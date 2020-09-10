Haber
Amazon, drone ile teslimat yapabilmek için ABD’den izin aldı
Amazon, hava yolu üzerinden drone kullanarak teslimat yapabilmek için ABD hükümetinden resmi izin almayı başardı.
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Perakende devi Amazon’un hava yolu üzerinden drone ile teslimat yapacağı yönünde söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Aslında sadece Amazon değil, çoğu e-ticaret şirketinin kargo teslimatında adeta bir devrim yaratacak drone teslimatı denemelerini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Amazon için ise ‘yaptı, yapacak’ derken; bugün gelen haberler, şirketin bu stratejisinde önemli bir ilerleme kaydettiğini gözler önüne serdi.
Amazon, drone teslimatı için ABD’den izin aldı
Amazon, Prime Air hizmeti kapsamında ABD Federal Havacılık İdaresi’nden Part 135 isimli sertifikayı alabildiğini resmen açıkladı. Bu izinle birlikte Amazon Prime Air, yasal manada bir hava yolu şirketi gibi faaliyet gösterebilecek. Bu bağlamda Amazon, geçen yıl hava teslimatı yapabilmek maksadıyla tanıttığı yüksek teknolojili cihazları kullanarak bir deneme programı kapsamında ABD’deki ilk ticari teslimatlarına başlayabilecek.
Konuyla alakalı olarak Amazon’un Prime Air’den sorumlu başkan yardımcısı David Carbon; “Bu sertifika, Prime Air için önemli bir adımdır ve FAA’nın Amazon’un otonom bir drone teslimat hizmeti için operasyon ve güvenlik prosedürlerine olan güvenini gösterir.” açıklamasını yaptı.
Analist Charles King’e göre şirketin temel amacı, sipariş sürelerini kısaltmak amacıyla 30 – 60 dakika arasında teslimat yapabilmek. Bu durum aynı zamanda Amazon için bulunduğu pazarlarda rekabet avantajı da sağlıyor. Ek olarak drone teslimatının tüketicilere tek faydasının sadece normal ürünlerin teslimatı noktasında değil, aynı zamanda acil durumlarda gereken tıbbi malzemeleri de anında ulaştırabilmek açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
Amazon’un geçtiğimiz yıl tanıttığı altıgen çerçeveli bir yapıya sahip olan MK27 uçağı, tıpkı bir helikopter misali olduğu yerde kalkış – iniş yapabiliyor. Havadayken, daha fazla verimlilik için bir uçak gibi yana yatabilme işlevi de olan bu uçak, bünyesinde elektrik hatlarına çarpmadan veya insanlar için tehlike oluşturmadan bir eve ulaşabilecek şekilde tasarlanmış birden fazla sensör ve bilgi işlem sistemi barındırıyor.
Daha önce Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Wing de Nisan 2019′da Part 135 onayını almıştı. O zamandan beri Wing, çeşitli ortaklarıyla ABD’nin Virginia eyaletinde drone teslimatı yapıyor. Ayrıca Wing, Avustralya’nın başkenti Canberra’da da yine drone teslimatı için hükümetten izin aldı.
Dizi/Film/Kitap
Netflix Türk dizisi Atiye, 2. sezonuyla geri döndü!
Netflix, ikinci Türk orijinal dizisi olma özelliğini taşıyan Atiye’nin yeni sezonunu yayınladı. İlk sezonu geçen yılın aralık ayında yayınlanan dizi bugünden itibaren izlenebiliyor.
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Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına yönelik yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu bağlamda Hakan: Muhafız ve Aşk 101′in yanı sıra platformun en çok beğenilen ve izlenen dizilerinden biri Atiye (The Gift), bugün 2. sezonuyla geri döndü.
Netflix, Atiye’nin 2. sezonunu yayınladı
İlk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Atiye, gerek gizemli ve esrarengiz havası gerekse izleyiciyi kendisine çeken sürükleyiciliğiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta Netflix’in bir başka orijinal yapımı Dark’a da çokça benzetilen Atiye, 2. sezon ile bugün Netflix abonelerinin beğenisine sunuluyor.
Atiye, aynı isimde bir kadının görünürde İstanbul’dan Göbeklitepe’ye; ancak aslında kendini keşfetme noktasında uzun bir içsel yolculuğa çıkma sürecini konu alıyor. Ülkemizin başarılı oyuncularından Beren Saat’in canlandırdığı Atiye, ilk başta hayatını yaptığı resimler aracılığıyla idame ettirmeye çalışan bir ressam. Fakat aniden aldığı bir haber neticesinde, Göbeklitepe’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan esrarengiz bir sembolün kendi yaptığı resimlerle birebir aynı olmasından mütevellit, bu klasik yaşantısını geri de bırakıyor ve o andan itibaren hayatında yeni bir dönüm noktası gerçekleşiyor.
Ayrıca Atiye’ye bu dönüm noktasında, yine son derece klasik bir yaşantısı olan Arkeolog Erhan (Mehmet Günsür) eşlik ediyor. İsterseniz daha fazla detay vermeyelim; siz dizinin 2. sezonuyla baş başa kalın.
Atiye’nin 2. sezonu kaç bölümden oluşuyor?
Netflix, Atiye’nin yeni sezonunu 8 bölüm olarak yayınladı. Ayrıca her bölümü ise ortalama 35 dakika ile 45 dakika arası sürüyor. Dolayısıyla eğer diziyi bir oturuşta bitirmek isterseniz hayatınızdan en az bir 5 saatin gideceğini göze almalısınız.
Atiye 2. sezonu nereden izlenir?
Hem Türkiye’de hem de dünyada estirdiği rüzgarla adından söz ettirmeyi başaran Atiye dizisinin 2. sezonunu buradaki bağlantıyı kullanarak Netflix üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.
Sanal etkinlik düzenleme platformu Google Fundo tanıtıldı
Google, Fundo olarak adlandırdığı yeni içerik üretici odaklı platformunu resmi olarak duyurdu. Bu platform, sanal dünyada gerçek bir etkinlik düzenlemenin yepyeni bir yolu.
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Google, içerik oluşturucuların bilet satarak tamamen sanal bir şekilde etkinlik düzenleyebilmelerine olanak sağlayan yeni eğlence platformu Google Fundo’yu tanıttı. Esasında Google’ın Area 120 adlı ön kuluçka merkezinden doğan bu servis, uzun süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu; bugünden itibaren ise şirket, Fundo’yu test sürecinden çıkartıp tüm kullanıcıların hizmetine sundu.
İşte karşınızda Google Fundo
Google Fundo’nun odak noktası aslında içerik üreticiler. Google, bu deneysel proje sayesinde içerik üreticilerin hayranlarıyla yüz yüze gelmesini daha fazla kolaylaştırmak ve bir nebze olsun onlara yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Yalnız bunu Zoom gibi servislerle karıştırmamak gerekiyor. Google Fundo, tamamen eğlence ve etkinlik düzenleme odaklı bir servis; Zoom’a rakip olma gibi bir iddiası yok.
“Üreticiler için tasarlanmış ve oluşturulmuş sanal etkinlikler ve deneyimler için bir platform olan Fundo ile, yüz yüze görüntülü sohbet kullanılarak her şey canlı ve etkileşimlidir. Ve bunların hepsi bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak, evinizin rahatlığında veya hareket halindeyken gerçekleşir.”
İçerik üreticiler Google Fundo sayesinde; Chat + Photos (Sohbet + Fotoğraf), Meet and Greets (Buluşma ve Selamlaşma) veya Workshops (Çalışma Atölyeleri) olmak üzere 3 farklı modda görüntülü olarak etkinlik düzenleyebiliyor. Bu arada Google Fundo’nun içerik üreticilerin düzenlediği etkinlikler için yine sanal olarak bilet satabilmesine de olanak sağladığını belirtelim. Yani bir yönüyle Fundo’nun hayranlarıyla etkileşim kurmak isteyen içerik üreticilere yeni bir gelir kaynağı olabileceğini ifade edebiliriz.
