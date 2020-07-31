Google herkes tarafından tek bir şirket olarak biliniyor ancak haberin içerisindeki görselden de inceleyebileceğiniz şekilde Google ve birçok şirket Alphabet’in alt şirketleri konumunda. Farklı iş kolları ve hizmetler sağlayan ve birçoğunun adını daha önce duyduğumuz tüm bu şirketler Alphabet çatısı altında toplanıyor. Teknoloji devi şirket bugün 2. çeyrek raporlarını açıkladı ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşüşe sahip.

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Alphabet 2. Çeyrek gelirlerini açıkladı!

Hala sürmekte olan salgın nedeniyle yılın ikinci çeyreği çoğu insan için olduğu gibi teknoloji şirketleri içinde pek iyi geçmedi. Google da dahil olmak üzere birçok şirkete sahip olan Alphabet için salgının etkileri ekonomik anlamda görüldü. ABD’de devam eden davalar kapsamında 5 saat ifade veren şirket CEO’su Sundar Pichai 2. Çeyrek raporu ile birlikte şunları söyledi: “Bu belirsiz zamanlarda insanlara, işletmelere ve topluluklara yardım etmeye çalışıyoruz.”

Alphabet’in 2020 yılının 2. çeyrek gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2 düşüş gösterdi. Şirket 38.9 milyar dolar elde ederken 6.96 miyar dolar net gelir açıkladı. Bu sırada Apple bugün üç aylık gelirinin geçtiğimiz yıla göre %11 artışla 59.7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde son zamanlardaki reklam boykotuna rağmen Facebook tarafında da reklam gelirlerinde %10 büyüme gördü.

Şirketin açıklamasında Pichai gelirlerindeki düşüşün büyük ölçüde salgının yarattığı ekonomik ortam olduğunu ancak bu durumun giderek normale dönmeye başladığını belirtti. Geçtiğimiz çeyrekte şirketin reklam gelirinin mart ayında büyük bir darbe aldığına şahit olmuştuk. Fakat Google hala Cloud ürünleri üzerinden beklenen gelirleri elde etmeye devam ediyor. Şirket CEO’su Pichai “Müşteriler Google Cloud’u işletim verimliliğini arttırarak maliyetlerini düşürmek veya dijital dönüşüm ile birlikte yenilikler elde etmek için tercih ediyorlar.” dedi. Salgın nedeniyle birçok kişinin evden çalışmaya devam ediyor olması da Google’ın bulut hizmetlerinin kullanımının artışını sağlayan bir etken oldu.

Son olarak Pichai reklamcılık ve Cloud gelirlerinin ötesinde YouTube, Google Play ve YouTube premium müzik gibi alanların da oldukça iyi performans gösterdiğine vurgu yaptı. Uygulama ve oyun indirmelerinin geçtiğimiz yıla göre %35 arttığını belirtti. Salgın döneminde insanların telefon kullanımlarının arttığını ve eğlence için YouTube’un oldukça tercih edildiğini söyleyebiliriz.