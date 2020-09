Amazon, drone ile teslimat yapabilmek için ABD’den izin aldı

Instagram, Reels ve Alışveriş özelliğini ön plana çıkardığı yeni ana ekran tasarımlarını test etmeye başladı. Bu tasarımlar, Keşfet ve Hareketler sekmesinin yerinin değişeceğini de haber veriyor.

Sosyal ağ platformu Instagram, yaptığı duyuruda yakında kullanıma sunacağı yeni ana ekran tasarımlarına dair bilgi verdi. Evet, “tasarımları” diyoruz çünkü platform sadece bir tane değil; üç farklı tasarım test ediyor. Fakat bunlar majör farklılıklar değil. Test edilen bu tasarım değişikliğinin ortak paydası, Reels ve Alışveriş özelliğinin ana ekranda ön plana çıkarılması diyebiliriz.

Instagram’ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre birinci – en soldaki – tasarım değişikliğinde, alt çubukta bulunan Keşfet ve Hareketler düğmeleri kaldırıldı. Bu düğmeler, yerini Alışveriş (Shop) ve Reels düğmelerine bırakmış; Keşfet ve Hareketler ise sağ üst köşedeki DM simgesinin sol tarafına konumlandırılmış.

İkinci – ortadaki – tasarım değişikliği, yalnızca Hareketler düğmesinin kaldırılıp sağ üst köşedeki DM’nin yanına eklendiğini haber veriyor. Bu görünümde Instagram, Hareketler’in olduğu yere Alışveriş özelliği için ayrı bir düğme eklemiş. Böylelikle şirket, kullanıcıların uygulama içerisinde alışveriş yapabilmelerini daha fazla kolaylaştırmak ve alışverişi ön plana çıkarmak istiyor. Keşfet’in ise kaldırılmadığını görüyoruz.

Instagram’ın paylaştığı görüntüdeki diğer – en sağdaki – tasarım değişikliğinde ise kaldırılan bir düğme yok. Aksine platform, alt çubuktaki düğme sayısını Reels ve Alışveriş özellikleri ile genişletiyor. Yani böylelikle alt sekme çubuğunda; Ana sayfa, Keşfet, Reels, Alışveriş, Hareketler ve Profil olmak üzere toplam 6 bölüm yer alacak.

Bu değişikliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

