Vergisiz bilgisayar, vergisiz akıllı telefon, vergisiz tablet bir süredir çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadi olarak sunduğu vergisiz teknolojik alet kanunu yürürlüğe girdi. Artık üniversite öğrencileri 9500 TL sınır ile vergisiz teknolojik cihaz satın alabiliyor.

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Bu yazımızda da sizler için alınabilecek en iyi 5 vergisiz bilgisayar modelini listeledik. Detaylara bakalım.

Vergisiz bilgisayar: HP 255 G8 (3V5H6EA) Notebook

HP 255 G8, 15.6 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Full HD çözünürlüğü destekliyor. Yansımasız mat ekran sunan bilgisayar, 250 nit tepe parlaklığa sahip.

Bilgisayar 358 mm genişlik, 242 mm derinlik, 19.9 mm kalınlık ve 1.74 kg bir ağırlık sunuyor. Renk tarafında ise bilgisayarın koyu gri bir rengi bulunuyor.

İşlemci tarafında geldiğimizde ise HP 255 G8, kaputun altında AMD Ryzen 5 5500U işlemcisini sunuyor. Bu işlemci 6 çekirdek ve 12 thread’e sahip. 7 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen işlemci 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş.

Ram tarafında ise bilgisayar bir adet 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM ile birlikte geliyor. İlerleyen zamanlarda 16 GB RAM’e yükseltilebilir. Depolama tarafında ise bilgisayar 256 GB NVMe M.2 SSD ile birlikte geliyor.

Vergisiz bilgisayar: Lenovo IdeaPad 1 82VG008ATX Notebook

Lenovo IdeaPad 1 82VG008ATX, 15.6 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü destekliyor. Yansımasız mat ekran sunan bilgisayar, 250 nit tepe parlaklığa sahip.

Bilgisayar 360.2 mm genişlik, 236 mm derinlik, 17.9 mm kalınlık ve 1.58 kg bir ağırlık sunuyor. Renk tarafında ise bilgisayarın gri bir rengi bulunuyor.

İşlemci tarafında geldiğimizde ise Lenovo IdeaPad 1 82VG008ATX, kaputun altında AMD Ryzen 3 7320U işlemcisini sunuyor. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 thread’e sahip. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen işlemci 2022 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmüş.

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Ram tarafında ise bilgisayar 8 GB 5500 MHz LPDDR5 RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise bilgisayar 256 GB NVMe M.2 SSD ile birlikte geliyor.

Vergisiz bilgisayar: HP 15s-fq5020nt (6G0H5EA) Notebook

HP 15s-fq5020nt (6G0H5EA), 15.6 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü destekliyor. Yansımasız mat ekran sunan bilgisayar, 250 nit tepe parlaklığa sahip.

Bilgisayar 358.5 mm genişlik, 242 mm derinlik, 17.9 mm kalınlık ve 1.69 kg bir ağırlık sunuyor. Renk tarafında ise bilgisayarın koyu gri bir rengi bulunuyor.

İşlemci tarafında geldiğimizde ise HP 15s-fq5020nt, kaputun altında Intel Core i3-1215U işlemcisini sunuyor. Bu işlemci 6 çekirdek ve 8 thread’e sahip. 10 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen işlemci 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş.

Ram tarafında ise bilgisayar bir adet 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM ile birlikte geliyor. İlerleyen zamanlarda 16 GB RAM’e yükseltilebilir. Depolama tarafında ise bilgisayar 256 GB NVMe M.2 SSD ile birlikte geliyor.

Vergisiz bilgisayar: HP 15-fc0003nt (7P6E7EA) Notebook

HP 15-fc0003nt (7P6E7EA), 15.6 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü destekliyor. Yansımasız mat ekran sunan bilgisayar, 250 nit tepe parlaklığa sahip.

Bilgisayar 359.5 mm genişlik, 236 mm derinlik, 18.6 mm kalınlık ve 1.59 kg bir ağırlık sunuyor. Renk tarafında ise bilgisayarın koyu gri bir rengi bulunuyor.

İşlemci tarafında geldiğimizde ise HP 15s-fq5020nt, kaputun altında AMD Ryzen 3 7320U işlemcisini sunuyor. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 thread’e sahip. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen işlemci 2022 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmüş.

Ram tarafında ise bilgisayar bir adet 8 GB 6400 MHz LPDDR5 RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise bilgisayar 256 GB NVMe M.2 SSD ile birlikte geliyor.

Vergisiz bilgisayar: Lenovo V15 G2 82KD004ATX Notebook

Lenovo V15 G2 82KD004ATX, 15.6 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü destekliyor. Yansımasız mat ekran ve düşük mavi ışık sunan bilgisayar, 300 nit tepe parlaklığa sahip.

Bilgisayar 360.2 mm genişlik, 236 mm derinlik, 17.9 mm kalınlık ve 1.58 kg bir ağırlık sunuyor. Renk tarafında ise bilgisayarın gri bir rengi bulunuyor.

İşlemci tarafında geldiğimizde ise Lenovo V15 G2 82KD004ATX, kaputun altında AMD Ryzen 53000U işlemcisini sunuyor. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 thread’e sahip. 7 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen işlemci 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş.

Ram tarafında ise bilgisayar 12 GB 3200 MHz DDR4 RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise bilgisayar 256 GB NVMe M.2 SSD ile birlikte geliyor.