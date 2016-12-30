Amazon Drone Teslimatı ile İlgili İlginç Bir Patent Aldı

Amazon bir süredir drone ile teslimat konusunda çalışmalar yapıyor ve ilk teslimatını geçtiğimiz günlerde İngiltere’de gerçekleştirdi.

Drone kullanımının sıkı denetime tabi tutulması Amazon’un elini kolunu bağlayan en büyük engellerden bir tanesi ancak yeni bir patent başvurusu ortaya çıkardı ki bu problem geride kalacak. Ortaya çıkan patent dosyasına göre perakende devi insansız araçları havada taşıyan ana gemi görevini görecek bir zeplin peşinde.

Bir nevi insansız araçlar için bir üs görevi görecek olan bu dev hava aracı yerden yaklaşık olarak 13 kilometre yüksekte uçacak ve müşterilerin siparişlerini taşıyan droneları dağıtacak. Bu ana gemiyi sürekli olarak besleyecek olan küçük zeplinlerde bulunacak. Bu küçük zeplinler siparişleri, yakıtı ve çalışanları ana gemiye taşıyacak. Bu sayede insansız hava araçları sadece alçalacağı için çok daha az enerji tüketecek.

Şimdilik bu fikir sadece bir patentten ibaret ve yakın gelecekte binlerce hava aracı taşıyan büyük bir zeplini gökyüzünde görmeyeceğiz. Ayrıca bu tarz bir aracın karşısına ne tarz engeller çıkacak o da belli değil.