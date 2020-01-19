Almanya, 5G için Huawei‘ye güveniyor. Almanya İçişleri Bakanı, Çin devi Huawei olmadan 5G mobil ağını kuramayacaklarını belirtti. Amerika’nın baskılarına rağmen, Almanya Huawei ile çalışma konusunda kararlı.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’nın olası bir sabotajı önlemek için yerel olmayan hizmetlere katı kurallar uyguladıklarını, ancak bunun bir yasak anlamına gelmediğini belirtti. Seehofer, bir ürünün zarar verme ihtimali yüzünden yasaklanması fikrine karşı olduğunu konuşması sırasında dile getirdi. Seehofer, Çinli şirketlerin yasaklanmasının, kendilerine 5-10 yıl arası bir hız kaybına mal olacağını açıkladı.

Amerika, Huawei’nin yasaklanması konusunda baskılar yapsa da Avrupa Devletleri buna pek yanaşmıyor. Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson, Amerika’nın istediği yasağın düşünülebilir duruma gelmesi için öncellikle iyi bir alternatif önermesi gerektiğini belirtiyor. Britanya’daki en büyük 2 telekom şirketi BT ve Vodafone da Huawei’nin yasaklanmamasından yana görüş belirtmiş durumda. Vodafone, daha önce yaptığı açıklamada, olası bir Huawei yasağının ciddi bir mali zarar getireceğini, aynı zamanda da 5G hizmetinin sunumunda ciddi ölçüde yavaşlamaya neden olacağını belirtmişti.

Amerika’nın iddialarının aksine, Avrupalı ülkelerden Huawei konusunda Amerika’nın iddia ettiği güvenlik problemine dair olumsuz düşünceler bulunmuyor. 5G‘nin yavaş yavaş hayatımıza dahil olacağı yakın dönemde, ülkelerin politikalarında bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor….