Teknoloji devi, işten çıkarmaların ilk olarak Kasım ayında başlamasından birkaç hafta sonra Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amazon’un kurumsal ve teknoloji kademelerinde yapacağı kesintilerin 18.000’den fazla çalışanı etkileyeceğini doğruladı.

CEO Andy Jassy, Çarşamba günü Amazon’un blogunda çalışanlara gönderdiği bir notta, belirsiz makroekonomik koşulların ortasında giderlerini azaltmayı hedefleyen şirketin işten çıkarma sayısını ilk kez açıkladı.

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Jassy’nin notunda, kesintilerin çoğunun Amazon Mağazaları ve Deneyim ve Teknoloji bölümünü (İK kolu) etkilediği belirtildi. Bu kesintiler Amazon’un 28 yıllık tarihindeki en büyük kesinti olarak tarihe geçti. Jassy çalışanlara “Bu değişiklikler uzun vadeli fırsatlarımızı daha güçlü bir maliyet yapısıyla takip etmemize yardımcı olacak. Ancak, geniş çaplı işe alım yapmadığımız ve bazı rolleri ortadan kaldırdığımız bu dönemde yaratıcı, becerikli ve mücadeleci olacağımız konusunda da iyimserim.” ifadelerini kullandı.

Jassy daha önce Kasım ayında kesintilere değinmiş ve işten çıkarmaların 2023 yılına kadar devam edeceğini belirtmişti. Kasım ayında The New York Times tarafından yayınlanan bir raporda, Amazon’un belirli bir hedef vermemesine rağmen, beklenen işten çıkarma sayısının yaklaşık 10.000 kişi olduğu belirtilmişti. Wall Street Journal ilk olarak Çarşamba günü erken saatlerde daha büyük bir sayı bildirdi.