürüş sırasında telefon kullananların ise sabah 7 ile akşam 6 arasında yollarda olduğu ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçilmez ise bu tür kazaların giderek artacağı söylenirken, firma tarafından akıllı telefonların eller serbest modlarının sürüş sırasında kullanılması gerektiği tavsiye edildi.

iPhone tarafında rahatsız etmeyin modunu açarak daha güvenli bir sürüş sağlayabilecekken, Android tarafında Google Play’den indirebileceğiniz Driving Detective adlı uygulama ile güvenli sürüşü sağlayabilirsiniz.