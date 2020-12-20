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Amazon Alexa, Kraliçe Elizabeth’in Noel mesajını yayınlayacak
Hepimizin yakından tanıdığı yapay zeka destekli dijital sesli asistan Amazon Alexa, bu yıl Kraliçe Elizabeth tarafından yayınlanan Noel mesajına ev sahipliği yapacak. 25 Aralık günü GMT saatiyle 15:00’da yayınlanacak olan mesaj, Türkiye saatiyle de 18:00’da dinlenebilecek.
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Yeni tip koronavirüs salgını, Aralık 2020 itibariyle İngiltere’deki en şiddetli dönemlerini yaşıyor. Zira geçtiğimiz günlerde İngiltere, Covid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini açıklamış ve bundan dolayı da insanlar çok korkmuşlardı. İngiltere yetkilileriyse, yeni koronavirüs türünün ortaya çıkmasından sonra ülkede alınan önlemleri epey bir sıklaştırdılar.
Kraliçe Elizabeth’in Noel mesajını bütün Amazon Alexa kullanıcıları dinleyebilecek
Diğer taraftan da İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, bu sene Noel mesajını Amazon Alexa üzerinden yayınlayacağı ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth tarafından 25 Aralık’ta GMT saatiyle 15:00’da paylaşılacak mesajı, Amazon Alexa sahibi olan bütün tüketiciler dinleyebilecekler. Konuyla alakalı olarak Amazon Avrupa Direktörü Eric King yaptığı açıklamada Kraliçe Elizabeth’in mesajını sadece İngilizlerin değil, Dünya’nın dört bir yanındaki bütün Amazon Alexa kullanıcılarının dinleyebileceklerini ifade etti.
“Zorlu bir yılın ardından, İngiliz Milletler Topluluğu’nun milyonlarca üyesi, Noel Gününde Majesteleri’nin mesajını hevesle bekliyor olacak. İnsanların, Majesteleri’nin moral verici sözlerinin tadını çıkaracağını umuyoruz.”
Türkiye saatiyle 18:00’da yayınlanacak olan Noel mesajını dinlemek isteyen kullanıcıların, Alexa’ya: “Alexa, play the Queen’s Christmas Day message” (Alexa, Kraliçenin Noel günü mesajını çal) komutunu vermeleri gerektiği belirtiliyor. Hemen akabindeyse Amazon Alexa, Kraliçe Elizabeth’in artık gelenekselleşmiş olan Noel günü mesajını kullanıcılara çalmaya başlayacak.
Yapay zeka destekli Alexa nedir?
Amazon Alexa’yı ilk defa duyuyorsanız, basit bir mantıkla Siri’nin Amazon tarafından geliştirilen versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Alexa’nın; sesli etkileşim, müzik çalma, yapılacaklar listesi oluşturma, alarm kurma, sesli kitap okuma gibi özelliklerinin yanı sıra hava durumu, trafik, spor ve haber gibi gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına aktarabilme yeteneği sayesinde aşırı işlevsel bir sesli asistan olduğunu söyleyebiliriz.
Yalnız Amazon Alexa’nın en büyük eksikliği, Türkçe dil desteğinin henüz olmaması. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında Prime gibi önemli servislerini dahi açan Amazon, nedense Alexa’yı bir türlü Türkçeleştirmiyor.
Samsung
Samsung, önümüzdeki yıl şeffaf ekranlı telefon piyasaya sürecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından, 2021 yılında çok ilginç bir cihazlar silsilesi piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Samsung’la alakalı yaptığı sızıntılarla çokça gündeme gelen Twitter kullanıcısı @cozyplanes’in paylaşımına göre, şirket 2021’de üçlü katlanabilir formda olan bir tablet piyasaya sürecek. Bu tabletin yanı sıra Samsung’un 2021’de bir adet de şeffaf ekranlı akıllı telefon tanıtacağı bildiriliyor.
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Tüketici elektroniği devi Samsung, 2021 yılının ilk amiral gemisi olan Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2020’de resmen tüketicilerle buluşturacak. Ancak Galaxy S21 serisinin, Samsung’un 2021’deki tek bombası olmayacağını ortaya kıyan bazı yeni sızıntılar ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı @cozyplanes tarafından paylaşılan sızıntılara göre Güney Koreli teknoloji şirketi 2021’de, alışılmışın dışında teknolojilerle donattığı ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizde, Samsung’un 2021’de Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olmak üzere iki yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya süreceğini aktarmıştık. Bu iki yeni katlanabilir telefona ek olarak, Samsung’un hâlihazırdaki Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinin Lite versiyonlarını da tanıtmaya hazırlandığını sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan ve geçen haftaki haberimizin devamı olan birtakım sızıntılar, Samsung tarafından 2021 yılında iki adet telefon daha piyasaya süreceğini ortaya koydu.
Samsung imzalı şeffaf ekranlı akıllı telefon, 2021’de çıkacak
Sızıntılara göre Samsung, önümüzdeki yıl bir adet şeffaf ekranlı akıllı telefon piyasaya sürecek. Henüz detayları tam olarak belli olmayan şeffaf ekranlı telefonun bünyesindeki bileşenlerin ekranın arkasında değil de alt kısmında konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Bilmem hatırlar mısınız, Xiaomi bu sene 55 inç boyutunda Mi TV LUX adlı bir şeffaf ekranlı televizyon tanıtmıştı. Buradaki bağlantıya tıklayarak detaylarını ve tasarımını görebileceğiniz akıllı televizyonun, örneğin 7 inçlik bir telefon boyutuna küçüldüğünü kafanızda canlandırın. İşte Samsung’un şeffaf ekranlı telefonu, aynen o kafanızda canlandırdığınız şeye benzeyecek.
