Amazon Alexa, Kraliçe Elizabeth’in Noel mesajını yayınlayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından, 2021 yılında çok ilginç bir cihazlar silsilesi piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Samsung’la alakalı yaptığı sızıntılarla çokça gündeme gelen Twitter kullanıcısı @cozyplanes’in paylaşımına göre, şirket 2021’de üçlü katlanabilir formda olan bir tablet piyasaya sürecek. Bu tabletin yanı sıra Samsung’un 2021’de bir adet de şeffaf ekranlı akıllı telefon tanıtacağı bildiriliyor.

Tüketici elektroniği devi Samsung, 2021 yılının ilk amiral gemisi olan Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2020’de resmen tüketicilerle buluşturacak. Ancak Galaxy S21 serisinin, Samsung’un 2021’deki tek bombası olmayacağını ortaya kıyan bazı yeni sızıntılar ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı @cozyplanes tarafından paylaşılan sızıntılara göre Güney Koreli teknoloji şirketi 2021’de, alışılmışın dışında teknolojilerle donattığı ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizde, Samsung’un 2021’de Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olmak üzere iki yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya süreceğini aktarmıştık. Bu iki yeni katlanabilir telefona ek olarak, Samsung’un hâlihazırdaki Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinin Lite versiyonlarını da tanıtmaya hazırlandığını sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan ve geçen haftaki haberimizin devamı olan birtakım sızıntılar, Samsung tarafından 2021 yılında iki adet telefon daha piyasaya süreceğini ortaya koydu.

Sızıntılara göre Samsung, önümüzdeki yıl bir adet şeffaf ekranlı akıllı telefon piyasaya sürecek. Henüz detayları tam olarak belli olmayan şeffaf ekranlı telefonun bünyesindeki bileşenlerin ekranın arkasında değil de alt kısmında konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Bilmem hatırlar mısınız, Xiaomi bu sene 55 inç boyutunda Mi TV LUX adlı bir şeffaf ekranlı televizyon tanıtmıştı. Buradaki bağlantıya tıklayarak detaylarını ve tasarımını görebileceğiniz akıllı televizyonun, örneğin 7 inçlik bir telefon boyutuna küçüldüğünü kafanızda canlandırın. İşte Samsung’un şeffaf ekranlı telefonu, aynen o kafanızda canlandırdığınız şeye benzeyecek.

After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.

Just wait a bit more, you will like foldables.

You won't? Samsung will make you do.

Samsung has great stuff planned for 2021.

Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.

Scrollables and rollables in 2022.

— Tron (@cozyplanes) December 19, 2020