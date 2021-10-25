Amazon Alexa, Hastaneler İçin Özelleşiyor!

Amazon, bugün yaptığı açıklamada, Alexa’yı hastanelere ve yaşlı yaşam topluluklarına entegre eden iki yeni programa sahip olduğunu duyurdu. Kuruluşların merkezi bir Alexa sistemini kontrol etmelerini sağlayan Alexa Smart Properties aracılığıyla çalıştırılacak.

Alexa Smart Properties’in küresel lideri Liron Torres, verdiği röportajda, “Pandemi başlangıcında, hastaneler ve yaşlı yaşam toplulukları bize ulaştı ve Alexa’yı kurmalarına ve topluluklarında seslerini duyurmalarına yardım etmemizi istedi.” dedi. Hastaneler, koruyucu ekipman kullanmadan hastalarla etkileşim kurmanın yollarını bulmak ve yaşlı yaşam toplulukları, sakinleri aile üyeleri ve personel ile bağlantı kurmanın yollarını arıyor.

Program, yaşlı yaşam tesislerinin, sakinlerin odalarına duyurular veya diğer mesajlar göndermek için Amazon Echo cihazlarını kullanmasını mümkün kılıyor. COVID-19 salgını sırasında, birçok tesis, yemek veya karantina gibi protokollerdeki değişiklikleri iletmek için yerleşik kapıların altından kaydırılan basılı kağıt sayfalarına güvendi. Alexa programı, hasta odalarına anında mesaj göndermelerini sağlayacak. Torres, “Personel diğer görevler için daha uygun olabilir” diyor.

Sakinler ayrıca bir personele güvenmek zorunda kalmadan Alexa aracılığıyla aile üyelerine veya arkadaşlarına çağrı yapabilir. Onaylı kişiler de Alexa üzerinden arama yapabilecek.

Tesis, ikamet eden kişi ve aile üyeleri tarafından geldiklerinde onaylanan bir dizi kişiyi aramayı mümkün kılabilir.

Amazon, iki kıdemli yaşam topluluğu ağının, Atria (ülke çapında) ve Eskaton (Kaliforniya merkezli) bazı tesislere Alexa eklediğini söyledi. Amazon, programın bu tesislere ne kadara mal olduğunu söylemeyi reddetti.

Hastanelerde, Alexa Akıllı Özellikler programı, hemşirelerin hasta odalarına girmek zorunda kalmadan arama ve dahili telefon benzeri bırakma özellikleri aracılığıyla hastalarla iletişim kurmasını sağlar. Hastalar sorular sorabilir veya hemşireler bu özellik aracılığıyla birinin nasıl hissettiğini kontrol edebilir. Torres, “Bu, hastanelerin üretkenliği artırmasını ve tıbbi malzemelerden tasarruf etmesini sağlıyor” diyor. Hastaneler ayrıca Alexa aracılığıyla hastalara bilgi ve duyuru gönderebilir.

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Torres, hastaların sorun yaşamasını önlemek için “rahatsız etmeyin” seçeneğini değiştirebileceğini söylüyor.

Amazon, Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi, Florida’daki BayCare Sağlık Sistemi ve Houston Methodist’in tesislerine Alexa’yı eklediklerini söyledi.

Kaynak: The Verge