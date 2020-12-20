Amazon Alexa, Kraliçe Elizabeth’in Noel mesajını yayınlayacak

Hepimizin yakından tanıdığı yapay zeka destekli dijital sesli asistan Amazon Alexa, bu yıl Kraliçe Elizabeth tarafından yayınlanan Noel mesajına ev sahipliği yapacak. 25 Aralık günü GMT saatiyle 15:00’da yayınlanacak olan mesaj, Türkiye saatiyle de 18:00’da dinlenebilecek.

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Yeni tip koronavirüs salgını, Aralık 2020 itibariyle İngiltere’deki en şiddetli dönemlerini yaşıyor. Zira geçtiğimiz günlerde İngiltere, Covid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini açıklamış ve bundan dolayı da insanlar çok korkmuşlardı. İngiltere yetkilileriyse, yeni koronavirüs türünün ortaya çıkmasından sonra ülkede alınan önlemleri epey bir sıklaştırdılar.

Kraliçe Elizabeth’in Noel mesajını bütün Amazon Alexa kullanıcıları dinleyebilecek

Diğer taraftan da İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, bu sene Noel mesajını Amazon Alexa üzerinden yayınlayacağı ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth tarafından 25 Aralık’ta GMT saatiyle 15:00’da paylaşılacak mesajı, Amazon Alexa sahibi olan bütün tüketiciler dinleyebilecekler. Konuyla alakalı olarak Amazon Avrupa Direktörü Eric King yaptığı açıklamada Kraliçe Elizabeth’in mesajını sadece İngilizlerin değil, Dünya’nın dört bir yanındaki bütün Amazon Alexa kullanıcılarının dinleyebileceklerini ifade etti.

“Zorlu bir yılın ardından, İngiliz Milletler Topluluğu’nun milyonlarca üyesi, Noel Gününde Majesteleri’nin mesajını hevesle bekliyor olacak. İnsanların, Majesteleri’nin moral verici sözlerinin tadını çıkaracağını umuyoruz.”

Türkiye saatiyle 18:00’da yayınlanacak olan Noel mesajını dinlemek isteyen kullanıcıların, Alexa’ya: “Alexa, play the Queen’s Christmas Day message” (Alexa, Kraliçenin Noel günü mesajını çal) komutunu vermeleri gerektiği belirtiliyor. Hemen akabindeyse Amazon Alexa, Kraliçe Elizabeth’in artık gelenekselleşmiş olan Noel günü mesajını kullanıcılara çalmaya başlayacak.

Yapay zeka destekli Alexa nedir?

Amazon Alexa’yı ilk defa duyuyorsanız, basit bir mantıkla Siri’nin Amazon tarafından geliştirilen versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Alexa’nın; sesli etkileşim, müzik çalma, yapılacaklar listesi oluşturma, alarm kurma, sesli kitap okuma gibi özelliklerinin yanı sıra hava durumu, trafik, spor ve haber gibi gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına aktarabilme yeteneği sayesinde aşırı işlevsel bir sesli asistan olduğunu söyleyebiliriz.

Yalnız Amazon Alexa’nın en büyük eksikliği, Türkçe dil desteğinin henüz olmaması. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında Prime gibi önemli servislerini dahi açan Amazon, nedense Alexa’yı bir türlü Türkçeleştirmiyor.