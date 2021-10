Amazon Prime Ekim Ayı Bedava Oyunları Fazlasıyla İyi

Amazon, Prime üyelerine her ay bedava oyunlar ve oyun içi eşyalar veriyor. Ancak Ekim ayında önemli oyunlar oyunculara bedava olarak verilecek. Verilen içerikleri alabilmek için Amazon Prime üyesi olduktan sonra Amazon Prime Gaming Ödülleri sayfasından talep etmeniz gerekiyor.

Amazon, Prime Gaming servisi kapsamında oyunculara bedava oyun içerikleri sunmaya devam ediyor. Genellikle bedava oyunlar fazla popüler oyunlar olmasa da sunulan oyun içi içeriklerde en azından sıkça oynadığınız bir oyunda kullanabileceğiniz bir kostüm bulabilmeniz mümkün. Ancak Ekim ayında Amazon seviyeyi yükseleterek önemli ve görece daha yeni oyunları bedava olarak veriyor.

Amazon Prime üyelerine verilecek Ekim ayının bedava oyunları arasında başı Star Wars: Squadrons çekiyor. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunda Star Wars evrenindeki tüm uzay araçlarını kullanarak uzayda çatışmalara girebiliyorsunuz. 1 Ekim 2020’de çıkış yapan oyun 280 lira fiyat etiketiyle satılıyor.

Ekim ayının diğer iyi oyunu ise siberpunk bir gelecekte geçen Ghostrunner oluyor. Oyuncular tarafından oldukça sevilen oyun 27 Ekim 2020’de çıkış yapmıştı ve 170 liralık fiyat etiketine sahip.

Üçüncü oyun ise artık korku ve gerilim oyunları arasında kült oyunlar arasında yerini almış bir oyun. Terk edilmiş bir uzay gemisinde uzaylılarla başbaşasınız. Tanıdık geldi mi? Gelmediyse mutlaka oynamanızı önerdiğim Alien: Isolation, bedava olarak verilen diğer bir oyun.

October is going to be HUGE for #PrimeGaming! Unlock even more drops for @PlayApex and all the favorite games 🎉👑

Claim @GhostrunnerGame for FREE along with a ton of other games next month so start planning your video game schedule ahead of time ⌚ https://t.co/ftK27LAbhR pic.twitter.com/orKbmlydPW

— PrimeGaming (@primegaming) September 30, 2021