Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi kafa üstü kulaklıları listeliyoruz.

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Fiyattan bağımsız olarak hazırladığımız listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan kafa üstü kulaklıları tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık. Ancak Hi-Fi sınıfı sayılabilecek aşırı pahalı modellere yer vermediğimizi belirtelim.

Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

Kulaklıkların güncel fiyatlarına göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/y4alk2st

En İyi Kafa Üstü Kulaklıklar

Apple AirPods Max

Bose Noise Cancelling 700

Focal Bathys

Huawei FreeBuds Studio

Jabra Elite 85h

Philips Fidelio L3

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Sony WH-1000XM5

Soundcore Life Q35