After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.
Just wait a bit more, you will like foldables.
You won't? Samsung will make you do.
Samsung has great stuff planned for 2021.
Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.
Scrollables and rollables in 2022.
— Tron (@cozyplanes) December 19, 2020
Samsung’un şeffaf ekranlı akıllı telefonuyla ilgili şu anda en ufak bir sızıntı bile maalesef bulunmuyor. Fakat eğer bu sızıntı gerçekten doğruysa, Samsung akıllı telefon endüstrisi adına gerçekten dönüm noktası niteliğinde bir adım atmış olacak.
Samsung’dan “üçlü katlanabilir tablet” geliyor
Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı tek ürün, şeffaf ekranlı akıllı telefon değil. Sızıntılara göre Samsung, 2021 yılında bir adet “üçlü katlanabilir tablet” tanıtacak. Bu tableti basitçe şöyle açıklayalım; örneğin Galaxy Z Fold nasıl ki ikiye katlanabilen bir formda ise, 2021’de çıkacak olan söz konusu tablet de üçe katlanabilen bir yapıda olacak.
Ayrıca bu üçlü katlanabilir tabletin, bünyesinde iki adet menteşeye sahip olması bekleniyor. Şeffaf ekranlı telefonda olduğu gibi, bu üçlü katlanabilir tabletle alakalı da henüz başka detaylar bilinmiyor.
Aksesuar
AirPods Max parçalarına ayrılıyor
iFixit, AirPods Max kulaklığı herhangi bir dereceye kadar tamir edilebilir olup olmadığını veya bir “e-atık felaketi”ne mi dönüşeceğini belirlemek amacıyla parçalarına ayırmaya başladı.
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iFixit, “kolay” olarak derecelendirmedi
Apple geçtiğimiz haftalarda üst düzey kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max’i tanıtmıştı. Her şeyden çok fiyatıyla dikkat çeken bu kulaklık şimdi iFixit’in ünlü parçalarına ayırma işlemlerinden geçiyor.
Apple’ın yeni AirPods Max kulaklıkları geleneksel cihaz sökme işlemlerinden biri için parçalarına ayrılmaya başlandı. İşlem hala devam ediyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde iFixit’in sayfayı güncellemesi bekleniyor.
Bunu, kulaklıkların içine hızlı bir bakış atmamızı sağlayan erken bir kısmi sökme işlemi olarak tanımlayabiliriz. Kulaklığın röntgen görüntüsü, kulak kapağı çiftinin pil hücrelerine, çift halkalı hoparlör sürücüsü mıknatıslarına, hizalama mıknatıslarına, mikrofon braketlerine ve daha fazlasına bir bakış atmamızı sağlıyor.
iFixit, AirPods Max’in sökülme işlemini “kolay” olarak derecelendirmedi ve işin içinde oldukça fazla yapıştırıcı olduğunu belirtti. Tam söküm işlemi gerçekleştikten sonra iFixit, daha ayrıntılı olarak tanımlamayı planladığı şeylerin içinde yongalarla dolu iki mantık kartının bulunduğunu söyledi.
“AirPods Max”ın parçalarına ayrılma işlemi devam ederken şimdiye kadar başka bir ayrıntı gelmedi. Ancak iFixit, önümüzdeki günlerde sökme işleminin aşamalarını güncelleyeceğini ve kulaklık hayranları için bazı sürprizler de dahil olmak üzere çok daha fazlasını kullanıcılara sunacağını belirtti.
Akıllı Telefonlar
2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonları listelendi!
2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonlarının listesi yayınlandı. Bu liste yalnızca kablolu şarj cihazıyla yapılan testleri içeriyor. Birincilik, Çin’de Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition adıyla piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra‘ya gidiyor. Cihazın 4500 mAh değerindeki bataryası 21 dakikada tam olarak şarj oluyor. Yarım saatten daha kısa sürede tamamen şarj olan cihaz, bu süre segmentinde bulunan tek telefon.
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2020 yılının en hızlı şarj olan cihazları neler?
Xiaomi Mi 10 Ultra‘nın ardından ikinci sırada, 33 dakikada tam şarj olan Realme X50 Pro yer alıyor. Üçüncülük ise 43 dakika ile Oppo Find X2 Pro‘ya gidiyor. Bir saatten daha kısa süre içerisinde şarj olan toplam 7 adet telefon bulunuyor. İlk üçün ardından Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Realme X3 Superzoom ve OnePlus Nord geliyor.
Test edilen bütün cihazların bulunduğu liste:
- Xiaomi Mi 10 Ultra – 21 dakika
- Realme X50 Pro – 33 dakika
- Oppo Find X2 Pro – 43 dakika
- Xiaomi Mi 10 Pro – 46 dakika
- Huawei Mate 40 Pro – 49 dakika
- Realme X3 Superzoom – 56 dakika
- OnePlus Nord – 57 dakika
- OnePlus 8 Pro – 60 dakika
- OnePlus 8 – 63 dakika
- Poco X3 NFC – 63 dakika
- Galaxy S20 Ultra – 64 dakika
- Poco F2 Pro – 64 dakika
- Galaxy Note 20 – 70 dakika
- Galaxy S20 Exynos – 71 dakika
- Huawei P40 Pro – 74 dakika
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