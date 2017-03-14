Almanya Sosyal Medya Sitelerine Tazminat Davası Açmaya Hazırlanıyor

Almanya Adalet Bakanlığı nefret söylemi ve diğer illegal içerikleri kaldırmayan sosyal medya firmalarına 50 milyon euroluk dava açmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya sitelerine açılacak dava için henüz vakit olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu daha kanun tasarısı. Yani eğer kanun kabul edilirse açılacak. Ancak Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas bugün yaptığı açıklama ile bu kanun tasarısının ne kadar ciddi olduğunu belirtti. Facebook ya da diğer internet şirketleri çevrimiçi tehditleri, nefret söylemlerini ya da yanıltıcı haberleri kaldırmadığı takdirde bu ceza uygulanacak. Bakanlık ayrıca firmalara bu konuda özel bir temsilci belirlemesini belirtti.

Bakanlığın yayınladığı raporda Twitter’ın kullanıcılar tarafından şikayet edilen illegal içeriğin sadece %1’i kaldırdığı bilgisi yer alıyor. Aynı oran Facebook’ta %39. Bu konuda lider olan platform ise YouTube. Video paylaşım platformunda kullanıcıların şikayet ettiği içerikler %90 oranında kaldırılıyor. Siteler bu konuda gelişme gösteriyor gibi görülüyor. Facebook, Ocak ve Şubat ayında şikayet alan gönderilerin %33’ünü 24 saat içerisinde kaldırdı ya da bu gönderileri kapattı. Ancak Twitter’da böyle bir istatistik yer almıyor.