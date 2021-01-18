Amazon, e-kitap fiyatları yüzünden suçlanıyor

Amazon, birçok ürün satıyor ve bu ürünlerin çoğunun fiyatını belirliyor. Şirkete, e-kitap fiyatlarının değiştirilmesi, fiyatının olduğundan fazla miktarda belirlenmesi üzerine dava açıldı. Dava, e-ticaret şirketinin rekabeti bastırmak için yayıncılarla çalıştığını iddia ediyor.

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Amazon, yeni bir davayla karşı karşıya

The Wall Street Journal, Amazon’un şirket ve bazı kitap yayıncılarıyla bir anlaşma yaptığını söylüyor. Bu anlaşma yüzünden kitapların fiyatlarında artış olduğunu iddia eden yeni bir davayla karşı karşıya. Bununla birlikte, açılan bu dava kullanıcıların, şirket satışlarını ve sitede yer alan fiyatlarını sorgulamasına sebep oldu.

Dava, hukuk firması Hagens Berman tarafından, New York’ta bir federal bölge mahkemesinde açıldı. Temel olarak davanın sebebi, yayıcıların Amazon’a yüksek komisyonlar ve diğer masrafları da ödediğini, bunun da platformda satılan e-kitapların perakende fiyatlarını arttırdığı üzerineydi. Bahsedilen bu yayın evleri- HarperCollins Publishers, Hachette Book Group, Penguen Random House, Simon & Schuster ve Macmillan- ve şirket arasındaki anlaşma, fiyat belirleyicilerinin siteye sunduğu fiyatın ne kadar olacağı hakkında. Bununla birlikte davaya göre şirket, diğer satıcıların şirketin kendi belirlediği fiyat üzerinden e-kitaplarını satışa sunmasını istiyor. Bu yüzden satıcılar, e-kitapları daha ucuz bir fiyattan siteye sunamamaktadır.

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Açılan davanın iddiasına göre, bahsedilen yayıncıların ABD‘de satılan kitapların yüzde 80‘ini oluşturduğunu ve büyük bir kitleye sahip olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaların yanında, düzenlemeyi, Antitröst yasasının ihlal edildiğini ve “e-kitapların perakende fiyatını sabitlemek için bir komplo” olarak adlandırdığını da ekliyor. Yapılan bu strateji, diğer yayıncıların e-kitapları üst düzey fiyattan sunması ve şirketin daha çok kazanması üzerine.

Antitröst Yasası: teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yasadır.

Bilindiği üzere 2012 yılında buna benzer bir dava Apple‘a açılmıştı. O dava ise Adalet Bakanlığı’nın Apple’ı, e-kitap fiyatlarını Amazon’un tercih ettiği fiyatın üzerine şişirerek bir rekabet ortamı yaratması ve büyük kitap yayıncılarına komplo kurması üzerine suçladı. Bu suçlama üzerine yayıncılar anlaştı. Apple ise mahkemeye gitti ve mahkeme sonucunda 450 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti. Bu anlaşma sonucunda Apple, tüketicilerine geri ödeme olarak 400 milyon dolar ödedi. Apple, sonrasında gelecek e-kitap fiyatlandırmasıyla ilgili herhangi bir sorunu kabul etmedi ve anlaşmaya uymayı sürdürdü.

Amazon’a açılan dava sonrasında şirket, herhangi bir şekilde yorum yapmayı reddetti. Bununla birlikte avanın sonuçlanması bekleniyor ve alınan karar birçok kullanıcıyı etkileyecek gibi duruyor.