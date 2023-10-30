Vergisiz tablet vaadi seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Erdoğan’ın tekrardan seçilmesi üzerinde gözler bu vaadin üzerine çevrildi. Resmi gazetede yayınlanan habere göre ise üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz tablet uygulaması 1 Kasım tarihinde başlıyor.

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Vergi indirimi akıllı telefon ve bilgisayarlarda olacak. Tabletler de bilgisayar sınıfına gireceği için indirim kapsamına girmesi bekleniyor. Akıllı telefonlarda fiyat yarı yarıya etki ederken tabletlerde ise yüzde 20 gibi bir indirim oluyor. Bu haberde ise sizler için alınabilecek en iyi vergisiz tablet modellerini derledik.

Vergisiz tablet: Huawei MatePad 11 (2023)

Vergisiz tablet içeriğimizin ilk tableti Huawei MatePad 11, 2560 x 1600 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS ekran paneli kullanılmış.

Kaputun altında, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Cihaz, 22.5W hızlı şarjı destekleyen 7250 mAh bataryadan güç alıyor.

Kameralara gelince, arkada 13 MP çözünürlüğünde bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Vergisiz tablet: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Vergisiz tablet içeriğimizin ikinci tableti Galaxy Tab S6 Lite, 200 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. 60Hz yenileme hızına sahip 10.4 inç büyüklüğündeki ekranda TFT ekran paneli kullanılmış.

Kaputun altında, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 732G yonga seti bulunuyor. Cihaz, 7040 mAh bataryadan güç alıyor.

Kameralara gelince, arkada 8 MP çözünürlüğünde bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu tableti diğerlerinden ayıran durum ise kutunun içerisinden kalemiyle birlikte gelmesi.

Vergisiz tablet: Redmi Pad SE

Vergisiz tablet içeriğimizin üçüncü tableti Redmi Pad SE, 1920 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. 90Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD ekran paneli kullanılmış. Bunların haricinde tablet 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Ek olarak SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.

Kameralara gelince, arkada 8 MP çözünürlüğünde bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

Vergisiz tablet: Redmi Pad

Vergisiz tablet içeriğimizin dördüncü tableti Redmi Pad, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

Vergisiz tablet: Samsung Galaxy Tab A9+

Vergisiz tablet içeriğimizin beşinci tableti Galaxy Tab A9+, 1920 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 11 inç LCD ekrana sahip. Tablet 206 nit maksimum parlaklık sunabiliyor.

Kaputun altında, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon 695 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 15W hızlı şarjı destekleyen 7040 mAh bataryadan güç alıyor.

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 5 MP bir kamera bulunuyor.

Benim kişisel fikrimi soracak olursanız bu tabletler arasından en mantıklı olan Huawei MatePad 11 2023. Çünkü içerisinde oldukça güçlü bir işlemci ile birlikte geliyor. Batarya tarafında ve ekran tarafında da oldukça güçlü olan tablet gerek ders çalışırken gerekse de oyunlarda kullanıcısını üzmeyecektir. Tabii seçim yine size kalmış.