Aynı zamanda Google Fundo kullanım bakımından da son derece basit. Platformun ana sayfasında yazmakta olan, “Bir etkinlik seçersiniz, birkaç soruyu yanıtlarsınız, bilet satın alma işlemini tamamlarsınız ve artık hazırsınız. Fundo, etkinlik bağlantısını sağlayacak ve başlangıç zamanına kadar hatırlatıcılar ve gerekirse teknik destek gönderecektir.” ifadelerinden bunu anlayabiliyoruz.
Bir başka rahatlık ise tamamen web tabanlı olması. Yani hiçbir ek yazılım indirmeye gerek kalmadan, direkt olarak web sitesi üzerinden Fundo’yu kullanabiliyorsunuz.
Google Fundo’nun tanıtım videosu
Sosyal Medya
Instagram, Reels’ı öne çıkardığı yeni ana ekran tasarımını duyurdu
Instagram, Reels ve Alışveriş özelliğini ön plana çıkardığı yeni ana ekran tasarımlarını test etmeye başladı. Bu tasarımlar, Keşfet ve Hareketler sekmesinin yerinin değişeceğini de haber veriyor.
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Sosyal ağ platformu Instagram, yaptığı duyuruda yakında kullanıma sunacağı yeni ana ekran tasarımlarına dair bilgi verdi. Evet, “tasarımları” diyoruz çünkü platform sadece bir tane değil; üç farklı tasarım test ediyor. Fakat bunlar majör farklılıklar değil. Test edilen bu tasarım değişikliğinin ortak paydası, Reels ve Alışveriş özelliğinin ana ekranda ön plana çıkarılması diyebiliriz.
Instagram, yeni ana ekran tasarımlarını duyurdu
Instagram’ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre birinci – en soldaki – tasarım değişikliğinde, alt çubukta bulunan Keşfet ve Hareketler düğmeleri kaldırıldı. Bu düğmeler, yerini Alışveriş (Shop) ve Reels düğmelerine bırakmış; Keşfet ve Hareketler ise sağ üst köşedeki DM simgesinin sol tarafına konumlandırılmış.
İkinci – ortadaki – tasarım değişikliği, yalnızca Hareketler düğmesinin kaldırılıp sağ üst köşedeki DM’nin yanına eklendiğini haber veriyor. Bu görünümde Instagram, Hareketler’in olduğu yere Alışveriş özelliği için ayrı bir düğme eklemiş. Böylelikle şirket, kullanıcıların uygulama içerisinde alışveriş yapabilmelerini daha fazla kolaylaştırmak ve alışverişi ön plana çıkarmak istiyor. Keşfet’in ise kaldırılmadığını görüyoruz.
Instagram’ın paylaştığı görüntüdeki diğer – en sağdaki – tasarım değişikliğinde ise kaldırılan bir düğme yok. Aksine platform, alt çubuktaki düğme sayısını Reels ve Alışveriş özellikleri ile genişletiyor. Yani böylelikle alt sekme çubuğunda; Ana sayfa, Keşfet, Reels, Alışveriş, Hareketler ve Profil olmak üzere toplam 6 bölüm yer alacak.
Bu değişikliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.
*Testing, testing* different versions of the home screen. ✨
Open Instagram and you’ll soon see a Reels and Shop tab in one of these layouts.
These updates represent how people are using the app and giving extra love to creators, videos and shopping. 🤳📹🛍 pic.twitter.com/Rnyf37ddQb
— Instagram (@instagram) September 9, 2020
Aslında tüm bu değişiklikler her ne kadar kafa karıştırıcı gibi gözükse de, Instagram için stratejik açıdan özel bir anlamı var. Twitter hesabından yaptığı test duyurusunda sosyal medya devi; “Bu güncellemeler, insanların uygulamayı nasıl kullandıklarını ve içerik oluşturuculara, videolara ve alışverişe ekstra ilgi duyduklarını temsil ediyor.” dedi.
Yani tahminen bu değişiklikler, insanlara uygulamayı kullanma biçimine göre sunulacak. Bu bağlamda değişikliğin ilk kullanıma sunulduğu ülke, geçen haftalarda Hindistan olmuştu. Yakın zamanda hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını hep beraber göreceğiz.