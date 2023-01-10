2023’de değişen kurlar sebebiyle laptop tavsiyeleri listemizi de yıl başında güncellemeye karar verdik. 7500 TL’ den 20.000 TL’ ye kadar birçok farklı cihaza yer verdiğimiz listemizde, Asus, Lenovo, HUAWEI gibi markalar öne çıkıyor. Hem ofis hem ev kullanımı dahil olmak üzere ihtiyaç duyabileceği birçok cihazı bu videoda sizlere aktarmaya çalıştık. Önerdiğimiz laptoplara daha detaylı olarak göz atmak içinse paylaştığımız linkleri kullanabilirsiniz.

Videoda önerilen laptop modellerine Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/jwabk9135t

20.000 TL altı Gündelik Laptop Tavsiyeleri

Apple MacBook Air 13.3″ M1 (MGND3TU/A)

Lenovo V15 (G2) 82KB00CBTX06 Notebook

Asus Vivobook 15 OLED K513EP-L1576 Notebook

Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ072656 Notebook

Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ2664 Notebook

Huawei MateBook D16 2022

Huawei MateBook D15

Asus Vivobook 15 OLED D513UA-L1346 Notebook

Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ774 Notebook

Lenovo V15 (G2) 82KD0042TX Notebook

Lenovo V15 (G2) 82KB00CBTX06 Notebook

HP 245 G9 (6Q8M2ES03) Ultrabook

Lenovo IdeaPad 3 (15.6 İnç) 82H802F4TX Notebook

Lenovo V15 (G2) 82KD0001TX Notebook

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