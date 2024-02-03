Türkiye’nin gururu olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılmak üzere. Axiom Space şirketi, Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS’den ayrılacağını duyurdu. Türkiye saatiyle 17.50’de gerçekleşen veda töreni, canlı olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Peki Alper Gezeravcı geri dönecek mi? Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek? İşte bilmeniz gerekenler.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ve Ekibi ISS’ten Ayrılıyor

ISS’de yaklaşık 2 haftadır bulunan Gezeravcı, bu süre zarfında 13 deney gerçekleştirdi. ABD’nin Orlando kentinin açıklarına iniş yapacak olan Alper Gezeravcı ve ekibi, uzaydaki görevlerini tamamlamanın ardından Dünya’ya dönecekler.

Veda töreninde Alper Gezeravcı ve ekibi, 13 dakika boyunca canlı yayında duygusal açıklamalarda bulundu. Ax-3 mürettebatı, ISS’de misafirperverlik gösteren Expedition 70 ekibine teşekkürlerini iletti. Gezeravcı, Türk gençlerine ilham olacak bu görevin gelecekleri için önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Gezeravcı, veda törenindeki konuşmasında “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikâyenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonraki yolumuz, milletimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek sorusu da çok sık soruluyor. Ax-3 ekibi, yarın, 3 Şubat Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacak. Dönüş yolculuğunun, toplamda 12 saat sürmesi bekleniyor. Böylelikle ekip, Pazar günü saat 02.00 civarında Dünya’ya ulaşmış olacak.

Gezeravcı, yaklaşık 2 hafta süren uzay macerasını Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketinin Dragon kapsülüyle gerçekleştirdi. Dönüşte de Dragon kapsülünün kullanılması planlanıyor. Uzaya giden ilk Türk unvanına sahip olan Gezeravcı’nın Türkiye’ye dönüşü, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Uzayda yaşadıkları deneyimleri ve gözlemleri paylaşması beklenen Gezeravcı, Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki geleceği konusunda da umut veriyor.

Türkiye’nin gökyüzüne uzanan hayali, 2021 yılında duyurulan Milli Uzay Programı ile başlamıştı. Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, uzaya gönderilmek üzere gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından seçilen isim olmuş ve 17 Ocak’ta canlı yayında beraberindeki ekip ile uzaya gitmişti.

Uzayın büyüleyici serüvenini canlı olarak izlemek isteyenler için Ankara-Kızılay ve İstanbul-Taksim’de dev kubbeli planetaryumlar kurulmuştu. Bu mekanlarda toplanacak vatandaşlar, fırlatma törenini sevdikleriyle beraber canlı olarak izlemişti. Fırlatmanın ardından geçen 2 haftada ve 13 deney sonra Gezeravcı Dünya’ya geri dönüyor.

Eğer Gezeravcı’nın veda konuşmasının tam halini dinlemek isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’nin uzay çalışmaları devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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