Amazon, drone ile teslimat yapabilmek için ABD’den izin aldı

Amazon, hava yolu üzerinden drone kullanarak teslimat yapabilmek için ABD hükümetinden resmi izin almayı başardı.

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Perakende devi Amazon’un hava yolu üzerinden drone ile teslimat yapacağı yönünde söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Aslında sadece Amazon değil, çoğu e-ticaret şirketinin kargo teslimatında adeta bir devrim yaratacak drone teslimatı denemelerini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Amazon için ise ‘yaptı, yapacak’ derken; bugün gelen haberler, şirketin bu stratejisinde önemli bir ilerleme kaydettiğini gözler önüne serdi.

Amazon, drone teslimatı için ABD’den izin aldı

Amazon, Prime Air hizmeti kapsamında ABD Federal Havacılık İdaresi’nden Part 135 isimli sertifikayı alabildiğini resmen açıkladı. Bu izinle birlikte Amazon Prime Air, yasal manada bir hava yolu şirketi gibi faaliyet gösterebilecek. Bu bağlamda Amazon, geçen yıl hava teslimatı yapabilmek maksadıyla tanıttığı yüksek teknolojili cihazları kullanarak bir deneme programı kapsamında ABD’deki ilk ticari teslimatlarına başlayabilecek.

Konuyla alakalı olarak Amazon’un Prime Air’den sorumlu başkan yardımcısı David Carbon; “Bu sertifika, Prime Air için önemli bir adımdır ve FAA’nın Amazon’un otonom bir drone teslimat hizmeti için operasyon ve güvenlik prosedürlerine olan güvenini gösterir.” açıklamasını yaptı.

Analist Charles King’e göre şirketin temel amacı, sipariş sürelerini kısaltmak amacıyla 30 – 60 dakika arasında teslimat yapabilmek. Bu durum aynı zamanda Amazon için bulunduğu pazarlarda rekabet avantajı da sağlıyor. Ek olarak drone teslimatının tüketicilere tek faydasının sadece normal ürünlerin teslimatı noktasında değil, aynı zamanda acil durumlarda gereken tıbbi malzemeleri de anında ulaştırabilmek açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Amazon’un geçtiğimiz yıl tanıttığı altıgen çerçeveli bir yapıya sahip olan MK27 uçağı, tıpkı bir helikopter misali olduğu yerde kalkış – iniş yapabiliyor. Havadayken, daha fazla verimlilik için bir uçak gibi yana yatabilme işlevi de olan bu uçak, bünyesinde elektrik hatlarına çarpmadan veya insanlar için tehlike oluşturmadan bir eve ulaşabilecek şekilde tasarlanmış birden fazla sensör ve bilgi işlem sistemi barındırıyor.

Daha önce Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Wing de Nisan 2019′da Part 135 onayını almıştı. O zamandan beri Wing, çeşitli ortaklarıyla ABD’nin Virginia eyaletinde drone teslimatı yapıyor. Ayrıca Wing, Avustralya’nın başkenti Canberra’da da yine drone teslimatı için hükümetten izin aldı.