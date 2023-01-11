Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi kafa üstü kulaklıları listeliyoruz.
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Alınabilecek En İyi Kafa Üstü Kulaklıklar! (2023)
Fiyattan bağımsız olarak hazırladığımız listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan kafa üstü kulaklıları tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık. Ancak Hi-Fi sınıfı sayılabilecek aşırı pahalı modellere yer vermediğimizi belirtelim.
Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
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En İyi Kafa Üstü Kulaklıklar
- Apple AirPods Max
- Bose Noise Cancelling 700
- Focal Bathys
- Huawei FreeBuds Studio
- Jabra Elite 85h
- Philips Fidelio L3
- Sennheiser Momentum 4 Wireless
- Sony WH-1000XM5
- Soundcore Life Q35