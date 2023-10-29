Vergisiz telefon müjdesi seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Yeni çıkacak olan kanuna göre üniversite öğrencileri 9500 TL altındaki akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları vergisiz olarak satın alabilecek. Biz de sizler için 9500 TL altında alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

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Listede 9500 TL’den 6000 TL’ye kadar kendi fiyat bantlarının en iyileri olan 5 akıllı telefon bulunuyor. Listedeki telefonların hepsi 2023 yılında çıktı. Bu sayede kullanıcılar bu akıllı telefonları daha uzun süre kullanabilirler.

Vergisiz telefon: General Mobile GM 24 Pro

GM 24 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. 1080×2412 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

General Mobile GM 24 Pro kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon şu anda 9192 TL fiyat ile satılıyor. Dilerseniz bu linkten fiyat takibi yapabilirsiniz.

Vergisiz telefon: Redmi Note 12S

Redmi Note 12S 6.43 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2400 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Helio G96 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G96 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Redmi Note 12S kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon şu anda 8679 TL fiyat ile satılıyor. Dilerseniz bu linkten fiyat takibi yapabilirsiniz.

Vergisiz telefon: Samsung Galaxy A24

Galaxy A24 6.5 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını ve 1000 nit parlaklığı destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih ediliyor.

Galaxy A24 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Galaxy A24 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon şu anda 8264 TL fiyat ile satılıyor. Dilerseniz bu linkten fiyat takibi yapabilirsiniz.

Vergisiz telefon: Infinix Note 30

Infinix Note 30, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.78 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

Infinix Note 30, kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G99 yonga seti gücünü 45W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Infinix Note 30, 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bokeh kamera eşlik ediyor. Cihazda bir de AI lens bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon şu anda 7887 TL fiyat ile satılıyor. Dilerseniz bu linkten fiyat takibi yapabilirsiniz.

Vergisiz telefon: Re alme C55

Realme C55, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.72 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

Realme C55, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Realme C55, 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon şu anda 6469 TL fiyat ile satılıyor. Dilerseniz bu linkten fiyat takibi yapabilirsiniz.